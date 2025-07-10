https://sarabic.ae/20250710/حماس-عرضنا-التوصل-إلى-صفقة-شاملة-ونتنياهو-رفض-ذلك-1102571974.html

‏"حماس": عرضنا التوصل إلى صفقة شاملة ونتنياهو رفض ذلك

‏"حماس": عرضنا التوصل إلى صفقة شاملة ونتنياهو رفض ذلك

سبوتنيك عربي

علقت حركة حماس على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى باستحالة التوصل إلى صفقة شاملة، واصفة إياها بأنها "تعكس... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T19:29+0000

2025-07-10T19:29+0000

2025-07-10T20:17+0000

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وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن نتنياهو "يضع العراقيل المتعمّدة أمام التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". وأشارت الحركة إلى أنها سبق أن عرضت اتفاقا متكاملا يتضمن "صفقة تبادل شاملة" تشمل الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف دائم للعدوان، وانسحاب شامل لجيش الاحتلال، وضمان تدفق حر وآمن للمساعدات الإنسانية، إلا أن نتنياهو رفض العرض واستمر في المراوغة. وأكدت حماس استمرارها في التعامل "بإيجابية ومسؤولية" مع جهود الوساطة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وتسهيل دخول المساعدات، بما يتيح لأهالي القطاع البدء بعملية إعادة الإعمار والعيش بكرامة، مقابل إطلاق سراح متبادل للأسرى. وفي تصريحات صحفية في ختام زيارته إلى واشنطن، اليوم الخميس، قال نتنياهو: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال".وأردف: "نرغب في تحرير جميع المختطفين دفعة واحدة لكن الأمر يتم على مرحلتين ولا يكون دائما بأيدينا". يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة انطلقت الأحد الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، استنادا إلى مسودة اتفاق مدعومة أمريكيا، تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى مطلع الشهر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250710/سموتريتش-الغاضب-يهاجم-نتنياهو-أي-انسحاب-إسرائيلي-من-غزة-هو-صفعة-غير-أخلاقية-1102558195.html

https://sarabic.ae/20250710/نتنياهو-إذا-لم-يتم-نزع-سلاح-حماس-وتفكيكها-خلال-فترة-60-يوما-سنعود-للقتال-1102569971.html

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