https://sarabic.ae/20250630/البرهان-نطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-مستدام-للسودان-لتمكينه-من-النهوض-من-أزمته-الحالية-1102216370.html

البرهان: نطالب المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية

البرهان: نطالب المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "السودان يمر بظرف استثنائي". 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T14:08+0000

2025-06-30T14:08+0000

2025-06-30T14:08+0000

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وقال البرهان إن "السودان يعاني من حرب مدمرة إثر تمرد ميليشيا خارجية عن القانون والدولة"، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أن "السودان يرغب بالانخراط مع المجتمع الدولي لإعادة البناء وهزيمة مخططات التآمر والاستهداف".وقال البرهان، الجمعة الماضية، إن "السودان وافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، التي تحاصرها قوات "الدعم السريع" منذ نحو عامين".وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الجمعة الماضية، بأن تلك الموافقة جاءت خلال اتصال هاتفي بين البرهان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيه المسؤول الأممي إلى القيام بهدنة إنسانية لتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المحاصرين.فيما رحّب غوتيريش، بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء في السودان، مؤكدا دعمه جهود إكمال الانتقال المدني في البلاد.في السياق نفسه، أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، هبوط أول رحلة في مدينة دارفور السودانية ضمن جسر جوي يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي