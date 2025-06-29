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https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يكشف-السبب-وراء-غضب-إيلون-ماسك-منه-1102191930.html
ترامب يكشف السبب وراء غضب إيلون ماسك منه
ترامب يكشف السبب وراء غضب إيلون ماسك منه
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن سبب غضب رجل الأعمال إيلون ماسك، منه. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T17:33+0000
2025-06-29T17:33+0000
إيلون ماسك
دونالد ترامب
العالم
الأخبار
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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن ترامب، أنه "كان غاضبا لأنني أنهيت سياسات تشجيع شراء السيارات الكهربائية".وفور الخلاف العلني مع رجل الأعمال ماسك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعتبر ماسك "رجلا رائعا وناجحا".وأكد ترامب، متحدثا عن رغبة إيلون ماسك، في الحفاظ على الدعم الحكومي لسوق السيارات الكهربائية: "إنه لم يحصل على ما يريده"، وذلك رغم انتقاد ماسك، النسخة الأخيرة من مشروع قانون الرئيس ترامب، الشامل لخفض الضرائب والإنفاق قبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.وافترض الرئيس ترامب، مطلع الشهر الجاري، أن علاقته انتهت مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ونقلت وسائل إعلام غربية، عن ترامب أن علاقته انتهت بماسك، محذرًا إياه من أنه "سيواجه عواقب وخيمة للغاية إذا موّل مرشحين ديمقراطيين".ونقلت الصحيفة عن ترامب، أنه "يفترض أن علاقته بملياردير التكنولوجيا قد انتهت بعد خلافهما الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري".وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه "لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك، بعد أن اندلع الخلاف بينهما علنًا، في وقت سابق".من جانبه، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، رغم "كل ما قدّمه له"، فيما ردّ الأخير بأن ترامب لم يكن ليصبح رئيسًا لولا دعمه، مشيرًا إلى أنه ساعد الجمهوريين في السيطرة على مجلسي الكونغرس.
https://sarabic.ae/20250403/البيت-الأبيض-يحسم-جدل-مغادرة-إيلون-ماسك-منصبه-في-إدارة-ترامب-1099196973.html
https://sarabic.ae/20250216/الأذكى-إيلون-ماسك-يكشف-النقاب-عن-الذكاء-الاصطناعي-الأكثر-تطورا-1097837049.html
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إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار

ترامب يكشف السبب وراء غضب إيلون ماسك منه

17:33 GMT 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم صراعه مع رجل الأعما،ل إيلون ماسك
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم صراعه مع رجل الأعما،ل إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن سبب غضب رجل الأعمال إيلون ماسك، منه.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن ترامب، أنه "كان غاضبا لأنني أنهيت سياسات تشجيع شراء السيارات الكهربائية".
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3 أبريل, 16:55 GMT
وفور الخلاف العلني مع رجل الأعمال ماسك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعتبر ماسك "رجلا رائعا وناجحا".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن "ماسك قدم الدعم خلال السباق الرئاسي. أعتقد أنه شخص رائع. لم أتحدث معه كثيرا، لكنني أعتقد أن إيلون، شخص رائع وأعلم أنه سيحقق نجاحا دائما".

وأكد ترامب، متحدثا عن رغبة إيلون ماسك، في الحفاظ على الدعم الحكومي لسوق السيارات الكهربائية: "إنه لم يحصل على ما يريده"، وذلك رغم انتقاد ماسك، النسخة الأخيرة من مشروع قانون الرئيس ترامب، الشامل لخفض الضرائب والإنفاق قبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
وأوضح ماسك أنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري، وسيدمر ملايين الوظائف في البلاد".
وافترض الرئيس ترامب، مطلع الشهر الجاري، أن علاقته انتهت مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ونقلت وسائل إعلام غربية، عن ترامب أن علاقته انتهت بماسك، محذرًا إياه من أنه "سيواجه عواقب وخيمة للغاية إذا موّل مرشحين ديمقراطيين".
ونقلت الصحيفة عن ترامب، أنه "يفترض أن علاقته بملياردير التكنولوجيا قد انتهت بعد خلافهما الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري".
وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه "لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك، بعد أن اندلع الخلاف بينهما علنًا، في وقت سابق".
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
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يذكر أن خلافًا علنيًا اندلع في الآونة الأخيرة بين ترامب وماسك، على خلفية مشروع موازنة اقترحه الرئيس الأمريكي، ووصفه ماسك في منشور على "إكس"، بأنه "حقير ومقزز"، داعيًا إلى "قتل مشروع القانون".
من جانبه، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، رغم "كل ما قدّمه له"، فيما ردّ الأخير بأن ترامب لم يكن ليصبح رئيسًا لولا دعمه، مشيرًا إلى أنه ساعد الجمهوريين في السيطرة على مجلسي الكونغرس.
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