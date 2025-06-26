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دولة عربية تترأس الدورة الـ68 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
دولة عربية تترأس الدورة الـ68 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
سبوتنيك عربي
انتخبت دولة المغرب، في العاصمة النمساوية فيينا، بالتزكية، لرئاسة الدورة الثامنة والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، وذلك بدعم... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T09:45+0000
2025-06-26T09:45+0000
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وسيتولى الرئاسة المغربية، مدير المركز الملكي المغربي للاستشعار البعدي الفضائي، رفيق أكرم، الذي انتخب بدعم بالإجماع من قبل المجموعة الأفريقية على رأس أعمال هذه الدورة، التي تستمر حتى 2 يوليو/ تموز المقبل.وخلال فترة ولايتها، ستركز الرئاسة المغربية على تقريب وجهات نظر مختلف الوفود من أجل تعزيز التوافق الضروري للمصادقة على التقرير النهائي لهذه الدورة.وبالموازاة مع أعمال اللجنة، تنظم بعثة المغرب في فيينا، اليوم الخميس، بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، حدثا موازيا تحت شعار "الاحتفاء بتطور قطاع الفضاء الإفريقي.. نحو قطاع فضائي عالمي مستدام وشامل".وكان شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، ترأس الأسبوع الماضي، اللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن صدقي ترأس كذلك الجلسة المسائية لمؤتمر الأمم المتحدة الأول الخاص بالأنشطة القمرية المستدامة، حيث افتتح المؤتمر، أرتي هولا مايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.جاءت الجلسة تحت عنوان "الأنشطة القمرية المستقبلية، الاقتراحات والتصورات"، وخلالها شدد صدقي على ضرورة الحوكمة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء وما يمثله من أفاق التنمية المستدامة خاصة مع كم الاستثمارات الباهظة الموضوعة في استكشافات القمر.ناقش المؤتمر كذلك جلب فوائد الفضاء للبشرية، والطرق الممكنة للتنسيق العالمي لضمان استغلال الأنشطة القمرية المستدامة لفائدة البشرية، وتحديد سبل التنسيق العالمي كشرط أساسي للأنشطة المستدامة في المستقبل، كما سلط الضوء على دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.وأصدر المؤتمر بيانا أشاد بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل التنسيق العالمي لضمان استخدام الأنشطة القمرية المستدامة في المستقبل لصالح البشرية.وأعلنت مصر، في فبراير/ شباط الماضي، أنها نجحت في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي "نكس سات-1"، وذلك في إطار سعيها لتوطين تكنولوجيا وصناعة الفضاء وبناء القدرات والبنية التحتية في هذا القطاع.وقال وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور، إن إطلاق القمر الصناعي جاء وفقًا للتعاقد المُبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية.
https://sarabic.ae/20240223/إعلام-واشنطن-تواصلت-مع-روسيا-بشأن-مسألة-وضع-الأسلحة-في-الفضاء-1086328560.html
https://sarabic.ae/20241128/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تؤيد-تشكيل-نظام-عالمي-يحقق-مصالح-جميع-الدول-1095295000.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دولة عربية تترأس الدورة الـ68 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية

09:45 GMT 26.06.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaالحسناء النائمة ومغارة "كاليبسو" وأعمدة هرقل، المغرب
الحسناء النائمة ومغارة كاليبسو وأعمدة هرقل، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
انتخبت دولة المغرب، في العاصمة النمساوية فيينا، بالتزكية، لرئاسة الدورة الثامنة والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، وذلك بدعم بالإجماع من قبل المجموعة الأفريقية.
وسيتولى الرئاسة المغربية، مدير المركز الملكي المغربي للاستشعار البعدي الفضائي، رفيق أكرم، الذي انتخب بدعم بالإجماع من قبل المجموعة الأفريقية على رأس أعمال هذه الدورة، التي تستمر حتى 2 يوليو/ تموز المقبل.
وخلال فترة ولايتها، ستركز الرئاسة المغربية على تقريب وجهات نظر مختلف الوفود من أجل تعزيز التوافق الضروري للمصادقة على التقرير النهائي لهذه الدورة.
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23 فبراير 2024, 05:20 GMT
وبالموازاة مع أعمال اللجنة، تنظم بعثة المغرب في فيينا، اليوم الخميس، بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، حدثا موازيا تحت شعار "الاحتفاء بتطور قطاع الفضاء الإفريقي.. نحو قطاع فضائي عالمي مستدام وشامل".
وكان شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، ترأس الأسبوع الماضي، اللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن صدقي ترأس كذلك الجلسة المسائية لمؤتمر الأمم المتحدة الأول الخاص بالأنشطة القمرية المستدامة، حيث افتتح المؤتمر، أرتي هولا مايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.
جاءت الجلسة تحت عنوان "الأنشطة القمرية المستقبلية، الاقتراحات والتصورات"، وخلالها شدد صدقي على ضرورة الحوكمة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء وما يمثله من أفاق التنمية المستدامة خاصة مع كم الاستثمارات الباهظة الموضوعة في استكشافات القمر.
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ناقش المؤتمر كذلك جلب فوائد الفضاء للبشرية، والطرق الممكنة للتنسيق العالمي لضمان استغلال الأنشطة القمرية المستدامة لفائدة البشرية، وتحديد سبل التنسيق العالمي كشرط أساسي للأنشطة المستدامة في المستقبل، كما سلط الضوء على دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.
وأصدر المؤتمر بيانا أشاد بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل التنسيق العالمي لضمان استخدام الأنشطة القمرية المستدامة في المستقبل لصالح البشرية.
وأعلنت مصر، في فبراير/ شباط الماضي، أنها نجحت في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي "نكس سات-1"، وذلك في إطار سعيها لتوطين تكنولوجيا وصناعة الفضاء وبناء القدرات والبنية التحتية في هذا القطاع.
وقال وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور، إن إطلاق القمر الصناعي جاء وفقًا للتعاقد المُبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية.
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