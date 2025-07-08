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https://sarabic.ae/20250708/تعليق-حركة-الملاحة-الجوية-بمطار-مرسيليا-الفرنسي-بسبب-حرائق-الغابات-1102496877.html
تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار مرسيليا الفرنسي بسبب حرائق الغابات
تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار مرسيليا الفرنسي بسبب حرائق الغابات
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مطار مرسيليا-بروفانس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية وتحويل بعض الرحلات إلى مطارات إقليمية قريبة، كما أغلقت محطات القطارات، بسبب... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:48+0000
2025-07-08T14:48+0000
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وقررت سلطات المطار تعليق حركة الملاحة الجوية بالكامل، نتيجة حريق غابات ضخم اندلع بالقرب من مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.من جانبه، أوضح متحدث باسم المطار أن جميع الرحلات الجوية متوقفة منذ منتصف النهار تقريبًا، مع تحويل بعض الرحلات إلى مطارات نيس ونيم وغيرها من المطارات الإقليمية القريبة.في سياق متصل، تشهد إسبانيا أوضاعًا مماثلة، حيث أمرت السلطات في مقاطعة تاراغونا بإقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، أكثر من 18 ألف مواطن بالبقاء في منازلهم، مع إجلاء العشرات بسبب حريق غابات خارج عن السيطرة.يشار إلى أن عام 2023 شهد اتجاها عالميا لدرجات حرارة مرتفعة قياسية، إذ تجاوزت المتوسطات الشهرية في كثير من الأحيان الزيادة الحرجة، البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو معيار يستشهد به غالبا على أنه ضروري لمنع التأثيرات الشديدة للتغير المناخي.
https://sarabic.ae/20250706/مروحيات-أردنية-تشارك-في-إخماد-حرائق-الساحل-السوري-فيديو-1102411497.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار مرسيليا الفرنسي بسبب حرائق الغابات

14:48 GMT 08.07.2025
© AP Photo / UNCREDITEDتصاعد الدخان أثناء حريق غابات بالقرب من مرسيليا، جنوب فرنسا
تصاعد الدخان أثناء حريق غابات بالقرب من مرسيليا، جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / UNCREDITED
تابعنا عبر
أعلنت سلطات مطار مرسيليا-بروفانس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية وتحويل بعض الرحلات إلى مطارات إقليمية قريبة، كما أغلقت محطات القطارات، بسبب حرائق الغابات.
وقررت سلطات المطار تعليق حركة الملاحة الجوية بالكامل، نتيجة حريق غابات ضخم اندلع بالقرب من مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.
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مروحيات أردنية تشارك في إخماد حرائق الساحل السوري... فيديو
6 يوليو, 13:58 GMT
من جانبه، أوضح متحدث باسم المطار أن جميع الرحلات الجوية متوقفة منذ منتصف النهار تقريبًا، مع تحويل بعض الرحلات إلى مطارات نيس ونيم وغيرها من المطارات الإقليمية القريبة.
في سياق متصل، تشهد إسبانيا أوضاعًا مماثلة، حيث أمرت السلطات في مقاطعة تاراغونا بإقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، أكثر من 18 ألف مواطن بالبقاء في منازلهم، مع إجلاء العشرات بسبب حريق غابات خارج عن السيطرة.
يشار إلى أن عام 2023 شهد اتجاها عالميا لدرجات حرارة مرتفعة قياسية، إذ تجاوزت المتوسطات الشهرية في كثير من الأحيان الزيادة الحرجة، البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو معيار يستشهد به غالبا على أنه ضروري لمنع التأثيرات الشديدة للتغير المناخي.
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