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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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عرب بوينت بودكاست
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مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250624/لغز-بداية-الضوء-والكون-وجذور-النباتات-السرية-والعصر-الحجري-الأمومي-1102008014.html
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
سبوتنيك عربي
هل كان الكون مظلمًا بعد الانفجار العظيم أم أن الضوء سطع على الفور؟ دراسة جديدة تدعي أن الذكاء الاصطناعي "يفهم" المشاعر أفضل من البشر، خاصة في المواقف العاطفية... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T12:58+0000
2025-06-24T12:58+0000
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لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
سبوتنيك عربي
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
النباتات تمتلك مجموعة سرية ثانية من الجذور عميقًا تحت الأرض.. والعلماء لم يكونوا يعرفون ذلك، وفي تحليل الحمض النووي لهياكل عظمية عمرها 4500 عام، النساء حكمنَ على الأرجح في العصر الحجري بالصين.الدراسة تقدم رؤى رئيسية حول الظروف الاجتماعية والبيئية خلال الانتقال من المجتمعات الصغيرة إلى الأكثر تعقيدًا. والمزيد من الأبحاث الأثرية وتحليلات الحمض النووي تساعد في توضيح التنظيم الاجتماعي الأمومي في المجتمعات البشرية المبكرة.تحليل عالمي للتربة العميقة يكشف أن 20 % من النباتات المدروسة لديها جذور أعمق غير متوقعة تمتد لأكثر من 3 أقدام تحت السطحفي مفاجأة تُضاف إلى قائمة المجالات التي كنا نعتقد أن الحواسيب لن تتفوق علينا فيها، يقترح العلماء الآن أن الذكاء الاصطناعي يفهم المشاعر أفضل من البشر.هل كان الضوء موجودا في بداية الكون؟الإجابة المختصرة هي لا، لكن الإجابة الطويلة تكشف عن رحلة الضوء الاستثنائية. في البداية، كان الضوء في الكون المبكر "محبوسًا"، واستغرق مئات الآلاف من السنين حتى يتمكن من الهروب. ثم تطلب الأمر نحو 100 مليون سنة لتتشكل النجوم.الحلقة كاملة في الملف الصوتي المرفق
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لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي

12:58 GMT 24.06.2025
راديو
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
تابعنا عبر
هل كان الكون مظلمًا بعد الانفجار العظيم أم أن الضوء سطع على الفور؟ دراسة جديدة تدعي أن الذكاء الاصطناعي "يفهم" المشاعر أفضل من البشر، خاصة في المواقف العاطفية المشحونة.. ما الحقيقة؟
النباتات تمتلك مجموعة سرية ثانية من الجذور عميقًا تحت الأرض.. والعلماء لم يكونوا يعرفون ذلك، وفي تحليل الحمض النووي لهياكل عظمية عمرها 4500 عام، النساء حكمنَ على الأرجح في العصر الحجري بالصين.

أثناء تحليل الحمض النووي القديم لهياكل عظمية مدفونة في مقابر من العصر الحجري في الصين، اكتشف علماء الآثار أن المجتمع كان منظمًا بطريقة نادرة للغاية، حيث ينتمي كل فرد إلى إحدى عشيرتين ترأستهما نساء، ودُفن الأفراد في عشائرهم الأمومية على مدى 10 أجيال على الأقل منذ نحو 5000 عام.

الدراسة تقدم رؤى رئيسية حول الظروف الاجتماعية والبيئية خلال الانتقال من المجتمعات الصغيرة إلى الأكثر تعقيدًا. والمزيد من الأبحاث الأثرية وتحليلات الحمض النووي تساعد في توضيح التنظيم الاجتماعي الأمومي في المجتمعات البشرية المبكرة.

تحليل عالمي للتربة العميقة يكشف أن 20 % من النباتات المدروسة لديها جذور أعمق غير متوقعة تمتد لأكثر من 3 أقدام تحت السطح

تشير النتائج إلى أن النباتات قد تنقل وتخزن الكربون في أعماق الأرض أكثر مما كنا نتوقع، ما قد يساعد العلماء في تطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الكربون تحت الأرض للحد من تأثيرات تغير المناخ.

في مفاجأة تُضاف إلى قائمة المجالات التي كنا نعتقد أن الحواسيب لن تتفوق علينا فيها، يقترح العلماء الآن أن الذكاء الاصطناعي يفهم المشاعر أفضل من البشر.

هل كان الضوء موجودا في بداية الكون؟

الإجابة المختصرة هي لا، لكن الإجابة الطويلة تكشف عن رحلة الضوء الاستثنائية. في البداية، كان الضوء في الكون المبكر "محبوسًا"، واستغرق مئات الآلاف من السنين حتى يتمكن من الهروب. ثم تطلب الأمر نحو 100 مليون سنة لتتشكل النجوم.
الحلقة كاملة في الملف الصوتي المرفق
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