https://sarabic.ae/20250630/باحث-في-الشأن-الإيراني-التحضيرات-جارية-لجولة-ثانية-من-العنف-بين-إيران-وإسرائيل-1102233505.html

باحث في الشأن الإيراني: التحضيرات جارية لجولة ثانية من العنف بين إيران وإسرائيل

باحث في الشأن الإيراني: التحضيرات جارية لجولة ثانية من العنف بين إيران وإسرائيل

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الإيراني الدكتور خالد الحاج، نتائج الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ومدى صدق الرواية الأمريكية بشأن تدمير منشأة "فوردو"، مشيرًا إلى أن... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T19:46+0000

2025-06-30T19:46+0000

2025-06-30T19:46+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى الحاج أن "ترامب سعى من خلال إخراج هذه الحرب إعلاميًا إلى كسب جائزة نوبل للسلام، ويفضّل عدم ربط المشكلة النووية بشخصه".وأكد الحاج أن "إيران أثبتت تاريخيًا قدرتها على إنشاء مفاعلات سرّية"، وأن الحديث عن نقل كميات كبيرة من اليورانيوم "غير دقيق".وأوضح الباحث في الشأن الإيراني أن "تسربًا إشعاعيًا حقيقيًا كان سيُرصد من قبل دول الجوار، ما يدل على أن الضربة الأمريكية جاءت تحت عنوان تدمير البرنامج النووي لكنها تعمّدت عدم تدميره"، معتبرًا أن "تدمير المفاعلات بالكامل كان سيُحدث كارثة تتجاوز تشيرنوبيل".كما تحدّث الحاج عن "خديعة سياسية" تتعرض لها إيران، مستغربًا الضربة الأمريكية رغم الاتفاق على مشاريع اقتصادية داخل إيران، وأكد أن "إيران لن تتخلى عن مشروعها النووي، الذي يشكل ركنًا من أركان أمنها القومي، وأن العودة إلى المفاوضات تتطلب ضمانات بعدم استهدافها مستقبلًا".وختم بالإشارة إلى أن "التحضير للضربة بدأ منذ عامين"، وأن "مجمل السيناريوهات تُمهّد لجولة ثانية من العنف بين إيران وإسرائيل"، على حد قوله.

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