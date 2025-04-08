https://sarabic.ae/20250408/الجزائر-ومالي-تتبادلان-حظر-المجال-الجوي-وسط-أزمة-دبلوماسية-1099329052.html

الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي وسط أزمة دبلوماسية

الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي وسط أزمة دبلوماسية

سبوتنيك عربي

أعلنت الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات من وإلى مالي، بعد ساعات على إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه الاتهام الذي وجهته إليها مالي بإسقاط... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T09:17+0000

2025-04-08T09:17+0000

2025-04-08T09:17+0000

الجزائر

أخبار مالي

أزمة دبلوماسية

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وأعربت الخارجية الجزائرية في بيانها عن امتعضاها بعد قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، إثر إسقاط المسيّرة، التي قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي.وبدأت ملامح الأزمة الدبلوماسية، في مطلع أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلنت الجزائر أن طائرة مالية مسيرة انتهكت المجال الجوي الجزائري، وأكدت أنها ليست المرة الأولى إذ سجلت حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية.اتهامات الجزائر فندتها السلطات المالية، واصفة إياها بـ"العدائية"، مشيرةً إلى أن طائرتَها كانت في مهمة تحييد مجموعة إرهابية، وبحكم أن المجال الكونفدرالي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو موحد للعمليات العسكرية، فقد قرر هذا التكتل استدعاء سفراء دوله المعتمدين من الجزائر للتشاور.هذه الخطوة ردت عليها الجزائر سريعا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.

https://sarabic.ae/20250407/الجزائر-تنفي-اتهامات-مالي-وتصفها-بـالادعاءات-الباطلة-وتستدعي-سفيريها-في-باماكو-ونيامي-1099305287.html

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