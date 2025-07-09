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https://sarabic.ae/20250709/رقص-أثناء-عمل-جراحي-غضب-كبير-في-المغرب-بسبب-فريق-طبي-فيديو-1102523409.html
رقص أثناء عمل جراحي... غضب كبير في المغرب بسبب فريق طبي... فيديو
رقص أثناء عمل جراحي... غضب كبير في المغرب بسبب فريق طبي... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المغرب، بعد أن ظهر فيه فريق طبي يرقص داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة، على أنغام موسيقى... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T12:27+0000
2025-07-09T12:27+0000
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ويظهر في الفيديو فريق طبي وهو يرقص داخل قاعة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية على مريض، بينما تكفل أحدهم بتصوير المشاهد، ما دفع مستخدمين كثر إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.وفي السياق ذاته، دافع آخرون عن الطاقم الطبي، بدافع أن تشغيل الموسيقى في غرف العمليات أمر معمول به في كبرى المستشفيات العالمية، لتخفيف التوتر والارتقاء بجودة الخدمات.بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتومأسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
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نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

رقص أثناء عمل جراحي... غضب كبير في المغرب بسبب فريق طبي... فيديو

12:27 GMT 09.07.2025
© Getty Images / Europa Press Newsغرفة عمليات في المستشفى
غرفة عمليات في المستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© Getty Images / Europa Press News
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المغرب، بعد أن ظهر فيه فريق طبي يرقص داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة، على أنغام موسيقى شعبية، وسط اتهامات بعدم احترام أخلاقيات المهنة والاستهتار بصحة المريض.
ويظهر في الفيديو فريق طبي وهو يرقص داخل قاعة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية على مريض، بينما تكفل أحدهم بتصوير المشاهد، ما دفع مستخدمين كثر إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.

بدورها، اعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان رسمي، أن ما جرى "لم يكن لحظة فرح عفوية كما يحاول البعض تبريرها، بل كان فعلاً مخلا بمبادئ الطب وأخلاقياته، ويدخل في خانة الاستهتار بحياة المريض، الذي من المفترض أن يكون محور العناية والاحترام المطلق".

وفي السياق ذاته، دافع آخرون عن الطاقم الطبي، بدافع أن تشغيل الموسيقى في غرف العمليات أمر معمول به في كبرى المستشفيات العالمية، لتخفيف التوتر والارتقاء بجودة الخدمات.
بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتوم
أسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
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