https://sarabic.ae/20250624/الرئيس-الأمريكي-لست-راضيا-عن-إسرائيل-1102000539.html

الرئيس الأمريكي: لست راضيا عن إسرائيل

الرئيس الأمريكي: لست راضيا عن إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه ليس "راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران"، مؤكدًا أن الجانبين "خرقا اتفاق وقف إطلاق النار". 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T10:58+0000

2025-06-24T10:58+0000

2025-06-24T11:24+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): "إيران وإسرائيل انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنته قبل ساعات. لست راضيًا عن إيران أيضا، لكنني حقا لست راضيًا عن إسرائيل".وانتقد الرئيس الأمريكي وسائل إعلام، قائلا: "بعض وسائل الإعلام الكاذبة، تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل". وتوجّه ترامب، في منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إلى إسرائيل بالقول: "لا تلقوا هذه القنابل، وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم.. أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن".وتبادلت إسرائيل وإيران، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق الهدنة بين الجانبين حيز التنفيذ. ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد صواريخ تم إطلاقها من إيران، بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره.وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطرنتنياهو يكشف موعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران

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https://sarabic.ae/20250624/إيران-تعلن-دخول-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1101992051.html

https://sarabic.ae/20250624/طلب-محدد-ترامب-يوجه-رسالة-لإيران-وإسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة--1101992322.html

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