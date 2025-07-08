إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة

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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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11 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
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عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
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قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
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تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
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خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
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كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250708/إعلام-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تواجه-تصويتا-على-سحب-الثقة-1102505250.html
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تواجه تصويتا على سحب الثقة مع تزايد التوترات داخل التحالف. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T20:29+0000
2025-07-08T20:29+0000
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وستخضع أورسولا فون دير لاين لاستجواب من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن رسائل نصية سرية حول كوفيد، وتحالف كتلتها مع الشعوبيين المناهضين للهجرة قبل تصويت نادر في ستراسبورغ يوم الخميس، وفقا لوسائل الإعلام.من جانبها، وصفت فون دير لاين، خلال ظهورها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، الإجراءَ بأنه مسرحية سياسية.وأضافت: "إنه مقتبسٌ من أقدم أساليب المتطرفين، يقسم المجتمع، ويقوض الثقة في الديمقراطية بمزاعم كاذبة".وأردفت قائلة: "إنها محاولة فجة لدق إسفينٍ بين مؤسساتنا، بين القوى المؤيدة لأوروبا والقوى المؤيدة للديمقراطية في هذا المجلس".ورغم أن المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في بروكسل، قد تسقط إذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان الأوروبي ضدها على الأقل، لكن هذا السيناريو مستبعد للغاية، إذ من المرجح أن يدعمها أعضاء البرلمان الأوروبي من تيار الوسط. وفي هذا السياق، حذرت إراتشي غارسيا بيريز، زعيمة النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، دير لاين من نسيان تحالفها، مؤكدة دعمها لرئيسة المفوضية. وأضافت إراتشي: "لن نمنح صوتا واحدا لمن يريدون تدمير الاتحاد الأوروبي؛ هذا الاقتراح ليس تدقيقا، بل هو هجوم رجعي على جوهر المشروع الأوروبي".
https://sarabic.ae/20250205/ضابط-أمريكي-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لها-جذور-نازية-1097483767.html
https://sarabic.ae/20250103/التهاب-حاد-يهاجم-رئة-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-ويمنعها-عن-ممارسة-مهامها-1096454811.html
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إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتا على سحب الثقة

20:29 GMT 08.07.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تواجه تصويتا على سحب الثقة مع تزايد التوترات داخل التحالف.
وستخضع أورسولا فون دير لاين لاستجواب من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن رسائل نصية سرية حول كوفيد، وتحالف كتلتها مع الشعوبيين المناهضين للهجرة قبل تصويت نادر في ستراسبورغ يوم الخميس، وفقا لوسائل الإعلام.
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من جانبها، وصفت فون دير لاين، خلال ظهورها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، الإجراءَ بأنه مسرحية سياسية.
وأضافت: "إنه مقتبسٌ من أقدم أساليب المتطرفين، يقسم المجتمع، ويقوض الثقة في الديمقراطية بمزاعم كاذبة".
وأردفت قائلة: "إنها محاولة فجة لدق إسفينٍ بين مؤسساتنا، بين القوى المؤيدة لأوروبا والقوى المؤيدة للديمقراطية في هذا المجلس".
ورغم أن المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في بروكسل، قد تسقط إذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان الأوروبي ضدها على الأقل، لكن هذا السيناريو مستبعد للغاية، إذ من المرجح أن يدعمها أعضاء البرلمان الأوروبي من تيار الوسط.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
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وفي هذا السياق، حذرت إراتشي غارسيا بيريز، زعيمة النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، دير لاين من نسيان تحالفها، مؤكدة دعمها لرئيسة المفوضية.
وأضافت إراتشي: "لن نمنح صوتا واحدا لمن يريدون تدمير الاتحاد الأوروبي؛ هذا الاقتراح ليس تدقيقا، بل هو هجوم رجعي على جوهر المشروع الأوروبي".
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