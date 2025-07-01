https://sarabic.ae/20250701/شل-حركة-الطيران-إعصار-قنبلة-يجتاح-سيدني---1102255184.html
شل حركة الطيران... "إعصار قنبلة" يجتاح سيدني
شل حركة الطيران... "إعصار قنبلة" يجتاح سيدني
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن "إعصار قنبلة" ضرب ولاية نيو ساوث ويلز، ترافق مع أمطار غزيرة ورياح قوية، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:48+0000
2025-07-01T14:48+0000
2025-07-01T14:48+0000
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وقالت السلطات الأسترالية إن "إعصار قنبلة" ضرب ولاية نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد، ترافق مع أمطار غزيرة ورياح قوية، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية وأدى إلى إصدار تحذيرات بالإخلاء في المناطق الساحلية.وألغت شركة "كانتاس" للطيران ما لا يقل عن 11 رحلة داخلية من سيدني، وألغت شركة "فيرجن أستراليا" 12 رحلة، ولم تتأثر الرحلات الدولية، وفقا لموقع مطار سيدني.بدورها، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية أن "الإعصار القنبلة" هو نظام ضغط منخفض يتشكل بسرعة ويتسبب في انخفاض الضغط بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.أداة جديدة للذكاء الاصطناعي للطقس تتفوق على مراكز الأرصاد الجوية العالميةإعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
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شل حركة الطيران... "إعصار قنبلة" يجتاح سيدني
أفادت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن "إعصار قنبلة" ضرب ولاية نيو ساوث ويلز، ترافق مع أمطار غزيرة ورياح قوية، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية.
وقالت السلطات الأسترالية إن "إعصار قنبلة" ضرب ولاية نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد، ترافق مع أمطار غزيرة ورياح قوية، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية وأدى إلى إصدار تحذيرات بالإخلاء في المناطق الساحلية.
وألغت شركة "كانتاس" للطيران ما لا يقل عن 11 رحلة داخلية من سيدني، وألغت شركة "فيرجن أستراليا" 12 رحلة، ولم تتأثر الرحلات الدولية، وفقا لموقع مطار سيدني.
وحذّرت السلطات الأسترالية، من استمرار سوء الأحوال الجوية في أنحاء من الولاية في الساعات الـ24 المقبلة، مع توقع أمطار تصل إلى 250 مليمترا، ورياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.
بدورها، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية أن "الإعصار القنبلة" هو نظام ضغط منخفض يتشكل بسرعة ويتسبب في انخفاض الضغط بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.