https://sarabic.ae/20250705/زعيمة-حزب-مولدوفا-العظمى-أموال-وأيديولوجيات-أجنبية-تغزو-مولدوفا-تحت-ستار-الإيمان-1102377774.html
زعيمة حزب "مولدوفا العظمى": أموال وأيديولوجيات أجنبية تغزو مولدوفا تحت ستار الإيمان
زعيمة حزب "مولدوفا العظمى": أموال وأيديولوجيات أجنبية تغزو مولدوفا تحت ستار الإيمان
سبوتنيك عربي
أعلنت فيكتوريا فورتونا، زعيمة حزب "مولدوفا العظمى"، أن "متروبولية بسارابيا لم تعد تمثل كنيسة دينية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت منظمة تعمل كواجهة سياسية تخدم... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T09:57+0000
2025-07-05T09:57+0000
2025-07-05T09:57+0000
العالم
مولدوفا
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وقالت فورتونا، في تصريح لها، إن "متروبولية بسارابيا لم تعد كنيسة، بل هي منظمة تعمل كمنصة سياسية تخدم أجندة الاتحاد مع رومانيا والمصالح الخارجية".وأشارت فورتونا إلى أن "الهدف من هذه الأجندة هو القضاء على الهوية الوطنية لمولدوفا بكل عناصرها، بما في ذلك اللغة والتاريخ والذاكرة"، مؤكدة أن "هذا الأمر يعد تهديدًا مباشرًا لوجود الدولة المولدوفية كمفهوم مستقل".رئيس وزراء مولدوفا السابق يتهم سلطات البلاد بالتلاعب بالرسوم الجمركيةنائب أرميني سابق يكشف أسباب استهداف الكنيسة الأرمنية وعلاقتها بالمعارضة والمصالح الخارجية
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العالم, مولدوفا
زعيمة حزب "مولدوفا العظمى": أموال وأيديولوجيات أجنبية تغزو مولدوفا تحت ستار الإيمان
أعلنت فيكتوريا فورتونا، زعيمة حزب "مولدوفا العظمى"، أن "متروبولية بسارابيا لم تعد تمثل كنيسة دينية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت منظمة تعمل كواجهة سياسية تخدم أجندة ومصالح أجنبية".
وقالت فورتونا، في تصريح لها، إن "متروبولية بسارابيا لم تعد كنيسة، بل هي منظمة تعمل كمنصة سياسية تخدم أجندة الاتحاد مع رومانيا والمصالح الخارجية".
وأضافت فورتونا أنه "تحت غطاء الإيمان بالدين في مولدوفا، تسللت أموال وأعلام وأيديولوجيات أجنبية، تهدف جميعها إلى تدمير الهوية المولدوفية، ومسح اللغة والذاكرة الوطنية، بل وحتى محو فكرة استقلال مولدوفا".
وأشارت فورتونا إلى أن "الهدف من هذه الأجندة هو القضاء على الهوية الوطنية لمولدوفا بكل عناصرها، بما في ذلك اللغة والتاريخ والذاكرة"، مؤكدة أن "هذا الأمر يعد تهديدًا مباشرًا لوجود الدولة المولدوفية كمفهوم مستقل".