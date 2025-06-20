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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
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متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
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المقهى الثقافي
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صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
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نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250620/أقمار-صناعية-تكشف-سحب-عشرات-الطائرات-العسكرية-من-قاعدة-أمريكية-في-قطر-1101856692.html
أقمار صناعية تكشف سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أمريكية في قطر
أقمار صناعية تكشف سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أمريكية في قطر
سبوتنيك عربي
كشفت صور أقمار صناعية التُقطت بين 5 و19 يونيو/حزيران 2025 عن انسحاب عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية من قاعدة "العديد" الجوية في قطر، والتي تعد من أكبر... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T06:22+0000
2025-06-20T06:22+0000
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وأظهرت الصور تراجع عدد الطائرات من نحو 40 طائرة إلى 3 فقط خلال الفترة المذكورة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وبحسب الصور، كانت القاعدة تضم نحو 40 طائرة عسكرية في الخامس من يونيو 2025، من بينها ناقلات جنود، طائرات استطلاع، وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس"، إضافة إلى حاملات معدات ضخمة، لكن بحلول 19 يونيو، لم تُظهر الصور سوى 3 طائرات نقل فقط.وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في قطر مذكرة تحذيرية، أمس الخميس على موقعها الإلكتروني، دعت فيها موظفيها إلى "توخي الحذر الشديد" و"تقييد الوصول مؤقتا" إلى القاعدة، ووصفت الإجراء بأنه احترازي في ظل "الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة".ويأتي هذا التطور في وقت ينتظر فيه أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال أسبوعين، وفق البيت الأبيض، قراره بشأن تدخل عسكري محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران، وسط مخاوف من رد إيراني قد يشمل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض". بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20241015/قطر-ترد-على-مزاعم-بشأن-دعم-قاعدة-العديد-للهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-1093800615.html
https://sarabic.ae/20250619/14-طائرة-شحن-أمريكية-وألمانية-تصل-إلى-إسرائيل-لدعم-جيشها-في-ظل-التصعيد-مع-إيران-صور-وفيديو-1101851961.html
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قطر, إيران, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, إيران, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أقمار صناعية تكشف سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أمريكية في قطر

06:22 GMT 20.06.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hookقاعدة العديد الأمريكية في قطر
قاعدة العديد الأمريكية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook
تابعنا عبر
كشفت صور أقمار صناعية التُقطت بين 5 و19 يونيو/حزيران 2025 عن انسحاب عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية من قاعدة "العديد" الجوية في قطر، والتي تعد من أكبر القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت الصور تراجع عدد الطائرات من نحو 40 طائرة إلى 3 فقط خلال الفترة المذكورة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وبحسب الصور، كانت القاعدة تضم نحو 40 طائرة عسكرية في الخامس من يونيو 2025، من بينها ناقلات جنود، طائرات استطلاع، وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس"، إضافة إلى حاملات معدات ضخمة، لكن بحلول 19 يونيو، لم تُظهر الصور سوى 3 طائرات نقل فقط.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
قطر ترد على مزاعم بشأن دعم قاعدة "العديد" للهجوم الإسرائيلي على فلسطين
15 أكتوبر 2024, 20:36 GMT
وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في قطر مذكرة تحذيرية، أمس الخميس على موقعها الإلكتروني، دعت فيها موظفيها إلى "توخي الحذر الشديد" و"تقييد الوصول مؤقتا" إلى القاعدة، ووصفت الإجراء بأنه احترازي في ظل "الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة".
ويأتي هذا التطور في وقت ينتظر فيه أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال أسبوعين، وفق البيت الأبيض، قراره بشأن تدخل عسكري محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران، وسط مخاوف من رد إيراني قد يشمل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
14 طائرة شحن أمريكية وألمانية تصل إلى إسرائيل لدعم جيشها في ظل التصعيد مع إيران.. صور وفيديو
أمس, 19:40 GMT
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل09:43 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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