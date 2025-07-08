https://sarabic.ae/20250708/تعليق-حركة-الملاحة-الجوية-بمطار-مرسيليا-الفرنسي-بسبب-حرائق-الغابات-1102496877.html
تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار مرسيليا الفرنسي بسبب حرائق الغابات
تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار مرسيليا الفرنسي بسبب حرائق الغابات
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مطار مرسيليا-بروفانس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية وتحويل بعض الرحلات إلى مطارات إقليمية قريبة، كما أغلقت محطات القطارات، بسبب... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:48+0000
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وقررت سلطات المطار تعليق حركة الملاحة الجوية بالكامل، نتيجة حريق غابات ضخم اندلع بالقرب من مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.من جانبه، أوضح متحدث باسم المطار أن جميع الرحلات الجوية متوقفة منذ منتصف النهار تقريبًا، مع تحويل بعض الرحلات إلى مطارات نيس ونيم وغيرها من المطارات الإقليمية القريبة.في سياق متصل، تشهد إسبانيا أوضاعًا مماثلة، حيث أمرت السلطات في مقاطعة تاراغونا بإقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، أكثر من 18 ألف مواطن بالبقاء في منازلهم، مع إجلاء العشرات بسبب حريق غابات خارج عن السيطرة.يشار إلى أن عام 2023 شهد اتجاها عالميا لدرجات حرارة مرتفعة قياسية، إذ تجاوزت المتوسطات الشهرية في كثير من الأحيان الزيادة الحرجة، البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو معيار يستشهد به غالبا على أنه ضروري لمنع التأثيرات الشديدة للتغير المناخي.
https://sarabic.ae/20250706/مروحيات-أردنية-تشارك-في-إخماد-حرائق-الساحل-السوري-فيديو-1102411497.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار مرسيليا الفرنسي بسبب حرائق الغابات
أعلنت سلطات مطار مرسيليا-بروفانس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية وتحويل بعض الرحلات إلى مطارات إقليمية قريبة، كما أغلقت محطات القطارات، بسبب حرائق الغابات.
وقررت سلطات المطار تعليق حركة الملاحة الجوية بالكامل، نتيجة حريق غابات ضخم اندلع بالقرب من مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.
من جانبه، أوضح متحدث باسم المطار أن جميع الرحلات الجوية متوقفة منذ منتصف النهار تقريبًا، مع تحويل بعض الرحلات إلى مطارات نيس ونيم وغيرها من المطارات الإقليمية القريبة.
في سياق متصل، تشهد إسبانيا
أوضاعًا مماثلة، حيث أمرت السلطات في مقاطعة تاراغونا بإقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، أكثر من 18 ألف مواطن بالبقاء في منازلهم، مع إجلاء العشرات بسبب حريق غابات خارج عن السيطرة.
يشار إلى أن عام 2023 شهد اتجاها عالميا لدرجات حرارة مرتفعة
قياسية، إذ تجاوزت المتوسطات الشهرية في كثير من الأحيان الزيادة الحرجة، البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو معيار يستشهد به غالبا على أنه ضروري لمنع التأثيرات الشديدة للتغير المناخي.