https://sarabic.ae/20250701/ترامب-آمل-أن-نتوصل-لاتفاق-وقف-النار-في-غزة-خلال-الأسبوع-المقبل-1102254494.html

‌‏ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق وقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل

‌‏ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق وقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن "أمله في أن يتم التوصل لاتفاق لوقف النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل". 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T14:20+0000

2025-07-01T14:20+0000

2025-07-01T14:23+0000

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وأشار ترامب، في تصريحات له، إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملفي إيران وغزة، في الوقت الذي بدأ فيه ترامب تكثيف ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية، للتوسط من أجل اتفاق لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.من جهته، أوضح نتنياهو، أنه سيناقش عددا من الملفات مع الرئيس ترامب، قبل التوصل لاتفاق التجارة، إضافة إلى أمور أخرى، مضيفًا أن "استثمار النجاح الذي حققته إسرائيل في الحرب على إيران، هو جزء لا يقل أهمية من تحقيق النجاح نفسه".وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم العربي