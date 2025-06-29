https://sarabic.ae/20250629/الكرملين-يعلق-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-مع-كييف-1102195099.html

الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف

الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل أن تُحدد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع كييف، في القريب العاجل. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T20:19+0000

2025-06-29T20:19+0000

2025-06-29T20:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد أي اجتماعات جديدة في القريب العاجل: "لا، ليس في القريب العاجل. نحن ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح موعدها في القريب العاجل".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المفاوضات.وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "خبر" التركية: "تواصلت أمس مع الأطراف، ويجري استكمال تنفيذ قرارات الجولة الثانية، أي تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى".واردف: "إذا تم الوفاء بالوعود المقطوعة لبعضنا بعضا، فإننا نرى رغبة الأطراف في جولة ثالثة من المفاوضات، وقد أعلن الجانب الروسي ذلك بالفعل، نحن مستعدون لاستقبال المفاوضات، الأهم هو منع نشوب صراع".وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.وقال بوتين للصحفيين إن "موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات)، في رأيي، يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".

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