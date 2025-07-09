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السيسي يوجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع حريق "سنترال رمسيس"
السيسي يوجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع حريق "سنترال رمسيس"
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع حريق "سنترال رمسيس". 09.07.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لمدبولي، أكد السيسي على "أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبني السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية".وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، انقطاعا جزئيا لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب حريق هائل في "سنترال رمسيس".وقالت الشركة المصرية، في بيان لها، إن "الحريق تسبب في تلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال ما أدى إلى تعطل جزئي للخدمة عن بعض المناطق خاصة في وسط القاهرة والجيزة".واندلع حريق داخل "سنترال رمسيس" في وسط القاهرة، صباح يوم الاثنين، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.
https://sarabic.ae/20250708/-أول-بيان-للنيابة-العامة-المصرية-بشأن-حريق-سنترال-رمسيس-1102494059.html
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يوجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع حريق "سنترال رمسيس"

11:45 GMT 09.07.2025
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
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كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع حريق "سنترال رمسيس".
ووفقا لمدبولي، أكد السيسي على "أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبني السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية".
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، انقطاعا جزئيا لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب حريق هائل في "سنترال رمسيس".
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس
أمس, 13:24 GMT
وقالت الشركة المصرية، في بيان لها، إن "الحريق تسبب في تلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال ما أدى إلى تعطل جزئي للخدمة عن بعض المناطق خاصة في وسط القاهرة والجيزة".
واندلع حريق داخل "سنترال رمسيس" في وسط القاهرة، صباح يوم الاثنين، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.
وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.
ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.
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