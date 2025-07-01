https://sarabic.ae/20250701/بعد-زيارة-البرهان-لمصر-هل-يشهد-السودان-هدنة-قريبة-بين-الجيش-والدعم-السريع؟-1102258901.html

بعد زيارة البرهان لمصر.. هل يشهد السودان هدنة قريبة بين الجيش و"الدعم السريع"؟

بعد زيارة البرهان لمصر.. هل يشهد السودان هدنة قريبة بين الجيش و"الدعم السريع"؟

سبوتنيك عربي

طرحت زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى مصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العلمين، الكثير من التساؤلات حول الهدف من تلك... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T16:20+0000

2025-07-01T16:20+0000

2025-07-01T16:20+0000

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ويرى مراقبون أن تلك الزيارة والتي جمعت بين الرئيس السيسي والمشير الليبي خليفة حفتر، والبرهان، كان لها دلالة كبيرة على الوضع الراهن، خاصة وأنها تأتي في أعقاب وصول قوات الدعم السريع لأول مرة على الحدود المصرية بشكل مباشر في منطقة "المثلث" واتهام مجلس السيادة لقوات حفتر، بالمساعدة والتدريب وتقديم الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، لذا لا يمكن أن تكون تلك الزيارة عادية ولا تحمل جديدا لتغيير الواقع على الأرض وأول تلك الخطوات قبول الدعم السريع لهدنة إنسانية طلبتها الأمم المتحدة ووافق عليها البرهان.فما هي أهداف زيارة البرهان إلى مصر؟بداية، يقول الدكتور أحمد المفتي، الحقوقي السوداني، مدير "مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان"، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، كانا متواجدين في قمة أسبانيا، ولا نستبعد أن يكون الرجلان قد التقيا، لذلك نرى أن زيارة البرهان لمصر في طريق عودته، لابد أن يكون فيها جديد".الهدنة المرتقبةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الجديد الذي ربما تحمله تلك الزيارة هو ظهور السيسي، متوسطا البرهان وحفتر، ومعلوم دعم حفتر للدعم السريع أو على أقل تقدير اتخاذ الدعم السريع لأراضي ليبيا، التي يسيطر عليها حفتر، ومعسكرات للتدريب وطريقا للتموين، بعد أن ضاقت الطرق الأخرى، وقد يكون توسط السيسي في الصورة، هو وساطة بين البرهان وحفتر".وتابع المفتي: "من الأشياء التي أراها جديدة أيضا، توجهات حميدتي الودية تجاه مصر، وحرص البرهان على أن لا يكون ذلك على حساب حكومة السودان".وفيما يتعلق بالدعوة الأممية للهدنة في هذا التوقيت، يقول المفتي: "العلاقة مع الأمم المتحدة، فقد يكون لحفتر تأثير على الدعم السريع لقبول هدنة الأمم المتحدة، التي قبلها البرهان وسعدت بها الأمم المتحدة، لكنها لا تريد تطوير تلك السعادة إلى إدانة للدعم السريع، ويسعدها كل من يقنع الدعم السريع بقبول الهدنة ولو كان حفتر بوساطة السيسي".دور مصري فاعلمن جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني وليد علي: "هذه الزيارة تبدو مثيرة للاهتمام والجدل، وذلك ليس لأنها جاءت بدون إعلان مسبق، لأن السيد البرهان اعتاد الزيارات غير المعلنة للرئيس السيسي أكثر من مرة".وتابع علي: "يبدو أن السيسي قد توصل لشيء مهم، لأنه طلب حضور البرهان الذي كان في رحلة إلى إسبانيا لحضور مؤتمر يخص الأمم المتحدة، و يبدو للأهمية قد استجاب البرهان لطلب السيسي وعرّج سريعا على مصر في طريق عودته للسودان".حميدتي والمثلث الحدوديوأشار المحلل السياسي إلى أن "السيسي التقى قائد الجيش الليبي المشير حفتر، قبل لقاء البرهان بقليل، وبدون شك أن قضية حرب السودان كانت تتصدر أجندة حواره مع القائد الليبي، الذي يُتهم بتسهيل دخول السلاح والوقود لقوات الدعم السريع، ويأتي هذا اللقاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، مما يجعل هذه القوات متاخمة لأول مرة للحدود المصرية".واستطرد: "لم تخرج حتى الآن تأكيدات حول ما جرى في الاجتماع ولن تخرج كل المحادثات بالتأكيد، لأنها أمنية بالدرجة الأولى، ولكن أتوقع أن حفتر سوف يتراجع عن تقديم تسهيلات كثيرة كان يقدمها لحليفه القديم حميدتي، وربما يضغط عليه للدخول في حوار مع الجيش السوداني لوقف الحرب".تحجيم دور الإسلاميينوقال علي: "من المؤكد أن مصر سوف تضغط على الطرف الحكومي باتجاه قبول الحوار وخفض التعنّت، وسوف يكون الحديث عن تحجيم دور الإسلاميين داخل الجيش السوداني ومفاصل الدولة على أجندة النقاشات التي تدور بين الرئيس السيسي والبرهان، هذه المهمة هي الأصعب التي لازال البرهان غير قادر على إكمالها رغم سيطرته على قيادة القوات المسلحة السودانية والدولة لأكثر من خمس سنوات".ويتوقع علي أن "يزيد البرهان الضغط لحصار نفوذ الإسلاميين داخل الجيش والدولة في الأيام المقبلة وهي القضية الأكثر صعوبة بالنسبة له حتى أكثر من خلافات أطراف اتفاق جوبا، التي انفجرت بينهما بعد تولي كامل إدريس رئاسة الوزراء مؤخرا".الهدنة في الفاشروتابع: "مجمل الأوضاع الداخلية بالسودان تضع البرهان في موقف لا يحسد عليه إطلاقا، وهو الآن الطرف الأكثر حاجة لهذا التدخل المصري المؤثر لإخراج السودان من أزمته الراهنة".وقال المحلل السياسي: "على صعيد آخر فقد فشلت الهدنة التي أعلن عنها غوتيريش بالفاشر، حيث أن قوات الدعم السريع لم توقف هجماتها على مدينة الفاشر رغم موافقه البرهان عليها، وقد أعلن المستشار القانوني لقائد الدعم السريع محمد مختار، أنه لم تصلهم دعوة من الأمم المتحدة لهذه الهدنة ويبدو أن الدعم يشعر بأن هذه الهدنة سوف تباعد بينه وبين دخول الفاشر، التي فشلت كل المحاولات لاقتحامها رغم تكرارها لأكثر من مئة عملية عسكرية متتالية طيلة عامين، وقد خسر على أسوارها العديد من قادته المهمين ومقاتليه الأكثر تدريبا، ولا أعتقد أنه سوف يقبل هذه الهدنة إلا في إطار وقف كامل لإطلاق النار في بقية المحاور".ونقل موقع "أخبار السودان"، بيانا صادرا عن الحركة حذرت فيه المواطنين المتبقين داخل المدينة ومعسكرات النازحين، مطالبةً إياهم بمغادرتها فورًا والتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة في كورما وعين سيرو والمحليات الآمنة الأخرى بالولاية. كما طالبت الحركة النازحين بالتنسيق مع قوات "تحالف السودان التأسيسي" (تأسيس) لتسهيل انتقالهم وضمان سلامتهم.يشار إلى أن الحركة عضو فاعل في "تحالف السودان التأسيسي"، الذي أسس في فبراير/ شباط الماضي، في نيروبي، بمشاركة قيادات من قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" – قطاع الحلو وأطراف أخرى، بهدف تشكيل حكومة موازية.يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التحركات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية للنازحين والمدنيين العالقين في مناطق الصراع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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