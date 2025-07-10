https://sarabic.ae/20250710/ترامب-يبعث-برسالة-إلى-العراق-1102542030.html
ترامب يبعث برسالة إلى العراق
ترامب يبعث برسالة إلى العراق
سبوتنيك عربي
بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T06:48+0000
2025-07-10T06:48+0000
2025-07-10T06:48+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المنتجات العراقية، بدعوى العجز التجاري.وأكدت الوكالة أن ترامب بعث رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال فيها إن "رسالتي تعكس قوة والتزام علاقتنا التجارية"، مشيرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بالتعاون التجاري مع العراق العظيم".وأضاف الرئيس الأمريكي "ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة"، متابعا: "سنفرض رسما جمركيا بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب العجز التجاري".وتابع ترامب أن "هذه الرسوم ضرورية لتصحيح السياسات الجمركية وغير الجمركية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة". واختتم الرئيس الأمريكي بالقول: إن "الولايات المتحدة لن تخيب ظنكم أبدا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، في 2 أبريل/نيسان، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية "متبادلة" على واردات الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري.وبلغت النسبة الأساسية للرسوم 10%، وتم تطبيق زيادات إضافية على واردات 57 دولة اعتبارًا من 9 أبريل، بناءً على حجم العجز التجاري مع كل دولة، في مسعى لتحقيق توازن تجاري بدلاً من استمرار العجز.وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، تم تحديد نسبة الرسوم الجديدة عند 20%، غير أن هذه الإجراءات تم تعليقها سريعًا، في ظل استمرار المفاوضات التجارية بين الجانبين.وتسعى واشنطن وبروكسل إلى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بحلول 9 يوليو/حزيران، في محاولة لتفادي تصعيد الخلافات التجارية وتحقيق تقدم في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-العراقي-نحدد-العلاقة-مع-أمريكا-بحسب-قانون-ودستور-البلاد-1091113094.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, خطط ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, خطط ترامب
ترامب يبعث برسالة إلى العراق
بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأفادت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المنتجات العراقية، بدعوى العجز التجاري.
وأكدت الوكالة أن ترامب بعث رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال فيها إن "رسالتي تعكس قوة والتزام علاقتنا التجارية"، مشيرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بالتعاون التجاري مع العراق العظيم".
وأضاف الرئيس الأمريكي
"ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة"، متابعا: "سنفرض رسما جمركيا بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب العجز التجاري".
وتابع ترامب أن "هذه الرسوم ضرورية لتصحيح السياسات الجمركية وغير الجمركية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة". واختتم الرئيس الأمريكي بالقول: إن "الولايات المتحدة لن تخيب ظنكم أبدا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، في 2 أبريل/نيسان، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية "متبادلة" على واردات الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري.
وبلغت النسبة الأساسية للرسوم 10%، وتم تطبيق زيادات إضافية على واردات 57 دولة
اعتبارًا من 9 أبريل، بناءً على حجم العجز التجاري مع كل دولة، في مسعى لتحقيق توازن تجاري بدلاً من استمرار العجز.
وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، تم تحديد نسبة الرسوم الجديدة عند 20%، غير أن هذه الإجراءات تم تعليقها سريعًا، في ظل استمرار المفاوضات التجارية بين الجانبين.
وتسعى واشنطن وبروكسل إلى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بحلول 9 يوليو/حزيران، في محاولة لتفادي تصعيد الخلافات التجارية وتحقيق تقدم في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.