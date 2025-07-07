https://sarabic.ae/20250707/الأمم-المتحدة-ترد-على-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-تستهدف-شركاء-بريكس-1102457213.html

الأمم المتحدة ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تستهدف شركاء "بريكس"

الأمم المتحدة ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تستهدف شركاء "بريكس"

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على شركاء مجموعة "بريكس"،... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T17:21+0000

2025-07-07T17:21+0000

2025-07-07T17:21+0000

قمة بريكس في البرازيل 2025

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال دوجاريك في إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا يوجد فائزون في حرب تجارية".وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".وفي السياق ذاته، ردت الصين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.خبير: تزايد ديون مجموعة السبع وتحولها لدول استهلاكية يظهر عدم جدوى هذا النظام العالمي"قمة بريكس الـ17" في ريو دي جانيرو... انطلاق فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان "البيئة - كوب 30"

https://sarabic.ae/20250707/لافروف-إمكانيات-بريكس-بدأت-تتكشف-للتو--1102453394.html

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قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية