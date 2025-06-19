https://sarabic.ae/20250619/الاتحاد-الأفريقي-يعلن-دعمه-كوت-ديفوار-في-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1101831638.html

الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لمساعدة كوت ديفوار، في إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T12:29+0000

2025-06-19T12:29+0000

2025-06-19T12:29+0000

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الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورواندا تستبعد توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية قريبا سبوتنيك عربي الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورواندا تستبعد توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية قريبا

الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلةوأرسل الاتحاد بعثة إلى العاصمة أبيدجان، وتم استقبالها من طرف الرئيس الحسن واتارا، وأجريت لقاءات بالأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، مثل الرئيس السابق لوارن غباغبو.البعثة ترأسها وزير خارجية تشاد السابق صالح النظيف، الذي قال إنه جاء إلى العاصمة أبيدجان، "أولًا لتهنئة الرئيس الحسن واتارا، على كلّ ما قام به، ليس فقط من أجل ساحل العاج، بل من أجل استقرار منطقة غرب أفريقيا عمومًا، وللتعبير عن استعداد الاتحاد الأفريقي لمرافقة ساحل العاج كي تجرى الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة ومستقرة".وقال النظيف إن "منطقة غرب أفريقيا، تمرّ بمرحلة حرجة"، مشيرًا إلى ما يواجه منظمة "إيكواس" من مخاطر التفكك، وخاصة بعد انسحاب مالي، والنيجر وبوركينا فاسو".وأوضح أن "كوت ديفوار تقع في غرب أفريقيا وهي منطقة متحركة سياسيا وتشهد بعض التقلبات ولكن يمكن استثناء هذه الدولة، نظرا للاستقرار الحاصل فيها".رواندا تستبعد توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية قريباأعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، أن اتفاق السلام المزمع توقيعه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، "لن يُوقّع في الوقت الراهن، حيث ما زالت المفاوضات مستمرة بين الجانبين".وأكد ندوهونغيريهي، أن "المباحثات لا تزال مستمرة، وأن التوقيع على الاتفاق لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام يحقق مكاسب متبادلة للطرفين".وكانت رواندا والكونغو الديمقراطية قد اتفقتا في أبريل/نيسان الماضي، خلال محادثات شاركت فيها الولايات المتحدة، على صياغة اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية.وكان من المقرر توقيع هذا الاتفاق في منتصف يونيو/حزيران الجاري، قبل أن تتعثر العملية بسبب عراقيل تفاوضية جديدة.وحذر وزير الخارجية الرواندي من تسريب معلومات أحادية الجانب إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن مثل هذه التصرفات "قد تعرض المفاوضات للخطر".وأوضح أن هناك هوة في الثقة بين الأطراف المتصارعة، إضافة إلى التداخلات الدولية في الصراع الذي يعد أحد عوامل التأثير القوية، كما أن هناك تداخلات اجتماعية وثقافية تُعقد التوصل إلى تفاهمات، مشددا على ضرورة استمرار التفاوض من أجل تحدي مستقبل المنطقة.تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يقول إن أفريقيا تتقدم العالم في عمالة الأطفالكشف تقرير جديد مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة العمل الدولية، أن عدد الأطفال العاملين في أفريقيا بلغ 86.6 مليون طفل في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 160 مليون طفل.وحسب منظمة العمل الدولية فإن عدد الأطفال العاملين قد انخفض بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية، إذ تراجع من 245 مليونا في سنة 2000، إلى 160 مليونا عام 2020، ليصل إلى 138 مليونا عام 2024.وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين كانوا يعملون في أعمال خطرة، قد انخفض من 79 مليونا إلى 54 مليون نسمة، رغم أن هذا الوضع لا يتماشى مع خطط الأمم المتحدة التي كانت تهدف إلى القضاء إلى عمالة الأطفال بحلول عام 2025.وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل "لا يزال عدد كبير جدا من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبا ما يقومون بأعمال خطرة من أجل البقاء".وذكر أن التقدم في مكافحة عمل الأطفال أخذ ذروته في القارة خاصة في جنوب الصحراء في ظل ارتفاع المعدلات داخل المجتمعات.وشدد على أهمية العمل والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية لبدء مكافحة الظاهرة بشكل مناسب، لما في القارة من موارد تؤهلها للارتقاء بحياة السكان.

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