https://sarabic.ae/20250623/الأردن-يكشف-عن-خطط-للاستثمار-في-قطاع-النقل-السوري-1101955576.html

الأردن يكشف عن خطط للاستثمار في قطاع النقل السوري

الأردن يكشف عن خطط للاستثمار في قطاع النقل السوري

سبوتنيك عربي

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر، استعداد دمشق لتعزيز التعاون مع الأردن في قطاع النقل بمختلف مجالاته، مؤكدًا استعداد سوريا لتقديم أي تسهيلات لازمة لزيادة... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T10:31+0000

2025-06-23T10:31+0000

2025-06-23T10:31+0000

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جاء ذلك خلال لقاء بدر مع وفدين من شركتي "جيت" و"نامي بوكس"، وهما شركتان استثماريتان أردنيتان، بحث خلاله فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل بالبلاد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وقال بدر إن "دمشق منفتحة على جميع الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا".كما أكد وزير النقل السوري على أهمية تكوين شراكات لتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية تخدم الاقتصاد السوري وتدعم عمليات التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وتعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.من جانبهم، أكد ممثلو الشركتين الأردنيتين تقديمهم عرضًا مفصّلًا حول مجالات عملهم في النقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية الأردنية، تخفيض وتوحيد رسوم عبور الشاحنات والبرادات السورية، سواء المحمّلة أو الفارغة عبر الأراضي الأردنية أو من وإلى المناطق الحرة، وذلك ضمن بند "بدل خدمات المرور على الطرق".وشمل القرار تعديل نسبة الرسوم من 5 % إلى 2 %، مع الإبقاء على استثناء الشاحنات والبرادات المتجهة من الأردن أو إليه.وفي فبراير/ شباط الماضي، قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة، ضمن إطار توحيد الرسوم مع الشاحنات الأردنية، وبما ينسجم مع مبدأ المعاملة بالمثل بين الأردن وسوريا.وقبل أيام، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح للحكومة السورية الجديدة إعادة بناء البلاد على أسس راسخة من الأمن والاستقرار، محذرًا من مخاطر تحوّل سوريا إلى "مصدر تهديد إقليمي إذا لم تُعالج الأزمة جذريًا".

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