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https://sarabic.ae/20250701/ترامب-آمل-أن-نتوصل-لاتفاق-وقف-النار-في-غزة-خلال-الأسبوع-المقبل-1102254494.html
‌‏ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق وقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل
‌‏ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق وقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن "أمله في أن يتم التوصل لاتفاق لوقف النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل". 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:20+0000
2025-07-01T14:23+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
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وأشار ترامب، في تصريحات له، إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملفي إيران وغزة، في الوقت الذي بدأ فيه ترامب تكثيف ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية، للتوسط من أجل اتفاق لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.من جهته، أوضح نتنياهو، أنه سيناقش عددا من الملفات مع الرئيس ترامب، قبل التوصل لاتفاق التجارة، إضافة إلى أمور أخرى، مضيفًا أن "استثمار النجاح الذي حققته إسرائيل في الحرب على إيران، هو جزء لا يقل أهمية من تحقيق النجاح نفسه".وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.
https://sarabic.ae/20250701/وزير-الخارجية-المصري-مؤتمر-إعمار-غزة-فور-وقف-إطلاق-النار-1102249362.html
https://sarabic.ae/20250701/بينهم-7-من-منتظري-المساعدات-إسرائيل-تقتل-20-فلسطينيا-في-مناطق-متفرقة-من-قطاع-غزة-1102246004.html
https://sarabic.ae/20250630/السيسي-يؤكد-أهمية-الاستفادة-من-التهدئة-الإقليمية-الجارية-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-1102228693.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم العربي

‌‏ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق وقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل

14:20 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 14:23 GMT 01.07.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن "أمله في أن يتم التوصل لاتفاق لوقف النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل".
وأشار ترامب، في تصريحات له، إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملفي إيران وغزة، في الوقت الذي بدأ فيه ترامب تكثيف ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية، للتوسط من أجل اتفاق لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.
من جهته، أوضح نتنياهو، أنه سيناقش عددا من الملفات مع الرئيس ترامب، قبل التوصل لاتفاق التجارة، إضافة إلى أمور أخرى، مضيفًا أن "استثمار النجاح الذي حققته إسرائيل في الحرب على إيران، هو جزء لا يقل أهمية من تحقيق النجاح نفسه".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
وزير الخارجية المصري: مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
12:45 GMT
وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.
لكن في الوقت ذاته، أفادت أنباء من إسرائيل، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراءه بـ"انعدام أي تقدم في المفاوضات"، ما يلقي بظلال من الشك على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".
قصف إيراني على إسرائيل، 13 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
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11:16 GMT
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأشاد عبد العاطي بـ"التفهم الأمريكي لأهمية إدراج ضمانات واضحة في أي اتفاق قادم لضمان استدامة وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة، حتى قبل توليها مهامها رسميًا، كان حاسمًا في التوصل إلى الهدنة السابقة في يناير (الماضي)"، وأعرب عن تقديره لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تركز على "استدامة الهدنة كخطوة نحو تسوية شاملة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".
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السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
أمس, 18:06 GMT
وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".
وأشار وزير الخارجية المصري إلى "تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية تهجير سكان غزة، وهو ما يعكس تحولًا في التعاطي الدولي مع الأزمة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.
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