https://sarabic.ae/20250625/السيسي-وبزشكيان-يشددان-على-أهمية-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-بشأن-البرنامج-النووي-الإيراني-1102040810.html

السيسي وبزشكيان يشددان على أهمية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني

السيسي وبزشكيان يشددان على أهمية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر، في الأيام الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T10:28+0000

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وأعرب السيسي، عن "رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخي الإيراني، الذي استهدف دولة قطر مؤخرا"، مؤكدًا "إدانة مصر لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية"، حسب بيان الرئاسة المصرية.ورحّب الرئيس المصري بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشددًا على "أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به في ضوء ما كان يشهده المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل".ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، اتفق "الرئيس السيسي ونظيره الإيراني، على أن المرحلة الحالية بما تنطوي عليه من دقة وحساسية تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة، وتبنّي مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي".من جهته، ثمّن الرئيس الإيراني، "المواقف المصرية الرشيدة والداعمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة وما تنطوي عليه من جهود لحقن دماء جميع الأطراف"، بحسب البيان.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما، إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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