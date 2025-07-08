https://sarabic.ae/20250708/السفير-الصيني-في-موسكو-المزيد-من-الشركات-الصينية-ستدخل-السوق-الروسية-مع-تحسن-مناخ-الأعمال-1102465195.html
السفير الصيني في موسكو: المزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية مع تحسن مناخ الأعمال
السفير الصيني في موسكو: المزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية مع تحسن مناخ الأعمال
سبوتنيك عربي
أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، اليوم الثلاثاء، أن المزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية مع تحسن مناخ الأعمال. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T03:38+0000
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يكاترينبورغ - سبوتنيك. وقال السفير تشانغ، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" خلال المعرض الروسي الصيني التاسع في يكاترينبورغ: "في السنوات الأخيرة، استفادت الشركات الصينية من الفرص الناشئة وقامت بتقييم آفاق تطوير السوق الروسية بشكل إيجابي".وأضاف السفير تشانغ: "فضلا عن المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب المحلي المتزايد في روسيا، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".وتابع السفير الصيني لدى روسيا: "في مايو من هذا العام، وقع الطرفان على اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات الرأسمالية المحدثة، والتي كانت بمثابة خبر سار للحكومتين ودوائر الأعمال في البلدين"واستطرد السفير الصيني: "أنا واثق من أنه مع تحسن مناخ الأعمال، فإن المزيد والمزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية".يشار إلى أنه افتتحت في مدينة يكاترينبورغ، يوم أمس الاثنين، الدورة التاسعة للمعرض الروسي الصيني. ويقام المعرض هذا العام من 7 إلى 10 يوليو/تموز.
https://sarabic.ae/20250103/السفير-الصيني-لدى-روسيا-بكين-تعتزم-تعزيز-التنسيق-الاستراتيجي-مع-موسكو-1096436458.html
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روسيا, العالم, الأخبار, الصين
روسيا, العالم, الأخبار, الصين
السفير الصيني في موسكو: المزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية مع تحسن مناخ الأعمال
03:38 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 06:20 GMT 08.07.2025)
أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، اليوم الثلاثاء، أن المزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية مع تحسن مناخ الأعمال.
يكاترينبورغ - سبوتنيك
. وقال السفير تشانغ، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" خلال المعرض الروسي الصيني التاسع في يكاترينبورغ: "في السنوات الأخيرة، استفادت الشركات الصينية من الفرص الناشئة وقامت بتقييم آفاق تطوير السوق الروسية بشكل إيجابي".
وأضاف السفير تشانغ: "فضلا عن المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب المحلي المتزايد في روسيا، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وتابع السفير الصيني لدى روسيا
: "في مايو من هذا العام، وقع الطرفان على اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات الرأسمالية المحدثة، والتي كانت بمثابة خبر سار للحكومتين ودوائر الأعمال في البلدين"
واستطرد السفير الصيني: "أنا واثق من أنه مع تحسن مناخ الأعمال، فإن المزيد والمزيد من الشركات الصينية ستدخل السوق الروسية
".
يشار إلى أنه افتتحت في مدينة يكاترينبورغ، يوم أمس الاثنين، الدورة التاسعة للمعرض الروسي الصيني. ويقام المعرض هذا العام من 7 إلى 10 يوليو/تموز.