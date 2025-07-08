https://sarabic.ae/20250708/إعلام-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تواجه-تصويتا-على-سحب-الثقة-1102505250.html
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تواجه تصويتا على سحب الثقة مع تزايد التوترات داخل التحالف. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
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وستخضع أورسولا فون دير لاين لاستجواب من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن رسائل نصية سرية حول كوفيد، وتحالف كتلتها مع الشعوبيين المناهضين للهجرة قبل تصويت نادر في ستراسبورغ يوم الخميس، وفقا لوسائل الإعلام.من جانبها، وصفت فون دير لاين، خلال ظهورها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، الإجراءَ بأنه مسرحية سياسية.وأضافت: "إنه مقتبسٌ من أقدم أساليب المتطرفين، يقسم المجتمع، ويقوض الثقة في الديمقراطية بمزاعم كاذبة".وأردفت قائلة: "إنها محاولة فجة لدق إسفينٍ بين مؤسساتنا، بين القوى المؤيدة لأوروبا والقوى المؤيدة للديمقراطية في هذا المجلس".ورغم أن المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في بروكسل، قد تسقط إذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان الأوروبي ضدها على الأقل، لكن هذا السيناريو مستبعد للغاية، إذ من المرجح أن يدعمها أعضاء البرلمان الأوروبي من تيار الوسط. وفي هذا السياق، حذرت إراتشي غارسيا بيريز، زعيمة النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، دير لاين من نسيان تحالفها، مؤكدة دعمها لرئيسة المفوضية. وأضافت إراتشي: "لن نمنح صوتا واحدا لمن يريدون تدمير الاتحاد الأوروبي؛ هذا الاقتراح ليس تدقيقا، بل هو هجوم رجعي على جوهر المشروع الأوروبي".
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة
كشفت وسائل إعلام غربية أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تواجه تصويتا على سحب الثقة مع تزايد التوترات داخل التحالف.
وستخضع أورسولا فون دير لاين لاستجواب من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي
بشأن رسائل نصية سرية حول كوفيد، وتحالف كتلتها مع الشعوبيين المناهضين للهجرة قبل تصويت نادر في ستراسبورغ يوم الخميس، وفقا لوسائل الإعلام.
من جانبها، وصفت فون دير لاين، خلال ظهورها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، الإجراءَ بأنه مسرحية سياسية.
وأضافت: "إنه مقتبسٌ من أقدم أساليب المتطرفين، يقسم المجتمع، ويقوض الثقة في الديمقراطية بمزاعم كاذبة".
وأردفت قائلة: "إنها محاولة فجة لدق إسفينٍ بين مؤسساتنا، بين القوى المؤيدة لأوروبا والقوى المؤيدة للديمقراطية في هذا المجلس".
ورغم أن المفوضية الأوروبية
، وهي السلطة التنفيذية في بروكسل، قد تسقط إذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان الأوروبي ضدها على الأقل، لكن هذا السيناريو مستبعد للغاية، إذ من المرجح أن يدعمها أعضاء البرلمان الأوروبي من تيار الوسط.
وفي هذا السياق، حذرت إراتشي غارسيا بيريز، زعيمة النواب
الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، دير لاين من نسيان تحالفها، مؤكدة دعمها لرئيسة المفوضية.
وأضافت إراتشي: "لن نمنح صوتا واحدا لمن يريدون تدمير الاتحاد الأوروبي؛ هذا الاقتراح ليس تدقيقا، بل هو هجوم رجعي على جوهر المشروع الأوروبي".