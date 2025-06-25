البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/البندقية-إس-في-98-قناصة-روسية-عمرها-20-عاما-1102043725.html
البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما
البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما
سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا أنواعا مختلفة من البنادق وخاصة المخصصة لمهام القنص، ويشمل ذلك البندقية الخارقة "إس في-98"، التي يمكنها إصابة 10 أهداف متتالية دون الحاجة إلى إعادة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:57+0000
2025-06-25T11:57+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
شركة كلاشنيكوف
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وبحسب موقع "كلاشنيكوف"، فإن بندقية "إس في-98"، تم الكشف عنها في الـ 24 من يونيو/ حزيران 2005، مشيرًا إلى أنها أتمت 20 عاما من العمل المتواصل في ميادين القتال.وتم تصميم هذه البندقية بتقنيات خاصة توافق أنواعا مختلفة من المهام القتالية، خاصة تلك التي لا تتطلب الكثير من الضجيج عند إصابة الهدف، حيث تمتلك سبطانة (ماسورة إطلاق النار) يمكن تزويدها بكاتم صوت.المواصفات الفنيةورغم حجم البندقية الكبير، إلا أن تصنيع هيكلها من سبائك الألمنيوم بمقبض من البلاستيك المقاوم للكسر، يجعلها خفيفة الوزن مقارنة بأنواع أخرى من بنادق القنص.كما أن البندقية مزودة بمسند كتف قابل للطي ومساند أمامية يمكن طيها، تمكّن القناص من التعامل معها بمرونة كافية خلال تنفيذ المهام القتالية مدعوما بنظام تصويب ثابت وأمكنة لتثبيت أنظمة الرؤية الإضافية.
https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
https://sarabic.ae/20240528/معلومات-عن-بندقية-القنص-التي-تستخدمها-الفصائل-الفلسطينية-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1089278598.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف

البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما

11:57 GMT 25.06.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية قنص روسية
بندقية قنص روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik
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تطوّر روسيا أنواعا مختلفة من البنادق وخاصة المخصصة لمهام القنص، ويشمل ذلك البندقية الخارقة "إس في-98"، التي يمكنها إصابة 10 أهداف متتالية دون الحاجة إلى إعادة تزويدها بالطلقات.
وبحسب موقع "كلاشنيكوف"، فإن بندقية "إس في-98"، تم الكشف عنها في الـ 24 من يونيو/ حزيران 2005، مشيرًا إلى أنها أتمت 20 عاما من العمل المتواصل في ميادين القتال.
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وتم تصميم هذه البندقية بتقنيات خاصة توافق أنواعا مختلفة من المهام القتالية، خاصة تلك التي لا تتطلب الكثير من الضجيج عند إصابة الهدف، حيث تمتلك سبطانة (ماسورة إطلاق النار) يمكن تزويدها بكاتم صوت.
كما تمتلك بندقية القنص الروسية ميزة التصميم الانسيابي الذي يسهّل عملية استخدامها من قبل القناص، إضافة إلى تمكينها من تحقيق أعلى دقة في إصابة الهدف من مسافات بعيدة.

المواصفات الفنية

الوزن: 6.5 كيلوغرام دون منظار.
الوزن مع المنظار: 7.9 كيلوغرام.
سعة مخزن الذخيرة: 10 طلقات.
الطول دون كاتم صوت: 120 سم.
الطول مع كاتم الصوت: 137.5 سم
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ورغم حجم البندقية الكبير، إلا أن تصنيع هيكلها من سبائك الألمنيوم بمقبض من البلاستيك المقاوم للكسر، يجعلها خفيفة الوزن مقارنة بأنواع أخرى من بنادق القنص.
كما أن البندقية مزودة بمسند كتف قابل للطي ومساند أمامية يمكن طيها، تمكّن القناص من التعامل معها بمرونة كافية خلال تنفيذ المهام القتالية مدعوما بنظام تصويب ثابت وأمكنة لتثبيت أنظمة الرؤية الإضافية.
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