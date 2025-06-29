https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يكشف-السبب-وراء-غضب-إيلون-ماسك-منه-1102191930.html

ترامب يكشف السبب وراء غضب إيلون ماسك منه

ترامب يكشف السبب وراء غضب إيلون ماسك منه

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن سبب غضب رجل الأعمال إيلون ماسك، منه. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T17:33+0000

2025-06-29T17:33+0000

2025-06-29T17:33+0000

إيلون ماسك

دونالد ترامب

العالم

الأخبار

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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، عن ترامب، أنه "كان غاضبا لأنني أنهيت سياسات تشجيع شراء السيارات الكهربائية".وفور الخلاف العلني مع رجل الأعمال ماسك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعتبر ماسك "رجلا رائعا وناجحا".وأكد ترامب، متحدثا عن رغبة إيلون ماسك، في الحفاظ على الدعم الحكومي لسوق السيارات الكهربائية: "إنه لم يحصل على ما يريده"، وذلك رغم انتقاد ماسك، النسخة الأخيرة من مشروع قانون الرئيس ترامب، الشامل لخفض الضرائب والإنفاق قبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.وافترض الرئيس ترامب، مطلع الشهر الجاري، أن علاقته انتهت مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ونقلت وسائل إعلام غربية، عن ترامب أن علاقته انتهت بماسك، محذرًا إياه من أنه "سيواجه عواقب وخيمة للغاية إذا موّل مرشحين ديمقراطيين".ونقلت الصحيفة عن ترامب، أنه "يفترض أن علاقته بملياردير التكنولوجيا قد انتهت بعد خلافهما الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري".وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه "لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك، بعد أن اندلع الخلاف بينهما علنًا، في وقت سابق".من جانبه، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، رغم "كل ما قدّمه له"، فيما ردّ الأخير بأن ترامب لم يكن ليصبح رئيسًا لولا دعمه، مشيرًا إلى أنه ساعد الجمهوريين في السيطرة على مجلسي الكونغرس.

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إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار