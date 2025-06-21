https://sarabic.ae/20250621/مطالبات-في-فنزويلا-بالانسحاب-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-1101910579.html
مطالبات في فنزويلا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
مطالبات في فنزويلا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعربت الجمعية الوطنية الفنزويلية عن استيائها الشديد من صمت المحكمة الجنائية الدولية إزاء تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T14:45+0000
2025-06-21T14:45+0000
2025-06-21T14:45+0000
المحكمة الجنائية الدولية
رئاسة فنزويلا
العالم
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وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، خلال مسيرة نظمت في العاصمة الفنزويلية، يوم الخميس، ضد الضربات الإسرائيلية على إيران: "أحلم باليوم واللحظة التي سيعلن فيها رئيسنا نيكولاس مادورو، مع كل ثوار فنزويلا، أننا نغادر المحكمة الجنائية الدولية، ونغادر هذه الهيئات الكاذبة التي لا تخدم حماية حقوق أحد".وأكد رودريغيز أن "فنزويلا لن تكون شريكة في الصمت المنافق للمنظمات الدولية تجاه ما بالإبادة الجماعية في غزة والضربات على إيران".يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لعدد من الدول، لم تعد كيانا قضائيا يسعى للعدالة، بل أداة ضغط غربية تستخدم بانتقائية ضد خصوم الغرب، وتتغاضى عن انتهاكات حلفائه، ووفقاً للمحللين والخبراء، فهي تخضع لتسييس ممنهج وهيمنة غربية واضحة، تستخدمها بعض الدول متى شاءت وتغلق أعينها متى أرادت.نتنياهو يشكر ترامب على معاقبة قضاة "الجنائية الدولية"أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
https://sarabic.ae/20250616/تقرير-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتخبط-في-أزمة-ليبيا-دون-تحقيق-العدالة-1101717678.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, رئاسة فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية, رئاسة فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
مطالبات في فنزويلا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
أعربت الجمعية الوطنية الفنزويلية عن استيائها الشديد من صمت المحكمة الجنائية الدولية إزاء تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة والهجوم على إيران، حيث بدأت أصوات على أعلى المستويات في كراكاس تطالب بالانسحاب من هذه المحكمة الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، خلال مسيرة نظمت في العاصمة الفنزويلية، يوم الخميس، ضد الضربات الإسرائيلية على إيران: "أحلم باليوم واللحظة التي سيعلن فيها رئيسنا نيكولاس مادورو، مع كل ثوار فنزويلا، أننا نغادر المحكمة الجنائية الدولية، ونغادر هذه الهيئات الكاذبة التي لا تخدم حماية حقوق أحد".
وأشار رودريغيز إلى أن "قتل المدنيين في غزة والهجوم على إيران قسما البشرية إلى معسكرين، معسكر يعارض نتنياهو، الذي وصفه بـأنه "مجرم الحرب"، ومعسكر آخر يبرر أفعاله بنفاق".
وأكد رودريغيز أن "فنزويلا لن تكون شريكة في الصمت المنافق للمنظمات الدولية تجاه ما بالإبادة الجماعية في غزة والضربات على إيران".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لعدد من الدول، لم تعد كيانا قضائيا يسعى للعدالة، بل أداة ضغط غربية تستخدم بانتقائية ضد خصوم الغرب، وتتغاضى عن انتهاكات حلفائه
، ووفقاً للمحللين والخبراء، فهي تخضع لتسييس ممنهج وهيمنة غربية واضحة، تستخدمها بعض الدول متى شاءت وتغلق أعينها متى أرادت.