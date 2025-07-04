https://sarabic.ae/20250704/دميترييف-روسيا-تجاوزت-جميع-الاقتصادات-الغربية-من-حيث-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-خلال-20-عاما-1102334372.html
دميترييف: روسيا تجاوزت جميع الاقتصادات الغربية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 20 عاما
دميترييف: روسيا تجاوزت جميع الاقتصادات الغربية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 20 عاما
سبوتنيك عربي
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن روسيا تجاوزت جميع الاقتصادات الغربية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 عاما. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T04:25+0000
2025-07-04T04:25+0000
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روسيا
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وعلق ديميترييف على حساب عالم الإحصاء على منصة "إكس" حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في قائمة البلدان، تحتل روسيا المرتبة الخامسة في القائمة بين عامي 2003 و 2023، بزيادة قدرها 303%، الصين (966%)، %) والهند (503%)، وإندونيسيا (455%)، و المملكة العربية السعودية (395%).وأوضح أن هذه المؤشرات تحققت بفضل تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أن روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية، مشيرًا إلى أن روسيا ترحب بمن ينتقلون للعيش فيها.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد": "أولاً وقبل كل شيء، نرحب بالأشخاص الذين ينتقلون إلينا بتعليم جيد وتدريب جيد، ولديهم رغبة في العمل هنا والعيش هنا وتربية أطفالهم في بيئة يرونها مناسبة لتقوية الأسرة. سنرحب برغبتهم في العمل معنا".دميترييف: الشركات الأمريكية ترغب في التفاعل بشكل أكبر مع روسيا بعد بدء الحوار بين بوتين وترامبدميترييف: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يوقع اتفاقيات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://sarabic.ae/20250703/بوتين-روسيا-نجحت-في-بناء-آلية-فريدة-للتنمية-وترحب-بمن-ينتقلون-للعيش-فيها-1102314147.html
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دميترييف: روسيا تجاوزت جميع الاقتصادات الغربية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 20 عاما
04:25 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 04.07.2025)
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن روسيا تجاوزت جميع الاقتصادات الغربية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 عاما.
وعلق ديميترييف على حساب عالم الإحصاء على منصة "إكس" حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في قائمة البلدان، تحتل روسيا المرتبة الخامسة في القائمة بين عامي 2003 و 2023، بزيادة قدرها 303%، الصين (966%)، %) والهند (503%)، وإندونيسيا (455%)، و المملكة العربية السعودية (395%).
وقال ديميترييف: "تجاوزت روسيا جميع الاقتصادات الغربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين عاما الماضية".
وأوضح أن هذه المؤشرات تحققت بفضل تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أن روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية، مشيرًا إلى أن روسيا ترحب بمن ينتقلون للعيش فيها.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد": "أولاً وقبل كل شيء، نرحب بالأشخاص الذين ينتقلون إلينا بتعليم جيد وتدريب جيد، ولديهم رغبة في العمل هنا والعيش هنا وتربية أطفالهم في بيئة يرونها مناسبة لتقوية الأسرة. سنرحب برغبتهم في العمل معنا".