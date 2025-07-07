https://sarabic.ae/20250707/الأمم-المتحدة-ترد-على-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-تستهدف-شركاء-بريكس-1102457213.html
الأمم المتحدة ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تستهدف شركاء "بريكس"
الأمم المتحدة ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تستهدف شركاء "بريكس"
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على شركاء مجموعة "بريكس"،... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T17:21+0000
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قمة بريكس في البرازيل 2025
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وقال دوجاريك في إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا يوجد فائزون في حرب تجارية".وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".وفي السياق ذاته، ردت الصين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي"قمة بريكس الـ17" في ريو دي جانيرو... انطلاق فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان "البيئة - كوب 30"
https://sarabic.ae/20250707/لافروف-إمكانيات-بريكس-بدأت-تتكشف-للتو--1102453394.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمم المتحدة ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تستهدف شركاء "بريكس"
أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على شركاء مجموعة "بريكس"، بأنه لا يوجد فائزون في الحرب التجارية.
وقال دوجاريك في إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا يوجد فائزون في حرب تجارية".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، على الدول التي تدعم، بحسب وصفه، "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا".
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".
وفي منشور آخر، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستبدأ بإبلاغ الدول الأخرى، بشأن الرسوم الجمركية أو الصفقات التجارية، التي يتم فرضها ضدها، ابتداء من 7 يوليو (تموز الجاري)".
وفي السياق ذاته، ردت الصين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية
، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".
وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"
، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.