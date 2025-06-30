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البرهان: نطالب المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية
البرهان: نطالب المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "السودان يمر بظرف استثنائي". 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T14:08+0000
2025-06-30T14:08+0000
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وقال البرهان إن "السودان يعاني من حرب مدمرة إثر تمرد ميليشيا خارجية عن القانون والدولة"، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أن "السودان يرغب بالانخراط مع المجتمع الدولي لإعادة البناء وهزيمة مخططات التآمر والاستهداف".وقال البرهان، الجمعة الماضية، إن "السودان وافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، التي تحاصرها قوات "الدعم السريع" منذ نحو عامين".وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الجمعة الماضية، بأن تلك الموافقة جاءت خلال اتصال هاتفي بين البرهان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيه المسؤول الأممي إلى القيام بهدنة إنسانية لتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المحاصرين.فيما رحّب غوتيريش، بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء في السودان، مؤكدا دعمه جهود إكمال الانتقال المدني في البلاد.في السياق نفسه، أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، هبوط أول رحلة في مدينة دارفور السودانية ضمن جسر جوي يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250629/قوات-الدعم-السريع-لن-نقبل-بأي-هدنة-جزئية-في-الفاشر-1102174964.html
https://sarabic.ae/20250629/مسؤول-سوداني-سابق-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-العقوبات-الأمريكية-على-الأزمة-الحالية-1102194340.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان: نطالب المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية

14:08 GMT 30.06.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "السودان يمر بظرف استثنائي".
وقال البرهان إن "السودان يعاني من حرب مدمرة إثر تمرد ميليشيا خارجية عن القانون والدولة"، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم مستدام للسودان لتمكينه من النهوض من أزمته الحالية، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أن "السودان يرغب بالانخراط مع المجتمع الدولي لإعادة البناء وهزيمة مخططات التآمر والاستهداف".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
قوات الدعم السريع: لن نقبل بأي هدنة جزئية في الفاشر
أمس, 08:42 GMT
وقال البرهان، الجمعة الماضية، إن "السودان وافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، التي تحاصرها قوات "الدعم السريع" منذ نحو عامين".
وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الجمعة الماضية، بأن تلك الموافقة جاءت خلال اتصال هاتفي بين البرهان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيه المسؤول الأممي إلى القيام بهدنة إنسانية لتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المحاصرين.

وأكدت الوكالة أن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وافق على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، بهدف دعم جهود الأمم المتحدة والعمل على تسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك.

فيما رحّب غوتيريش، بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء في السودان، مؤكدا دعمه جهود إكمال الانتقال المدني في البلاد.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مسؤول سوداني سابق يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير العقوبات الأمريكية على الأزمة الحالية
أمس, 19:12 GMT
في السياق نفسه، أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، هبوط أول رحلة في مدينة دارفور السودانية ضمن جسر جوي يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مكتب منظمة الهجرة الدولية في بروكسل، مساء الجمعة الماضية، بأن تلك الطائرة هي أول رحلة جوية تحمل مساعدات إنسانية تهبط في دارفور، منذ اندلاع النزاع في البلاد في 15 أبريل/ نيسان 2023، بعد تعطل المطارات قبل أن تتمكن قوات الدعم السريع من إعادة تشغيل مطار نيالا لاستقبال العتاد العسكري.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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