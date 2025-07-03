https://sarabic.ae/20250703/وفاة-رجل-بفعل-لدغة-خفاش-منذ-أشهر-1102307667.html
وفاة رجل بفعل لدغة خفاش منذ أشهر
وفاة رجل بفعل لدغة خفاش منذ أشهر
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، بوفاة رجل خمسيني لإصابته بفيروس "نادر جدا" يشبه داء الكَلَب، ينتقل عن طريق لدغة خفاش. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T11:59+0000
2025-07-03T11:59+0000
2025-07-03T11:59+0000
مجتمع
أستراليا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0a/1048071001_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e22e58735f5ae42e0029b187c7981658.jpg
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية الشرقية في أستراليا "تعازيها لعائلة المتوفى وأصدقائه على خسارتهم الفادحة". وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد علاج فعال لفيروس داء الخفافيش الأسترالية، التي تُعد الإصابات بها نادرة".ويشار إلى أن الرجل الأسترالي قد تعرّض قبل أشهر للدغة من أحد الخفافيش التي كانت تحمل الفيروس، ونُقل إلى المستشفى هذا الأسبوع وكان في وضع حرج.فيما ينتقل هذا الفيروس، وهو مشابه لداء الكَلَب غير الموجود في أستراليا، عندما يدخل لعاب الخفاش إلى جسم الإنسان من خلال لدغة أو خدش، حيث تستغرق الأعراض الأولى أياما عدة وربما سنوات لتظهر، وهي أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الصداع والحمى.سُجلت 3 إصابات سابقة بفيروس الخفافيش الأسترالية منذ تحديده للمرة الأولى عام 1996، إحداهما لامرأة تعود إلى عام 1998 والأخرى لطفل يبلغ 8 سنوات في العام 2013، والحالتان انتهتا بالوفاة".وطالبت هيئة الخدمات الصحية في نيو ساوث ويلز المواطنين تجنب لمس الخفافيش أو التعامل معها، لأن كل الخفافيش الأسترالية يمكن أن تحمل الفيروس.
https://sarabic.ae/20241204/وفاة-معلمة-بعد-تعرضها-لعضة-خفاش-داخل-الفصل-1095475198.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0a/1048071001_134:0:1269:851_1920x0_80_0_0_a3474d62a75947e529437898aab02a50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أستراليا, الأخبار
وفاة رجل بفعل لدغة خفاش منذ أشهر
أفادت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، بوفاة رجل خمسيني لإصابته بفيروس "نادر جدا" يشبه داء الكَلَب، ينتقل عن طريق لدغة خفاش.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية الشرقية في أستراليا "تعازيها لعائلة المتوفى وأصدقائه على خسارتهم الفادحة".
وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد علاج فعال لفيروس داء الخفافيش الأسترالية، التي تُعد الإصابات بها نادرة".
ويشار إلى أن الرجل الأسترالي قد تعرّض قبل أشهر للدغة من أحد الخفافيش التي كانت تحمل الفيروس، ونُقل إلى المستشفى
هذا الأسبوع وكان في وضع حرج.
فيما ينتقل هذا الفيروس، وهو مشابه لداء الكَلَب غير الموجود في أستراليا، عندما يدخل لعاب الخفاش إلى جسم الإنسان من خلال لدغة أو خدش، حيث تستغرق الأعراض الأولى أياما عدة وربما سنوات لتظهر، وهي أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الصداع والحمى.
سُجلت 3 إصابات سابقة بفيروس الخفافيش
الأسترالية منذ تحديده للمرة الأولى عام 1996، إحداهما لامرأة تعود إلى عام 1998 والأخرى لطفل يبلغ 8 سنوات في العام 2013، والحالتان انتهتا بالوفاة".
وطالبت هيئة الخدمات الصحية في نيو ساوث ويلز المواطنين تجنب لمس الخفافيش أو التعامل معها، لأن كل الخفافيش الأسترالية يمكن أن تحمل الفيروس.