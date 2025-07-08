نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250708/نماذج-الذكاء-الاصطناعي-المثيرة-للقلق-والمتجاهلة-للتفاصيل-الحرجة-1102497020.html
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة
سبوتنيك عربي
تشير دراسة جديدة إلى أن نماذج الدردشة الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي تميل إلى تبسيط النتائج العلمية المعقدة بشكل مفرط، بناء على طريقة تفسيرها للبيانات التي... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:55+0000
2025-07-08T14:55+0000
راديو
مرايا العلوم
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نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
سبوتنيك عربي
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
- دراسة جديدة قد تحسم أخيرا أحد أعظم الجدالات في علم الأعصابيقول العلماء إن لديهم أدلة قوية جدا على أن الدماغ البشري البالغ قادر على الاستمرار في إنتاج خلايا عصبية جديدة، حتى مرحلة البلوغ، مما قد يحسم جدلا استمر لعقود.يحدث هذا النمو العصبي الجديد، أو "تكوين الخلايا العصبية" في الحُصين، وهو جزء حاسم من الدماغ يشارك في التعلم والذاكرة والعواطف.- كشفت دراسة حديثة أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تصبح أقل "ذكاءً" مع كل إصدار جديد، إذ تقوم بتبسيط النتائج العلمية والطبية بشكل مفرط، وفي بعض الحالات، تقدمها بشكل خاطئ.تمر النماذج اللغوية الكبيرة بطبقات حسابية متعددة لتصفية المعلومات، وخلال هذه العملية، قد تُفقد بعض التفاصيل أو يتغير معناها بطرق خفية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدراسات العلمية، حيث يتعين على العلماء تضمين الشروط والسياقات والقيود في نتائجهم. لذا، يصبح تقديم ملخص بسيط ودقيق أمرا صعبا للغاية.- كم عدد الكواكب القزمة في نظامنا الشمسي؟ العدد الإجمالي يتراوح بين خمسة وثمانية عشر، مع وجود المئات من الكواكب القزمة المحتملة التي لم يتم اكتشافها بعد!- الخلايا الجذعية وسلائف الخلايا العصبية الجديدة موجودة وتتكاثر في دماغ الإنسان البالغ!
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة

14:55 GMT 08.07.2025
راديو
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
تابعنا عبر
تشير دراسة جديدة إلى أن نماذج الدردشة الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي تميل إلى تبسيط النتائج العلمية المعقدة بشكل مفرط، بناء على طريقة تفسيرها للبيانات التي تم تدريبها عليها، ولماذا يكون الرجال أطول من النساء في المتوسط؟، وما هي الكواكب القزمة؟ وكم عددها في نظامنا الشمسي؟، وهل يمكن للبالغين تكوين خلايا دماغية جديدة؟
- دراسة جديدة قد تحسم أخيرا أحد أعظم الجدالات في علم الأعصاب
يقول العلماء إن لديهم أدلة قوية جدا على أن الدماغ البشري البالغ قادر على الاستمرار في إنتاج خلايا عصبية جديدة، حتى مرحلة البلوغ، مما قد يحسم جدلا استمر لعقود.
يحدث هذا النمو العصبي الجديد، أو "تكوين الخلايا العصبية" في الحُصين، وهو جزء حاسم من الدماغ يشارك في التعلم والذاكرة والعواطف.
- كشفت دراسة حديثة أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تصبح أقل "ذكاءً" مع كل إصدار جديد، إذ تقوم بتبسيط النتائج العلمية والطبية بشكل مفرط، وفي بعض الحالات، تقدمها بشكل خاطئ.
يشبه الأمر آلة تصوير معطوبة تنتج نسخا أكبر وأكثر جرأة من الأصل.
تمر النماذج اللغوية الكبيرة بطبقات حسابية متعددة لتصفية المعلومات، وخلال هذه العملية، قد تُفقد بعض التفاصيل أو يتغير معناها بطرق خفية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدراسات العلمية، حيث يتعين على العلماء تضمين الشروط والسياقات والقيود في نتائجهم. لذا، يصبح تقديم ملخص بسيط ودقيق أمرا صعبا للغاية.

-لا نعرف على وجه الدقة لماذا يكون الرجال أطول من النساء في المتوسط، لكن لدينا بعض الأدلة المستمدة من الجينات والهرمونات المرتبطة بالجنس والتي تساعد في كشف هذا اللغز. في المتوسط، يميل الذكور البشريون إلى أن يكونوا أطول من الإناث بحوالي 5 بوصات.. لكن لماذا؟

- كم عدد الكواكب القزمة في نظامنا الشمسي؟ العدد الإجمالي يتراوح بين خمسة وثمانية عشر، مع وجود المئات من الكواكب القزمة المحتملة التي لم يتم اكتشافها بعد!
- الخلايا الجذعية وسلائف الخلايا العصبية الجديدة موجودة وتتكاثر في دماغ الإنسان البالغ!
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