https://sarabic.ae/20250710/أزمة-دبلوماسية-بين-بلدين-بسبب-طائرة-الكوكايين-1102541905.html
أزمة دبلوماسية بين بلدين بسبب "طائرة الكوكايين"
أزمة دبلوماسية بين بلدين بسبب "طائرة الكوكايين"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المكسيكية، عن احتجاز طائرة صغيرة في مدينة كوليما غربي البلاد، قالت إنها قادمة من السلفادور وتحمل 427 كيلوغراما من الكوكايين. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T06:43+0000
2025-07-10T06:43+0000
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المكسيك
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وأضافت السلطات أن الطائرة يديرها ثلاثة مكسيكيين يشتبه في ارتباطهم بتجارة المخدرات، وفق وسائل إعلام غربية. وأثارت الحادثة توترا دبلوماسيا بين البلدين، حيث استدعت السلفادور سفيرتها في المكسيك للتشاور.من جانبه، أفاد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش، خلال مؤتمر صحفي، بأن الطائرة انطلقت من السلفادور قبل أن يتم اعتراضها في كوليما، مشيرا إلى ضبط المخدرات واعتقال الرجال الثلاثة على متنها.بدوره، رفض رئيس السلفادور نجيب بوكيلي هذه الرواية، واصفا تصريحات الوزير المكسيكي بأنها "كاذبة".وأكد بوكيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الطائرة حلّقت فوق المحيط الهادئ ولم تهبط في السلفادور، مشددًا على أن بلاده "لا توفر ملاذا للمجرمين ولا تتسامح مع تهريب المخدرات".من جانبها، طالبت حكومة السلفادور المكسيك بتوضيح التصريحات. ولم يتضح حتى وقت متأخر من مساء أمس ما إذا كانت السفيرة روزا دلمي كانياس قد غادرت المكسيك بالفعل أم لا.
https://sarabic.ae/20250417/الرئيس-السلفادوري-يخطط-لتوسيع-أكبر-سجن-في-العالم-لاستيعاب-المرحلين-من-الولايات-المتحدة-1099614721.html
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المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أزمة دبلوماسية بين بلدين بسبب "طائرة الكوكايين"
أعلنت السلطات المكسيكية، عن احتجاز طائرة صغيرة في مدينة كوليما غربي البلاد، قالت إنها قادمة من السلفادور وتحمل 427 كيلوغراما من الكوكايين.
وأضافت السلطات أن الطائرة يديرها ثلاثة مكسيكيين يشتبه في ارتباطهم بتجارة المخدرات، وفق وسائل إعلام غربية. وأثارت الحادثة توترا دبلوماسيا بين البلدين، حيث استدعت السلفادور سفيرتها في المكسيك للتشاور.
من جانبه، أفاد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش، خلال مؤتمر صحفي، بأن الطائرة انطلقت من السلفادور
قبل أن يتم اعتراضها في كوليما، مشيرا إلى ضبط المخدرات واعتقال الرجال الثلاثة على متنها.
بدوره، رفض رئيس السلفادور نجيب بوكيلي هذه الرواية، واصفا تصريحات الوزير المكسيكي بأنها "كاذبة".
وأكد بوكيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الطائرة حلّقت فوق المحيط الهادئ ولم تهبط في السلفادور، مشددًا على أن بلاده "لا توفر ملاذا للمجرمين ولا تتسامح مع تهريب المخدرات".
من جانبها، طالبت حكومة السلفادور المكسيك
بتوضيح التصريحات. ولم يتضح حتى وقت متأخر من مساء أمس ما إذا كانت السفيرة روزا دلمي كانياس قد غادرت المكسيك بالفعل أم لا.