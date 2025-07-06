https://sarabic.ae/20250706/النصر-السعودي-يعلن-رحيل-نجمه-إلى-الدوري-التركي-1102419965.html
النصر السعودي يعلن رحيل نجمه إلى الدوري التركي
النصر السعودي يعلن رحيل نجمه إلى الدوري التركي
سبوتنيك عربي
أعلن نادي النصر السعودي رسميا، اليوم الأحد، رحيل نجمه إلى الدوري التركي، لينهي تجربته القصيرة في المملكة ويعود إلى الساحة الأوروبية. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T19:10+0000
2025-07-06T19:10+0000
2025-07-06T19:10+0000
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ونشر نادي النصر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله انتقال مهاجمه جون دوران (21 عاما) إلى الدوري التركي.وكان دوران قد انتقل إلى دوري روشن السعودي من أستون فيلا الإنجليزي إلى فريق النصر في يناير/كانون الثاني 2025، في صفقة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2030.وعلى الرغم من تسجيله 12 هدفا في 18 مباراة بين دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، فإن أداءه أثار جدلا واسعا بين صفوف النادي بسبب إهداره فرصا واضحة، وعدم قدرته على قيادة الفريق للفوز بأي لقب في موسم 2024-2025.وقال النادي السعودي في بيانه: "وافقت شركة نادي النصر على إعارة اللاعب جون دوران لنادي فنربخشة التركي لمدة موسم واحد، متمنين له التوفيق".في السياق ذاته، رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي من بين أفضل خمسة في العالم، مشيرا إلى أنه قرر البقاء مع نادي النصر لأنه يؤمن بالمشروع.وفي مقابلة له مع قناة النادي على موقع "يوتيوب"، قال رونالدو إن "الدوري السعودي يواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور".وأضاف: "أنا سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل خمسة دوريات في العالم. أنا مؤمن 100 في المئة بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه".
https://sarabic.ae/20250508/عقوبات-آسيوية-قاسية-هل-ينسحب-النصر-السعودي-من-أبطال-آسيا-2-1100307750.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
النصر السعودي يعلن رحيل نجمه إلى الدوري التركي
أعلن نادي النصر السعودي رسميا، اليوم الأحد، رحيل نجمه إلى الدوري التركي، لينهي تجربته القصيرة في المملكة ويعود إلى الساحة الأوروبية.
ونشر نادي النصر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله انتقال مهاجمه جون دوران (21 عاما) إلى الدوري التركي.
وكان دوران قد انتقل إلى دوري روشن السعودي من أستون فيلا الإنجليزي إلى فريق النصر في يناير/كانون الثاني 2025، في صفقة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2030.
وعلى الرغم من تسجيله 12 هدفا في 18 مباراة بين دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، فإن أداءه أثار جدلا واسعا بين صفوف النادي بسبب إهداره فرصا واضحة، وعدم قدرته على قيادة الفريق للفوز بأي لقب في موسم 2024-2025.
وقال النادي السعودي
في بيانه: "وافقت شركة نادي النصر على إعارة اللاعب جون دوران لنادي فنربخشة التركي لمدة موسم واحد، متمنين له التوفيق".
في السياق ذاته، رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، أن الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي من بين أفضل خمسة في العالم، مشيرا إلى أنه قرر البقاء مع نادي النصر لأنه يؤمن بالمشروع.
وفي مقابلة له مع قناة النادي على موقع "يوتيوب"، قال رونالدو إن "الدوري السعودي يواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور".
وأضاف: "أنا سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل خمسة دوريات في العالم. أنا مؤمن 100 في المئة بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه".