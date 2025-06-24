https://sarabic.ae/20250624/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-سنواجه-أي-عدوان-جديد-بـرد-قاس-1101995108.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنواجه أي عدوان جديد بـ"رد قاس"
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنواجه أي عدوان جديد بـ"رد قاس"
سبوتنيك عربي
أكد اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن أي عدوان أمريكي جديد على الأراضي الإيرانية سيواجه برد أكثر حزما وقوة، محذرًا واشنطن من "مغبة... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T08:32+0000
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وجاء ذلك في بيان، قال فيه باكبور إن "الضربة الإيرانية الأخيرة التي استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاءت ردًا مباشرًا على الهجمات التي طالت الأراضي الإيرانية ومنشآتها النووية"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وأوضح أن "قاعدة العديد تعد مركز قيادة العمليات الأمريكية في غرب آسيا، وتعرضت لأضرار ملموسة رغم تحصينها الشديد".وأشاد اللواء محمد باكبور بمن وصفهم بـ"القادة الشهداء" وضحايا الهجمات الإسرائيلية، معتبرًا أن "المجاهدين في الحرس الثوري أثبتوا فاعلية الردع الإيراني".وأضاف: "أي هجوم جديد على الجمهورية الإسلامية سيقابل برد يسجل في التاريخ، ويكون سببا في ندم المعتدين".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن اتفاقا تم بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، مشيرا إلى أنه "يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".ورغم إعلان إيران وإسرائيل التزامهما بالاتفاق، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل اعتراض قصف صاروخي من إيران، وتوعد برد حازم وفوري.يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إسرائيل النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو.
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-اتفاق-بين-إسرائيل-وإيران-على-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل--عاجل-1101987215.html
https://sarabic.ae/20250624/نتنياهو-إسرائيل-حققت-هدفها-في-إزالة-التهديد-النووي-والصاروخي-الإيراني-1101993162.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنواجه أي عدوان جديد بـ"رد قاس"
أكد اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن أي عدوان أمريكي جديد على الأراضي الإيرانية سيواجه برد أكثر حزما وقوة، محذرًا واشنطن من "مغبة الاستمرار في التصعيد".
وجاء ذلك في بيان، قال فيه باكبور إن "الضربة الإيرانية الأخيرة التي استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاءت ردًا مباشرًا على الهجمات التي طالت الأراضي الإيرانية ومنشآتها النووية"، حسبما ذكرت وكالة
"مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن "قاعدة العديد تعد مركز قيادة العمليات الأمريكية في غرب آسيا، وتعرضت لأضرار ملموسة رغم تحصينها الشديد".
وأشاد اللواء محمد باكبور بمن وصفهم بـ"القادة الشهداء" وضحايا الهجمات الإسرائيلية
، معتبرًا أن "المجاهدين في الحرس الثوري أثبتوا فاعلية الردع الإيراني".
ووجّه قائد الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى الكفّ عما وصفه بـ"المغامرات التي تهدد أمن شعبه فقط، من أجل بقاء الكيان الصهيوني".
وأضاف: "أي هجوم جديد على الجمهورية الإسلامية سيقابل برد يسجل في التاريخ، ويكون سببا في ندم المعتدين".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن اتفاقا تم بين إسرائيل وإيران
على وقف إطلاق نار كامل وشامل، مشيرا إلى أنه "يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".
ورغم إعلان إيران وإسرائيل التزامهما بالاتفاق، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل اعتراض قصف صاروخي من إيران، وتوعد برد حازم وفوري.
لكن التلفزيون الإيراني أكد لاحقا أن الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار "عارية عن الصحة".
يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية
والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إسرائيل النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو.