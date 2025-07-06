https://sarabic.ae/20250706/النصر-السعودي-يعلن-رحيل-نجمه-إلى-الدوري-التركي-1102419965.html

النصر السعودي يعلن رحيل نجمه إلى الدوري التركي

النصر السعودي يعلن رحيل نجمه إلى الدوري التركي

سبوتنيك عربي

أعلن نادي النصر السعودي رسميا، اليوم الأحد، رحيل نجمه إلى الدوري التركي، لينهي تجربته القصيرة في المملكة ويعود إلى الساحة الأوروبية. 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T19:10+0000

2025-07-06T19:10+0000

2025-07-06T19:10+0000

مجتمع

نادي النصر السعودي

مباريات الدوري السعودي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg

ونشر نادي النصر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله انتقال مهاجمه جون دوران (21 عاما) إلى الدوري التركي.وكان دوران قد انتقل إلى دوري روشن السعودي من أستون فيلا الإنجليزي إلى فريق النصر في يناير/كانون الثاني 2025، في صفقة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2030.وعلى الرغم من تسجيله 12 هدفا في 18 مباراة بين دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، فإن أداءه أثار جدلا واسعا بين صفوف النادي بسبب إهداره فرصا واضحة، وعدم قدرته على قيادة الفريق للفوز بأي لقب في موسم 2024-2025.وقال النادي السعودي في بيانه: "وافقت شركة نادي النصر على إعارة اللاعب جون دوران لنادي فنربخشة التركي لمدة موسم واحد، متمنين له التوفيق".في السياق ذاته، رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي من بين أفضل خمسة في العالم، مشيرا إلى أنه قرر البقاء مع نادي النصر لأنه يؤمن بالمشروع.وفي مقابلة له مع قناة النادي على موقع "يوتيوب"، قال رونالدو إن "الدوري السعودي يواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور".وأضاف: "أنا سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل خمسة دوريات في العالم. أنا مؤمن 100 في المئة بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه".

https://sarabic.ae/20250508/عقوبات-آسيوية-قاسية-هل-ينسحب-النصر-السعودي-من-أبطال-آسيا-2-1100307750.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار