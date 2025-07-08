https://sarabic.ae/20250708/نماذج-الذكاء-الاصطناعي-المثيرة-للقلق-والمتجاهلة-للتفاصيل-الحرجة-1102497020.html
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة
سبوتنيك عربي
تشير دراسة جديدة إلى أن نماذج الدردشة الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي تميل إلى تبسيط النتائج العلمية المعقدة بشكل مفرط، بناء على طريقة تفسيرها للبيانات التي... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:55+0000
2025-07-08T14:55+0000
2025-07-08T14:55+0000
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نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
سبوتنيك عربي
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
- دراسة جديدة قد تحسم أخيرا أحد أعظم الجدالات في علم الأعصابيقول العلماء إن لديهم أدلة قوية جدا على أن الدماغ البشري البالغ قادر على الاستمرار في إنتاج خلايا عصبية جديدة، حتى مرحلة البلوغ، مما قد يحسم جدلا استمر لعقود.يحدث هذا النمو العصبي الجديد، أو "تكوين الخلايا العصبية" في الحُصين، وهو جزء حاسم من الدماغ يشارك في التعلم والذاكرة والعواطف.- كشفت دراسة حديثة أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تصبح أقل "ذكاءً" مع كل إصدار جديد، إذ تقوم بتبسيط النتائج العلمية والطبية بشكل مفرط، وفي بعض الحالات، تقدمها بشكل خاطئ.تمر النماذج اللغوية الكبيرة بطبقات حسابية متعددة لتصفية المعلومات، وخلال هذه العملية، قد تُفقد بعض التفاصيل أو يتغير معناها بطرق خفية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدراسات العلمية، حيث يتعين على العلماء تضمين الشروط والسياقات والقيود في نتائجهم. لذا، يصبح تقديم ملخص بسيط ودقيق أمرا صعبا للغاية.- كم عدد الكواكب القزمة في نظامنا الشمسي؟ العدد الإجمالي يتراوح بين خمسة وثمانية عشر، مع وجود المئات من الكواكب القزمة المحتملة التي لم يتم اكتشافها بعد!- الخلايا الجذعية وسلائف الخلايا العصبية الجديدة موجودة وتتكاثر في دماغ الإنسان البالغ!
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مرايا العلوم, аудио
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة
تشير دراسة جديدة إلى أن نماذج الدردشة الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي تميل إلى تبسيط النتائج العلمية المعقدة بشكل مفرط، بناء على طريقة تفسيرها للبيانات التي تم تدريبها عليها، ولماذا يكون الرجال أطول من النساء في المتوسط؟، وما هي الكواكب القزمة؟ وكم عددها في نظامنا الشمسي؟، وهل يمكن للبالغين تكوين خلايا دماغية جديدة؟
- دراسة جديدة قد تحسم أخيرا أحد أعظم الجدالات في علم الأعصاب
يقول العلماء إن لديهم أدلة قوية جدا على أن الدماغ البشري البالغ قادر على الاستمرار في إنتاج خلايا عصبية جديدة، حتى مرحلة البلوغ، مما قد يحسم جدلا استمر لعقود.
يحدث هذا النمو العصبي الجديد، أو "تكوين الخلايا العصبية" في الحُصين، وهو جزء حاسم من الدماغ يشارك في التعلم والذاكرة
والعواطف.
- كشفت دراسة حديثة أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تصبح أقل "ذكاءً" مع كل إصدار جديد، إذ تقوم بتبسيط النتائج العلمية والطبية بشكل مفرط، وفي بعض الحالات، تقدمها بشكل خاطئ.
يشبه الأمر آلة تصوير معطوبة تنتج نسخا أكبر وأكثر جرأة من الأصل.
تمر النماذج اللغوية الكبيرة بطبقات حسابية متعددة لتصفية المعلومات، وخلال هذه العملية، قد تُفقد بعض التفاصيل أو يتغير معناها بطرق خفية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدراسات العلمية، حيث يتعين على العلماء تضمين الشروط والسياقات والقيود في نتائجهم. لذا، يصبح تقديم ملخص بسيط ودقيق أمرا صعبا للغاية.
-لا نعرف على وجه الدقة لماذا يكون الرجال أطول من النساء في المتوسط، لكن لدينا بعض الأدلة المستمدة من الجينات والهرمونات المرتبطة بالجنس والتي تساعد في كشف هذا اللغز. في المتوسط، يميل الذكور البشريون إلى أن يكونوا أطول من الإناث بحوالي 5 بوصات.. لكن لماذا؟
- كم عدد الكواكب القزمة في نظامنا الشمسي؟ العدد الإجمالي يتراوح بين خمسة وثمانية عشر، مع وجود المئات من الكواكب القزمة المحتملة التي لم يتم اكتشافها بعد!
- الخلايا الجذعية وسلائف الخلايا العصبية الجديدة موجودة وتتكاثر في دماغ الإنسان البالغ!