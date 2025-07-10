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أزمة دبلوماسية بين بلدين بسبب "طائرة الكوكايين"
أزمة دبلوماسية بين بلدين بسبب "طائرة الكوكايين"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المكسيكية، عن احتجاز طائرة صغيرة في مدينة كوليما غربي البلاد، قالت إنها قادمة من السلفادور وتحمل 427 كيلوغراما من الكوكايين. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T06:43+0000
2025-07-10T06:43+0000
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وأضافت السلطات أن الطائرة يديرها ثلاثة مكسيكيين يشتبه في ارتباطهم بتجارة المخدرات، وفق وسائل إعلام غربية. وأثارت الحادثة توترا دبلوماسيا بين البلدين، حيث استدعت السلفادور سفيرتها في المكسيك للتشاور.من جانبه، أفاد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش، خلال مؤتمر صحفي، بأن الطائرة انطلقت من السلفادور قبل أن يتم اعتراضها في كوليما، مشيرا إلى ضبط المخدرات واعتقال الرجال الثلاثة على متنها.بدوره، رفض رئيس السلفادور نجيب بوكيلي هذه الرواية، واصفا تصريحات الوزير المكسيكي بأنها "كاذبة".وأكد بوكيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الطائرة حلّقت فوق المحيط الهادئ ولم تهبط في السلفادور، مشددًا على أن بلاده "لا توفر ملاذا للمجرمين ولا تتسامح مع تهريب المخدرات".من جانبها، طالبت حكومة السلفادور المكسيك بتوضيح التصريحات. ولم يتضح حتى وقت متأخر من مساء أمس ما إذا كانت السفيرة روزا دلمي كانياس قد غادرت المكسيك بالفعل أم لا.
https://sarabic.ae/20250417/الرئيس-السلفادوري-يخطط-لتوسيع-أكبر-سجن-في-العالم-لاستيعاب-المرحلين-من-الولايات-المتحدة-1099614721.html
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المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أزمة دبلوماسية بين بلدين بسبب "طائرة الكوكايين"

06:43 GMT 10.07.2025
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت السلطات المكسيكية، عن احتجاز طائرة صغيرة في مدينة كوليما غربي البلاد، قالت إنها قادمة من السلفادور وتحمل 427 كيلوغراما من الكوكايين.
وأضافت السلطات أن الطائرة يديرها ثلاثة مكسيكيين يشتبه في ارتباطهم بتجارة المخدرات، وفق وسائل إعلام غربية. وأثارت الحادثة توترا دبلوماسيا بين البلدين، حيث استدعت السلفادور سفيرتها في المكسيك للتشاور.
من جانبه، أفاد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش، خلال مؤتمر صحفي، بأن الطائرة انطلقت من السلفادور قبل أن يتم اعتراضها في كوليما، مشيرا إلى ضبط المخدرات واعتقال الرجال الثلاثة على متنها.
في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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17 أبريل, 03:55 GMT
بدوره، رفض رئيس السلفادور نجيب بوكيلي هذه الرواية، واصفا تصريحات الوزير المكسيكي بأنها "كاذبة".
وأكد بوكيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الطائرة حلّقت فوق المحيط الهادئ ولم تهبط في السلفادور، مشددًا على أن بلاده "لا توفر ملاذا للمجرمين ولا تتسامح مع تهريب المخدرات".
من جانبها، طالبت حكومة السلفادور المكسيك بتوضيح التصريحات. ولم يتضح حتى وقت متأخر من مساء أمس ما إذا كانت السفيرة روزا دلمي كانياس قد غادرت المكسيك بالفعل أم لا.
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