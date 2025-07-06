https://sarabic.ae/20250706/بوتين-على-مدى-فترة-طويلة-كان-لدى-روسيا-والولايات-المتحدة-علاقات-طيبة-جدًا-ومميزة-1102404119.html

بوتين: دعمنا الولايات المتحدة وزودناها بالأسلحة للاستقلال عن بريطانيا

بوتين: دعمنا الولايات المتحدة وزودناها بالأسلحة للاستقلال عن بريطانيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا والولايات المتحدة، اعتادتا العثور على شيء يوحدهما، بما في ذلك عندما دعمت روسيا رغبة الولايات المتحدة في... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T10:33+0000

2025-07-06T10:33+0000

2025-07-06T12:01+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الرئيس بوتين، متحدثا عن تاريخ علاقات روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية: "كانت لدينا دائما، لفترة طويلة جدا، علاقات لطيفة جدا ومميزة مع الولايات المتحدة. لقد أيدنا رغبتهم في الاستقلال عن بريطانيا العظمى".وتابع: "لقد دعمنا تطلعاتهم (الولايات المتحدة) للاستقلال عن بريطانيا العظمى، حتى أننا زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال، وما إلى ذلكن ثم دعمنا الشمال خلال الحرب بين الشمال والجنوب، وهكذا. وبهذا المعنى، وجدنا شيئًا يوحدنا".وصرح الرئيس الروسي بهذه التصريحات، في جزء غير منشور سابقًا من مقابلة لفيلم "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، الذي أعدته سايدة ميدفيديفا، وبافيل زاروبين، والذي بُث على قناة "روسيا" التلفزيونية. عُرض الفيلم الوثائقي لأول مرة على قناة "روسيا" التلفزيونية في 4 مايو/ أيار الماضي. ونشر زاروبين لقطات جديدة من المقابلة، اليوم الأحد.ويحتفل الشعب الأمريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر يوليو/ تموز من كل عام.لافروف: الحوار مع الولايات المتحدة ليس سهلا لكنه قد يكون مفيدا لمنع الأزماتموسكو ترد على تصريحات روته: لافروف لم يعمل عبثا طوال هذه السنوات إذ أجبره على تذكر المسيح

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