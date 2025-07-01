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وصول 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من دولة الجنوب
وصول 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من دولة الجنوب
سبوتنيك عربي
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن 158 ألف عائد ولاجئ وفدوا حديثًا إلى السودان من دولة جنوب السودان، منهم 48 ألف لاجئ. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T18:32+0000
2025-07-01T18:32+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تدفق العائدين واللاجئين، بدأ من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة في ولاية أعالي النيل.وأشارت المفوضية إلى أن "27,325 لاجئا وفدوا إلى ولاية النيل الأبيض، بما يعادل 60% من إجمالي اللاجئين الوافدين حديثا، فيما استقر البقية في جنوب وشمال كردفان وشرق وغرب ووسط وجنوب دارفور".ولفتت إلى أن العائدين أشاروا إلى أن انعدام الأمن ونقص الغذاء والخدمات الأساسية في المخيمات لفترات طويلة، دفعهم إلى العودة للبلاد، محذّرة من أن نقص الغذاء والماء والخدمات الطبية أثناء العبور يخلق مخاطر خاصة على الأطفال وكبار السن.ويشار إلى أن السودان يأوي أكثر من 613 ألف لاجئ من جنوب السودان، منهم 412 ألف شخص في ولاية النيل الأبيض، يقيم معظمهم في 10 مخيمات، منها خور الورل وأم صقور والجمعية، فيما يتواجد البقية في المناطق الحضرية.في السياق نفسه، أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، هبوط أول رحلة في مدينة دارفور السودانية ضمن جسر جوي يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250701/حركة-تحرير-السودان-تعتبر-الفاشر-منطقة-عمليات-عسكرية-وتدعو-المدنيين-للمغادرة-1102237489.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار جنوب السودان
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار جنوب السودان
وصول 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من دولة الجنوب
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن 158 ألف عائد ولاجئ وفدوا حديثًا إلى السودان من دولة جنوب السودان، منهم 48 ألف لاجئ.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تدفق العائدين واللاجئين، بدأ من شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة في ولاية أعالي النيل.
وأشارت المفوضية إلى أن "27,325 لاجئا وفدوا إلى ولاية النيل الأبيض، بما يعادل 60% من إجمالي اللاجئين الوافدين حديثا، فيما استقر البقية في جنوب وشمال كردفان وشرق وغرب ووسط وجنوب دارفور".
وأوضحت المفوضية الدولية ارتفاع أعداد العائدين السودانيين
إلى 109,970 شخصا، حيث عاد منهم 76 ألف شخص إلى إقليم النيل الأزرق، والبقية إلى ولاية النيل الأبيض.
ولفتت إلى أن العائدين أشاروا إلى أن انعدام الأمن ونقص الغذاء والخدمات الأساسية في المخيمات لفترات طويلة، دفعهم إلى العودة للبلاد، محذّرة من أن نقص الغذاء والماء والخدمات الطبية أثناء العبور يخلق مخاطر خاصة على الأطفال وكبار السن.
ويشار إلى أن السودان يأوي أكثر من 613 ألف لاجئ من جنوب السودان، منهم 412 ألف شخص في ولاية النيل الأبيض، يقيم معظمهم في 10 مخيمات، منها خور الورل وأم صقور والجمعية، فيما يتواجد البقية في المناطق الحضرية.
في السياق نفسه، أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، هبوط أول رحلة في مدينة دارفور
السودانية ضمن جسر جوي يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مكتب منظمة الهجرة الدولية في بروكسل، مساء الجمعة الماضية، بأن تلك الطائرة هي أول رحلة جوية تحمل مساعدات إنسانية تهبط في دارفور، منذ اندلاع النزاع في البلاد في 15 أبريل 2023، بعد تعطل المطارات، قبل أن تتمكن قوات الدعم السريع من إعادة تشغيل مطار نيالا لاستقبال العتاد العسكري.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.