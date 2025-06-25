https://sarabic.ae/20250625/البندقية-إس-في-98-قناصة-روسية-عمرها-20-عاما-1102043725.html
البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما
البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما
سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا أنواعا مختلفة من البنادق وخاصة المخصصة لمهام القنص، ويشمل ذلك البندقية الخارقة "إس في-98"، التي يمكنها إصابة 10 أهداف متتالية دون الحاجة إلى إعادة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:57+0000
2025-06-25T11:57+0000
2025-06-25T11:57+0000
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شركة كلاشنيكوف
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وبحسب موقع "كلاشنيكوف"، فإن بندقية "إس في-98"، تم الكشف عنها في الـ 24 من يونيو/ حزيران 2005، مشيرًا إلى أنها أتمت 20 عاما من العمل المتواصل في ميادين القتال.وتم تصميم هذه البندقية بتقنيات خاصة توافق أنواعا مختلفة من المهام القتالية، خاصة تلك التي لا تتطلب الكثير من الضجيج عند إصابة الهدف، حيث تمتلك سبطانة (ماسورة إطلاق النار) يمكن تزويدها بكاتم صوت.المواصفات الفنيةورغم حجم البندقية الكبير، إلا أن تصنيع هيكلها من سبائك الألمنيوم بمقبض من البلاستيك المقاوم للكسر، يجعلها خفيفة الوزن مقارنة بأنواع أخرى من بنادق القنص.كما أن البندقية مزودة بمسند كتف قابل للطي ومساند أمامية يمكن طيها، تمكّن القناص من التعامل معها بمرونة كافية خلال تنفيذ المهام القتالية مدعوما بنظام تصويب ثابت وأمكنة لتثبيت أنظمة الرؤية الإضافية.
https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
https://sarabic.ae/20240528/معلومات-عن-بندقية-القنص-التي-تستخدمها-الفصائل-الفلسطينية-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1089278598.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف
البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما
تطوّر روسيا أنواعا مختلفة من البنادق وخاصة المخصصة لمهام القنص، ويشمل ذلك البندقية الخارقة "إس في-98"، التي يمكنها إصابة 10 أهداف متتالية دون الحاجة إلى إعادة تزويدها بالطلقات.
وبحسب موقع
"كلاشنيكوف"، فإن بندقية "إس في-98"، تم الكشف عنها في الـ 24 من يونيو/ حزيران 2005، مشيرًا إلى أنها أتمت 20 عاما من العمل المتواصل في ميادين القتال.
وتم تصميم هذه البندقية بتقنيات خاصة توافق أنواعا مختلفة من المهام القتالية، خاصة تلك التي لا تتطلب الكثير من الضجيج عند إصابة الهدف، حيث تمتلك سبطانة (ماسورة إطلاق النار) يمكن تزويدها بكاتم صوت.
كما تمتلك بندقية القنص
الروسية ميزة التصميم الانسيابي الذي يسهّل عملية استخدامها من قبل القناص، إضافة إلى تمكينها من تحقيق أعلى دقة في إصابة الهدف من مسافات بعيدة.
الوزن: 6.5 كيلوغرام دون منظار.
الوزن مع المنظار: 7.9 كيلوغرام.
سعة مخزن الذخيرة: 10 طلقات.
الطول دون كاتم صوت: 120 سم.
الطول مع كاتم الصوت: 137.5 سم
ورغم حجم البندقية
الكبير، إلا أن تصنيع هيكلها من سبائك الألمنيوم بمقبض من البلاستيك المقاوم للكسر، يجعلها خفيفة الوزن مقارنة بأنواع أخرى من بنادق القنص.
كما أن البندقية مزودة بمسند كتف قابل للطي ومساند أمامية يمكن طيها، تمكّن القناص من التعامل معها بمرونة كافية خلال تنفيذ المهام القتالية مدعوما بنظام تصويب ثابت وأمكنة لتثبيت أنظمة الرؤية الإضافية.