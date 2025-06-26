https://sarabic.ae/20250626/ماكرون-على-أوروبا-أن-لا-تقبل-باتفاقية-تجارية-غير-متوازنة-مع-أمريكا-1102113876.html

ماكرون: على أوروبا ألا تقبل باتفاقية تجارية غير متوازنة مع أمريكا

ماكرون: على أوروبا ألا تقبل باتفاقية تجارية غير متوازنة مع أمريكا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن فرنسا تريد اتفاقا تجاريا سريعا وعمليا مع الولايات المتحدة، لكن بلاده لن تقبل بشروط غير متوازنة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T23:03+0000

2025-06-26T23:03+0000

2025-06-27T05:36+0000

إيمانويل ماكرون

الولايات المتحدة الأمريكية

الرسوم الجمركية

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي إنه يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل.وأضاف أنه إذا بقي المعدل الأساسي للرسوم الجمركية الأمريكية البالغ 10 في المئة كما هو، فإن رد أوروبا يجب أن يكون له تأثير مماثل.وقال ماكرون: "يجب ألا ينظر إلى حسن نيتنا على أنه ضعف"."أحدث" مقترح تفاوضيمن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي تلقى "أحدث وثيقة أمريكية" بشأن إجراء مزيد من المفاوضات حول الرسوم الجمركية.وأضافت في تصريحات للصحفيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".وتابعت:في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين أمس، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند.وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".وكان ترامب، قد أكد في وقت سابق، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب" وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، مقترحًا فرض رسوم بنسبة 50 في المئة على التكتل الأوروبي.ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع إدارة ترامب، على أمل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، والتي تشمل ضرائب تصل إلى نسبة 25 في المئة على السيارات الأوروبية الواردة إلى أمريكا.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قد أعلنت في 10 أبريل/ نيسان الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل إجراءاته المضادة، التي كان مقررًا اتخاذها ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، تجاوبًا مع إعلان ترامب، تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من بعض الدول بينها الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما".كما قرر ترامب، في فبراير/ شباط الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت فون دير لاين، آنذاك، أن "هذه الخطوة لن تمر من دون رد".

https://sarabic.ae/20250626/ترامب-الولايات-المتحدة-وقعت-اتفاقية-تجارية-مع-الصين-وقد-توقع-اتفاقية-أخرى-مع-الهند-1102112948.html

https://sarabic.ae/20250525/ترامب-يؤكد-تعليق-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-من-الاتحاد-الأوروبي-حتى-9-يوليو-1100964147.html

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إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, أخبار الاتحاد الأوروبي