https://sarabic.ae/20250622/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-زيارة-موسكو-ولقاء-بوتين-1101931646.html

وزير الخارجية الإيراني يعلن زيارة موسكو ولقاء بوتين

وزير الخارجية الإيراني يعلن زيارة موسكو ولقاء بوتين

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيزور روسيا غدا الإثنين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 22.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-22T10:39+0000

2025-06-22T10:39+0000

2025-06-22T10:39+0000

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وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، أوضح عراقجي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أمريكا.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "الإدارة الأمريكية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان على إيران".وأوضح عراقجي، في مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خان إيران ورضخ لطموحات مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف إسرائيل"، مؤكدا أن "واشنطن تعمل مع إسرائيل وهو ما يظهر عدائيتها على شعبنا".ووصف الهجوم الأمريكي بـ"العدوان الوحشي وانتهاك لقرارات مجلس الأمن"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة مستقلة القبول بهجوم على أراضيها".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في ساعة مبكرة الأحد، تنفيذ هجوم ناجح استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.وشنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".

https://sarabic.ae/20250622/إدانات-عربية-ودولية-للضربة-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-1101930915.html

https://sarabic.ae/20250622/إيران-تنشر-أول-فيديو-لمنشأة-فوردو-النووية-بعد-الضربة-الأمريكية-1101928296.html

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إيران, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية