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"بصفقة طائرات ضخمة"... الجزائر تعيد رسم خريطة النقل الجوي الداخلي
"بصفقة طائرات ضخمة"... الجزائر تعيد رسم خريطة النقل الجوي الداخلي
سبوتنيك عربي
أشرف وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، اليوم الجمعة، على مراسم التوقيع على اتفاقية بين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "إيه تي آر" الإيطالية لاقتناء 16 طائرة... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T11:22+0000
2025-07-04T11:22+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذه الصفقة تشمل 8 طائرات من طراز بوينغ و8 من طراز إيرباص، من المقرر تسليمها خلال النصف الأول من العام المقبل. كما أكد أن "ميلاد الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية" سيضم 15 طائرة كانت تابعة لـ"طيران الطاسيلي"، بالإضافة إلى طائرات النقل الداخلي التابعة للخطوط الجوية الجزائرية.جاءت هذه الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطيران وتلبية احتياجات الرحلات الداخلية. كما كشف الوزير عن استعداد الجزائر لتسلم 16 طائرة إضافية قريباً لدعم الديناميكية الجديدة للشركة وإصلاح قطاع النقل.وأكد سعيود أن هذا البرنامج "يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران وتوفير كل الشروط لنجاح هذا المشروع الواعد"، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً للإصلاحات الشاملة التي تشهدها الجزائر. كما اعتبر الاتفاقية خطوة مهمة لإعادة هيكلة الشركة الوطنية وضمان استمراريتها.وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المطارات، وزيادة الرحلات الجوية، وفتح خطوط جديدة، في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع النقل والارتقاء بخدماته.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستطلق خلال فصل الشتاء المقبل، خطوطا جوية مباشرة جديدة نحو عدة وجهات في إفريقيا وآسيا.وقالت مديرة قسم التسويق في الشركة، حسنية كاوة، لوكالة الانباء الجزائرية: "استلام طائرات جديدة سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إطلاق خطوط جديدة خلال شتاء 2025-2026، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة، على غرار خط الجزائر-غوانزو (الصين)، وخط الجزائر-كوالالمبور (ماليزيا)".وأشارت كاوة إلى أن "هناك وجهات إفريقية جديدة سيتم إطلاقها، من بينها الجزائر-انجامينا (التشاد)، والجزائر-زنجبار (تنزانيا)، والجزائر-ليبرفيل (الغابون)، بالإضافة إلى استئناف خط الجزائر-أديس أبابا (إثيوبيا)".
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار

"بصفقة طائرات ضخمة"... الجزائر تعيد رسم خريطة النقل الجوي الداخلي

11:22 GMT 04.07.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumطائرات الخطوط الجوية الجزائرية
طائرات الخطوط الجوية الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
أشرف وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، اليوم الجمعة، على مراسم التوقيع على اتفاقية بين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "إيه تي آر" الإيطالية لاقتناء 16 طائرة جديدة، وذلك في إطار تعزيز أسطول النقل الجوي الداخلي.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذه الصفقة تشمل 8 طائرات من طراز بوينغ و8 من طراز إيرباص، من المقرر تسليمها خلال النصف الأول من العام المقبل. كما أكد أن "ميلاد الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية" سيضم 15 طائرة كانت تابعة لـ"طيران الطاسيلي"، بالإضافة إلى طائرات النقل الداخلي التابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
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جاءت هذه الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطيران وتلبية احتياجات الرحلات الداخلية. كما كشف الوزير عن استعداد الجزائر لتسلم 16 طائرة إضافية قريباً لدعم الديناميكية الجديدة للشركة وإصلاح قطاع النقل.
وأكد سعيود أن هذا البرنامج "يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران وتوفير كل الشروط لنجاح هذا المشروع الواعد"، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً للإصلاحات الشاملة التي تشهدها الجزائر. كما اعتبر الاتفاقية خطوة مهمة لإعادة هيكلة الشركة الوطنية وضمان استمراريتها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المطارات، وزيادة الرحلات الجوية، وفتح خطوط جديدة، في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع النقل والارتقاء بخدماته.
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يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستطلق خلال فصل الشتاء المقبل، خطوطا جوية مباشرة جديدة نحو عدة وجهات في إفريقيا وآسيا.
وقالت مديرة قسم التسويق في الشركة، حسنية كاوة، لوكالة الانباء الجزائرية: "استلام طائرات جديدة سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إطلاق خطوط جديدة خلال شتاء 2025-2026، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة، على غرار خط الجزائر-غوانزو (الصين)، وخط الجزائر-كوالالمبور (ماليزيا)".
وأشارت كاوة إلى أن "هناك وجهات إفريقية جديدة سيتم إطلاقها، من بينها الجزائر-انجامينا (التشاد)، والجزائر-زنجبار (تنزانيا)، والجزائر-ليبرفيل (الغابون)، بالإضافة إلى استئناف خط الجزائر-أديس أبابا (إثيوبيا)".
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