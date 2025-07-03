https://sarabic.ae/20250703/3-دول-عربية-في-مقدمة-أكبر-5-صفقات-نفطية-في-يونيو-2025-1102296825.html
3 دول عربية في مقدمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025
3 دول عربية في مقدمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025
سبوتنيك عربي
تصدرت 3 دول عربية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025، على رأسها الإمارات بفضل صفقتين أبرمتهما خلال الشهر نفسه. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T07:11+0000
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وأفادت منصة "الطاقة"، مساء الأربعاء، بأن شركة "أدنوك" الإماراتية أبرمت صفقتين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي؛ في وقت كانت سلطنة عمان قد تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مايو/أيار الماضي، بعد توقيعها أكبر اتفاقية نفطية في تاريخها، بعد شهر من صدارة شركة أرامكو السعودية قائمةَ الصفقات في أبريل/نيسان.وعقدت الشركة الإماراتية "ادنوك" صفقتين عملاقتين، على المستويين المحلي والعالمي، من شأنها زيادة استثماراتها في قطاع النفط بوجه عام، بما يعزز محفظتها ويسهم في تحقيق هدفها المستقبلي، بنهاية العقد الجاري في 2030. كما حلت قطر ومصر في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025، من خلال اتفاقيات لاستكشاف النفط والغاز، بما يدعم قطاع النفط العربي بمزيد من الاحتياطيات.وتضم قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025 صفقة مهمة تعزز محفظة شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، في قطاع النفط والغاز بدولة سورينام، ذات الاحتياطيات الواعدة.وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط.ووفقا للتقرير الجديد، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول "أوبك بلس" قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.وكشف التقرير الجديد عن أن السعودية والإمارات والعراق ستقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).
https://sarabic.ae/20250531/بينها-روسيا-والسعودية-8-دول-في-أوبك-تقرر-زيادة-إنتاجها-النفطي-1101164376.html
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مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
3 دول عربية في مقدمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025
07:11 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 07:12 GMT 03.07.2025)
تصدرت 3 دول عربية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025، على رأسها الإمارات بفضل صفقتين أبرمتهما خلال الشهر نفسه.
وأفادت منصة
"الطاقة"، مساء الأربعاء، بأن شركة "أدنوك" الإماراتية أبرمت صفقتين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي؛ في وقت كانت سلطنة عمان قد تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مايو/أيار الماضي، بعد توقيعها أكبر اتفاقية نفطية في تاريخها، بعد شهر من صدارة شركة أرامكو السعودية قائمةَ الصفقات في أبريل/نيسان.
وعقدت الشركة الإماراتية "ادنوك" صفقتين عملاقتين، على المستويين المحلي والعالمي، من شأنها زيادة استثماراتها في قطاع النفط بوجه عام، بما يعزز محفظتها ويسهم في تحقيق هدفها المستقبلي، بنهاية العقد الجاري في 2030.
كما حلت قطر ومصر في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025، من خلال اتفاقيات لاستكشاف النفط والغاز
، بما يدعم قطاع النفط العربي بمزيد من الاحتياطيات.
وتضم قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في يونيو 2025 صفقة مهمة تعزز محفظة شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، في قطاع النفط والغاز بدولة سورينام، ذات الاحتياطيات الواعدة.
وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط.
ووفقا للتقرير الجديد، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول "أوبك بلس"
قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030.
وكشف التقرير الجديد عن أن السعودية والإمارات والعراق ستقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس" حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).