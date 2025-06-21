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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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"أنصار الله": إذا تورط أمريكا في الحرب على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة
"أنصار الله": إذا تورط أمريكا في الحرب على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، اليوم السبت، إنه في حال تورط أمريكا في الحرب على إيران سيتم استهداف مصالحها وسفنها في المنطقة. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T16:01+0000
2025-06-21T17:02+0000
أنصار الله
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وفي بيان للجماعة على الحساب الرسمي لقناة "المسيرة" الناطقة باسمها، اليوم السبت، أكدت "أنصار الله" أن "العدو الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين".وشددت على أن "أي هجوم أمريكي مساند لإسرائيل يعني استعباد أمتنا واحتلال أوطانها، وفي حال تورط أمريكا في العدوان على إيران سنستهدف سفنها وبوارجها بالبحر الأحمر".وأوضحت الجماعة: "سنقف إلى جانب أي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لعدوان صهيوني أو تقرر مواجهته، ولن نتخلى عن غزة ولن نسمح بتمرير المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة".وأضافت "أنصار الله": "نتابع التحركات المعادية وسنتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبنا ووطننا، والمعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران هي معركة الأمة بأكملها".ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف "مواقع حساسة" في منطقة يافا وسط إسرائيل، بصواريخ فرط صوتية تزامنا مع ضربات الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني.وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".وأضاف أن العملية تمت "بعدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية نوع "فلسطين 2"، وذلك في أوقات متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250619/بعد-إعلان-مساندتها-بشكل-صريح-ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-أنصار-الله-لإيران-في-معركتها-مع-إسرائيل-1101847691.html
https://sarabic.ae/20250621/وزير-الخارجية-الإيراني-نمارس-حقنا-المشروع-في-الدفاع-عن-النفس-وشعبنا-يتمتع-بأعلى-درجات-التماسك-1101911996.html
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أنصار الله, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أنصار الله, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

"أنصار الله": إذا تورط أمريكا في الحرب على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها بالمنطقة

16:01 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 21.06.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، اليوم السبت، إنه في حال تورط أمريكا في الحرب على إيران سيتم استهداف مصالحها وسفنها في المنطقة.
وفي بيان للجماعة على الحساب الرسمي لقناة "المسيرة" الناطقة باسمها، اليوم السبت، أكدت "أنصار الله" أن "العدو الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين".
وشددت على أن "أي هجوم أمريكي مساند لإسرائيل يعني استعباد أمتنا واحتلال أوطانها، وفي حال تورط أمريكا في العدوان على إيران سنستهدف سفنها وبوارجها بالبحر الأحمر".
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وأوضحت الجماعة: "سنقف إلى جانب أي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لعدوان صهيوني أو تقرر مواجهته، ولن نتخلى عن غزة ولن نسمح بتمرير المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة".
وأضافت "أنصار الله": "نتابع التحركات المعادية وسنتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبنا ووطننا، والمعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران هي معركة الأمة بأكملها".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف "مواقع حساسة" في منطقة يافا وسط إسرائيل، بصواريخ فرط صوتية تزامنا مع ضربات الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان له: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".
وأضاف أن العملية تمت "بعدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية نوع "فلسطين 2"، وذلك في أوقات متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم".
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وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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