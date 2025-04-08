الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي وسط أزمة دبلوماسية

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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
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عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
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من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
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27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
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نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250408/الجزائر-ومالي-تتبادلان-حظر-المجال-الجوي-وسط-أزمة-دبلوماسية-1099329052.html
الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي وسط أزمة دبلوماسية
الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي وسط أزمة دبلوماسية
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات من وإلى مالي، بعد ساعات على إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه الاتهام الذي وجهته إليها مالي بإسقاط... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T09:17+0000
2025-04-08T09:17+0000
الجزائر
أخبار مالي
أزمة دبلوماسية
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وأعربت الخارجية الجزائرية في بيانها عن امتعضاها بعد قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، إثر إسقاط المسيّرة، التي قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي.وبدأت ملامح الأزمة الدبلوماسية، في مطلع أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلنت الجزائر أن طائرة مالية مسيرة انتهكت المجال الجوي الجزائري، وأكدت أنها ليست المرة الأولى إذ سجلت حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية.اتهامات الجزائر فندتها السلطات المالية، واصفة إياها بـ"العدائية"، مشيرةً إلى أن طائرتَها كانت في مهمة تحييد مجموعة إرهابية، وبحكم أن المجال الكونفدرالي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو موحد للعمليات العسكرية، فقد قرر هذا التكتل استدعاء سفراء دوله المعتمدين من الجزائر للتشاور.هذه الخطوة ردت عليها الجزائر سريعا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.
https://sarabic.ae/20250407/الجزائر-تنفي-اتهامات-مالي-وتصفها-بـالادعاءات-الباطلة-وتستدعي-سفيريها-في-باماكو-ونيامي-1099305287.html
https://sarabic.ae/20240130/هل-تؤثر-التوترات-في-مالي-على-خط-الغاز-بين-الجزائر-ونيجيريا؟-1085585553.html
الجزائر
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الجزائر, أخبار مالي, أزمة دبلوماسية
الجزائر, أخبار مالي, أزمة دبلوماسية

الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي وسط أزمة دبلوماسية

09:17 GMT 08.04.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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أعلنت الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات من وإلى مالي، بعد ساعات على إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه الاتهام الذي وجهته إليها مالي بإسقاط مسيرة تابعة لها، بأنه خطير وباطل.
وأعربت الخارجية الجزائرية في بيانها عن امتعضاها بعد قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، إثر إسقاط المسيّرة، التي قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي.
ويرفع إسقاط الطائرة المسيرة سقفَ أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالي، بل وتمتد إلى كونفدرالية دول الساحل النيجر وبوركينا فاسو.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
الجزائر تنفي اتهامات مالي وتصفها بـ"الادعاءات الباطلة" وتستدعي سفيريها لدى باماكو ونيامي
أمس, 15:04 GMT
وبدأت ملامح الأزمة الدبلوماسية، في مطلع أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلنت الجزائر أن طائرة مالية مسيرة انتهكت المجال الجوي الجزائري، وأكدت أنها ليست المرة الأولى إذ سجلت حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تملك أدلة توثق تلك الانتهاكات بما فيها صور الرادار التي رصدت، في أول أبريل الجاري، انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة مسيرة لمسافة قاربت الكيلومترين ما اضطر الدفاع الجوي لإسقاطها.

أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
هل تؤثر التوترات في مالي على "خط الغاز" بين الجزائر ونيجيريا؟
30 يناير 2024, 17:36 GMT
اتهامات الجزائر فندتها السلطات المالية، واصفة إياها بـ"العدائية"، مشيرةً إلى أن طائرتَها كانت في مهمة تحييد مجموعة إرهابية، وبحكم أن المجال الكونفدرالي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو موحد للعمليات العسكرية، فقد قرر هذا التكتل استدعاء سفراء دوله المعتمدين من الجزائر للتشاور.
هذه الخطوة ردت عليها الجزائر سريعا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.
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