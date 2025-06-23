https://sarabic.ae/20250623/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-1101953434.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرينا اليوم محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي السوداني. نعدّ رسالة وسننقلها إليكم".وأفاد الكرملين في بيان: "أكد بوتين ورئيس الوزراء العراقي، اهتمامهما بإنهاء النزاع المسلح في الشرق الأوسط، في أقرب وقت ممكن، وعودة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي".كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قلقهما إزاء المخاطر الناشئة في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون النشط في إطار "أوبك+".وتابع البيان: "تمنى الرئيس الروسي التوفيق لمحمد السوداني، آخذًا في الاعتبار رئاسة العراق الحالية لجامعة الدول العربية. وتم الاتفاق على أن يُسهّل الطرفان عقد القمة الروسية العربية الأولى بنجاح، والمقرر عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".وأضاف بيسكوف، في حديثه للصحفيين، أن "روسيا أعلنت صراحة موقفها بشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي، وهذا مظهر مهم من مظاهر الدعم لطهران".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول رأي الكرملين في الضربة الأمريكية على المنشآت النووية في إيران: "عدد المشاركين في هذا الصراع يتزايد، أو بالأحرى، لقد حدثت جولة جديدة من تصعيد التوتر في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ️يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوّهًا إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".
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روسيا, العالم العربي, العراق
روسيا, العالم العربي, العراق
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي
09:24 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 23.06.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرينا اليوم محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي السوداني. نعدّ رسالة وسننقلها إليكم".
وأفاد الكرملين في بيان: "أكد بوتين ورئيس الوزراء العراقي، اهتمامهما بإنهاء النزاع المسلح في الشرق الأوسط، في أقرب وقت ممكن، وعودة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي".
وأضاف البيان: "جرى تبادل مُفصّل لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وكذلك الغارة الصاروخية والجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. وأشار الجانبان إلى أن هذه الإجراءات، التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى، تنطوي على عواقب وخيمة للغاية وغير متوقعة على استقرار المنطقة ونظام الأمن العالمي بأكمله".
كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قلقهما إزاء المخاطر الناشئة في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون النشط في إطار "أوبك+".
وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى قضايا التعاون الثنائي الراهنة، بما في ذلك في المجالين التجاري والاقتصادي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الروسية العراقية التقليدية الودّية.
وتابع البيان: "تمنى الرئيس الروسي التوفيق لمحمد السوداني، آخذًا في الاعتبار رئاسة العراق الحالية لجامعة الدول العربية. وتم الاتفاق على أن يُسهّل الطرفان عقد القمة الروسية العربية الأولى بنجاح، والمقرر عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".
وأضاف بيسكوف، في حديثه للصحفيين، أن "روسيا أعلنت صراحة موقفها بشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي، وهذا مظهر مهم من مظاهر الدعم لطهران".
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول مساعدات روسيا لإيران: "كل شيء يعتمد على ما تحتاجه إيران".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول رأي الكرملين في الضربة الأمريكية على المنشآت النووية في إيران: "عدد المشاركين في هذا الصراع يتزايد، أو بالأحرى، لقد حدثت جولة جديدة من تصعيد التوتر في المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ️يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وفي وقت سابق، قال فادي الشمّاري، مستشار رئيس الحكومة العراقية، لوكالة "سبوتنيك"، إن العلاقات مع روسيا "ممتازة"، وأن "روسيا تُعدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق، حيث تعمل شركاتها في مجالات عدة، أبرزها النفط والغاز، مع وجود تفاهمات لتوسيع التعاون في البنى التحتية".
ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوّهًا إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".