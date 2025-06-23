https://sarabic.ae/20250623/تقرير-ترامب-كان-يخطط-لقصف-منشأة-فوردو-النووية-الإيرانية-فقط-1101962768.html
تقرير: ترامب كان يخطط لقصف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية فقط
تقرير: ترامب كان يخطط لقصف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية فقط
سبوتنيك عربي
كشفت تقرير إسرائيلي، عن تفاصيل كواليس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب 3 منشآت نووية إيرانية. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:10+0000
2025-06-23T12:10+0000
2025-06-23T12:10+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101933072_0:34:752:457_1920x0_80_0_0_f6c7e45b3c9b2fb2d395a0b27c4f808e.jpg
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر، أمضيا أسبوعا كاملا لإقناع ترامب بالمشاركة في العملية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وبحسب التقرير، فقد كان ترامب يعتزم في البداية قصف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية فقط، إلا أن نتنياهو وديرمر، نجحا في توسيع نطاق الهجوم ليشمل منشأتين إضافيتين، هما أصفهان ونظنز، ضمن ما وصفه الإسرائيليون بـ"إتمام المهمة".ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، أن "ترامب أبلغ نتنياهو، هاتفيا، قبل 4 أيام من الضربة بقراره تنفيذ الهجوم، وذلك بعد سلسلة اتصالات شبه يومية بين الطرفين، منذ بدء الضربات الإسرائيلية داخل إيران".وعشية تنفيذ الضربة الأمريكية، عُقدت سلسلة اتصالات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ونظرائهم الإسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان، وتم خلالها تنسيق الجوانب العملياتية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".وأضاف التقرير أنه "في إطار عملية التضليل الإعلامي، أوهم الجانبان إيران بوجود خلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية"، لكن مصادر إسرائيلية أكدت لاحقا أن "التعاون كان كاملا"، وأن الضربة الأمريكية لم تفاجئ القيادة الإسرائيلية.وأضاف أن "إسرائيل تُحوّل الآن تركيزها نحو برنامج الصواريخ البالستية الإيراني"، مشيرًا إلى "استمرار طهران في إنتاج الصواريخ رغم استهداف بعض منشآت التصنيع".وختم مسؤول إسرائيلي بارز بالقول إن "نتنياهو ورون ديرمر، عملا بلا كلل لإقناع الإدارة الأمريكية"، مشددًا على أن "ترامب اتخذ القرار بناء على مصالح بلاده، لكنه اقتنع بأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية يتماشى تماما مع تلك المصالح".وشنت أمريكا، فجر أمس الأحد، هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".من جانبه، قال حسن عابديني، نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا".
https://sarabic.ae/20250622/إيران-تنشر-أول-فيديو-لمنشأة-فوردو-النووية-بعد-الضربة-الأمريكية-1101928296.html
https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أسعار-النفط-ترتفع-بشكل-حاد-إثر-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1101947043.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101933072_49:0:704:491_1920x0_80_0_0_55437a9165a6cd5984ea56bb81cbbe24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, العالم
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, العالم
تقرير: ترامب كان يخطط لقصف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية فقط
كشفت تقرير إسرائيلي، عن تفاصيل كواليس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب 3 منشآت نووية إيرانية.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر، أمضيا أسبوعا كاملا لإقناع ترامب بالمشاركة في العملية، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فقد كان ترامب يعتزم في البداية قصف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية فقط، إلا أن نتنياهو وديرمر، نجحا في توسيع نطاق الهجوم ليشمل منشأتين إضافيتين، هما أصفهان ونظنز، ضمن ما وصفه الإسرائيليون بـ"إتمام المهمة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، أن "ترامب أبلغ نتنياهو، هاتفيا، قبل 4 أيام من الضربة بقراره تنفيذ الهجوم، وذلك بعد سلسلة اتصالات شبه يومية بين الطرفين، منذ بدء الضربات الإسرائيلية داخل إيران".
وأكدت المصادر أن "إعجاب الإدارة الأمريكية بنجاح إسرائيل في استهداف مواقع حساسة داخل إيران كان حاسما في قرار واشنطن، إذ وفرت تل أبيب معلومات استخبارية مكّنت الجيش الأمريكي من ضرب أهداف يصعب على إسرائيل الوصول إليها، من بينها مخازن يورانيوم مخصب في أصفهان مخفية داخل سفح جبل".
وعشية تنفيذ الضربة الأمريكية، عُقدت سلسلة اتصالات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ونظرائهم الإسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان، وتم خلالها تنسيق الجوانب العملياتية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأضاف التقرير أنه "في إطار عملية التضليل الإعلامي، أوهم الجانبان إيران بوجود خلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية"، لكن مصادر إسرائيلية أكدت لاحقا أن "التعاون كان كاملا"، وأن الضربة الأمريكية لم تفاجئ القيادة الإسرائيلية.
وأفاد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أمام لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع، بأن إسرائيل "علمت مسبقا بالضربة الأمريكية"، وأن "البرنامج النووي الإيراني تعرض لتدمير أو أضرار جسيمة، مع استمرار العمليات لاستهداف المواقع المتبقية".
وأضاف أن "إسرائيل تُحوّل الآن تركيزها نحو برنامج الصواريخ البالستية الإيراني"، مشيرًا إلى "استمرار طهران في إنتاج الصواريخ رغم استهداف بعض منشآت التصنيع".
وختم مسؤول إسرائيلي بارز بالقول إن "نتنياهو ورون ديرمر، عملا بلا كلل لإقناع الإدارة الأمريكية"، مشددًا على أن "ترامب اتخذ القرار بناء على مصالح بلاده، لكنه اقتنع بأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية يتماشى تماما مع تلك المصالح".
وشنت أمريكا، فجر أمس الأحد، هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان مساء السبت. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الهجوم كان يهدف إلى الحد من القدرات النووية للبلاد. وقال إن على طهران أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا
.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن "المواقع النووية التي قصفتها واشنطن لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".
من جانبه، قال حسن عابديني، نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن "المواقع الثلاثة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب (نطنز، فوردو، أصفهان) كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد مواد في هذه المواقع يمكن أن تُسبب إشعاعًا
".