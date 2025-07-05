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هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟

هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك،... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T13:21+0000

2025-07-05T13:21+0000

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هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟ سبوتنيك عربي هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، إن الوزيرين تناولا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها "العقوبات الأمريكية، وملف الأسلحة الكيميائية، والتدخل الإيراني، ومكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أحرى)، والانتهاكات الإسرائيلية، والعلاقات الدبلوماسية الثنائية".كما ناقش الجانبان "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري"، إذ أعرب الشيباني عن تطلع سوريا إلى التعاون مع أمريكا لـ"العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال رئيس حزب أحرار الليبرالي السوري، بسام القوتلي، إن اتجاه أمريكا إلى مراجعة قوائم الإرهاب، وقرارها برفع العقوبات "هي خطوات تدريجية في سبيل جذب سوريا إلى المعسكر الأمريكي"، وفق قوله.واعتبر القوتلي أن "إسرائيل ستكون متضررة من وحدة سوريا ومن نجاحها الاقتصادي، وهي تفضّل سوريا ضعيفة بغض النظر عن إمكانية التوصل الاتفاق معها من عدمه، وفي الحالتين هي تريد سوريا ضعيفة سواء في الحالة التفاوضية، إذ سيحسن ضعف سوريا من موقف إسرائيل التفاوضي، أو في حالة عدم التفاوض حيث سيريح واقع سوريا ضعيفة إسرائيل من وجود جار قوي قد تكون له مصالح مختلفة طبعا".من جهته، أوضح منسق عام تيار الغد السوري، تليد صائب، أن "رفع العقوبات لا يعني أنه سيؤدي بالضرورة إلى تطبيع مع إسرائيل، معربا عن اعتقاده أنه "لن يكون هناك تطبيع بالمعنى الحرفي الكامل للكلمة، فقد تكون ترتيبات معينة أو تقارب لكن ليس تطبيعا كاملا"، بحسب قوله.وحول إمكانية نجاح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سحب سوريا لمعسكر الغرب، قال صائب إن "هناك في سوريا قبولا لسلام حقيقي متوازن وعادل سواء مع إسرائيل أو مع الغرب أو مع أي دولة من دول العالم"، وفق قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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