https://sarabic.ae/20250623/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-1101953434.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T09:24+0000

2025-06-23T09:24+0000

2025-06-23T09:59+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرينا اليوم محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي السوداني. نعدّ رسالة وسننقلها إليكم".وأفاد الكرملين في بيان: "أكد بوتين ورئيس الوزراء العراقي، اهتمامهما بإنهاء النزاع المسلح في الشرق الأوسط، في أقرب وقت ممكن، وعودة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي".كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قلقهما إزاء المخاطر الناشئة في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون النشط في إطار "أوبك+".وتابع البيان: "تمنى الرئيس الروسي التوفيق لمحمد السوداني، آخذًا في الاعتبار رئاسة العراق الحالية لجامعة الدول العربية. وتم الاتفاق على أن يُسهّل الطرفان عقد القمة الروسية العربية الأولى بنجاح، والمقرر عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".وأضاف بيسكوف، في حديثه للصحفيين، أن "روسيا أعلنت صراحة موقفها بشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي، وهذا مظهر مهم من مظاهر الدعم لطهران".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول رأي الكرملين في الضربة الأمريكية على المنشآت النووية في إيران: "عدد المشاركين في هذا الصراع يتزايد، أو بالأحرى، لقد حدثت جولة جديدة من تصعيد التوتر في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ️يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوّهًا إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".

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