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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250629/الكرملين-يعلق-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-مع-كييف-1102195099.html
الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف
الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل أن تُحدد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع كييف، في القريب العاجل. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T20:19+0000
2025-06-29T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد أي اجتماعات جديدة في القريب العاجل: "لا، ليس في القريب العاجل. نحن ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح موعدها في القريب العاجل".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المفاوضات.وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "خبر" التركية: "تواصلت أمس مع الأطراف، ويجري استكمال تنفيذ قرارات الجولة الثانية، أي تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى".واردف: "إذا تم الوفاء بالوعود المقطوعة لبعضنا بعضا، فإننا نرى رغبة الأطراف في جولة ثالثة من المفاوضات، وقد أعلن الجانب الروسي ذلك بالفعل، نحن مستعدون لاستقبال المفاوضات، الأهم هو منع نشوب صراع".وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.وقال بوتين للصحفيين إن "موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات)، في رأيي، يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".
https://sarabic.ae/20250629/سيناتور-أمريكي-ترامب-ينوي-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1102187861.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف

20:19 GMT 29.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل أن تُحدد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع كييف، في القريب العاجل.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد أي اجتماعات جديدة في القريب العاجل: "لا، ليس في القريب العاجل. نحن ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح موعدها في القريب العاجل".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المفاوضات.
وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "خبر" التركية: "تواصلت أمس مع الأطراف، ويجري استكمال تنفيذ قرارات الجولة الثانية، أي تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى".
واردف: "إذا تم الوفاء بالوعود المقطوعة لبعضنا بعضا، فإننا نرى رغبة الأطراف في جولة ثالثة من المفاوضات، وقد أعلن الجانب الروسي ذلك بالفعل، نحن مستعدون لاستقبال المفاوضات، الأهم هو منع نشوب صراع".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
14:32 GMT
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك: "أما بالنسبة لمذكرتي التفاهم، فكما هو متوقع، لم يحدث أي شيء مفاجئ، ولن أخبركم بأي شيء غير متوقع، فهما مذكرتان متعارضتان تماما، لكن المفاوضات تُنظم وتُجرى لهذا الغرض... لإيجاد سبل للتقارب، وكونهما متعارضتان تماما، في رأيي، ليس مفاجئا أيضا".
وقال بوتين للصحفيين إن "موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات)، في رأيي، يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".
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