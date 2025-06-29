https://sarabic.ae/20250629/الكرملين-يعلق-على-موعد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-مع-كييف-1102195099.html
الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف
الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل أن تُحدد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع كييف، في القريب العاجل. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T20:19+0000
2025-06-29T20:19+0000
2025-06-29T20:19+0000
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد أي اجتماعات جديدة في القريب العاجل: "لا، ليس في القريب العاجل. نحن ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح موعدها في القريب العاجل".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المفاوضات.وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "خبر" التركية: "تواصلت أمس مع الأطراف، ويجري استكمال تنفيذ قرارات الجولة الثانية، أي تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى".واردف: "إذا تم الوفاء بالوعود المقطوعة لبعضنا بعضا، فإننا نرى رغبة الأطراف في جولة ثالثة من المفاوضات، وقد أعلن الجانب الروسي ذلك بالفعل، نحن مستعدون لاستقبال المفاوضات، الأهم هو منع نشوب صراع".وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.وقال بوتين للصحفيين إن "موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات)، في رأيي، يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".
https://sarabic.ae/20250629/سيناتور-أمريكي-ترامب-ينوي-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1102187861.html
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روسيا, العالم
الكرملين يعلق على موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل أن تُحدد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع كييف، في القريب العاجل.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد أي اجتماعات جديدة في القريب العاجل: "لا، ليس في القريب العاجل. نحن ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح موعدها في القريب العاجل".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المفاوضات.
وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "خبر" التركية: "تواصلت أمس مع الأطراف، ويجري استكمال تنفيذ قرارات الجولة الثانية، أي تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى".
واردف: "إذا تم الوفاء بالوعود المقطوعة لبعضنا بعضا، فإننا نرى رغبة الأطراف في جولة ثالثة من المفاوضات، وقد أعلن الجانب الروسي ذلك بالفعل، نحن مستعدون لاستقبال المفاوضات، الأهم هو منع نشوب صراع".
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك: "أما بالنسبة لمذكرتي التفاهم، فكما هو متوقع، لم يحدث أي شيء مفاجئ، ولن أخبركم بأي شيء غير متوقع، فهما مذكرتان متعارضتان تماما، لكن المفاوضات تُنظم وتُجرى لهذا الغرض... لإيجاد سبل للتقارب، وكونهما متعارضتان تماما، في رأيي، ليس مفاجئا أيضا".
وقال بوتين للصحفيين
إن "موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات)، في رأيي، يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".