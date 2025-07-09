رقص أثناء عمل جراحي... غضب كبير في المغرب بسبب فريق طبي... فيديو
© Getty Images / Europa Press Newsغرفة عمليات في المستشفى
© Getty Images / Europa Press News
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المغرب، بعد أن ظهر فيه فريق طبي يرقص داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة، على أنغام موسيقى شعبية، وسط اتهامات بعدم احترام أخلاقيات المهنة والاستهتار بصحة المريض.
ويظهر في الفيديو فريق طبي وهو يرقص داخل قاعة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية على مريض، بينما تكفل أحدهم بتصوير المشاهد، ما دفع مستخدمين كثر إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.
بدورها، اعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان رسمي، أن ما جرى "لم يكن لحظة فرح عفوية كما يحاول البعض تبريرها، بل كان فعلاً مخلا بمبادئ الطب وأخلاقياته، ويدخل في خانة الاستهتار بحياة المريض، الذي من المفترض أن يكون محور العناية والاحترام المطلق".
حال وزارة الصحة و المستشفيات في #المغرب— ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) July 8, 2025
هذا الفيديوا منتشر الان في الصفحات #المغربية
ويظهر أطباء يرقصون على أنغام الغناء المغربي أثناء قيامهم بإجراء عملية لمريض #الصحراء_الغربية #الزريبة #الهند #الجزائر #موريتانيا #الأردن #الصحة #الفساد #สกายนานิ #إسرائيل_ارهابية pic.twitter.com/ghnl4IfKxg
وفي السياق ذاته، دافع آخرون عن الطاقم الطبي، بدافع أن تشغيل الموسيقى في غرف العمليات أمر معمول به في كبرى المستشفيات العالمية، لتخفيف التوتر والارتقاء بجودة الخدمات.