هل ينجح الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا في وضع حلول لتأمين الحدود؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250710/هل-ينجح-الاجتماع-الثلاثي-بين-مصر-والسودان-وليبيا-في-وضع-حلول-لتأمين-الحدود-1102571451.html
هل ينجح الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا في وضع حلول لتأمين الحدود؟
هل ينجح الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا في وضع حلول لتأمين الحدود؟
سبوتنيك عربي
استضافت العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات الماضية اجتماعا ثلاثيا رفيع المستوى ضم مسؤولين من مصر والسودان وليبيا، ناقشت الوفود الثلاث خلال الاجتماع التحديات... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T19:34+0000
2025-07-10T20:24+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
أخبار ليبيا اليوم
مصر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090475229_104:0:929:464_1920x0_80_0_0_15b54f26dd3bb94bb6b12134152fdd85.jpg
هل ينجح هذا الاجتماع في وضع أسس على الأرض تمنع تدهور الأوضاع الأمنية والخلافات بين السودان وقوات حفتر المتهمة بدعم قوات حميدتي، أم أن الاجتماع سوف يمر كغيره دون أن يكون له تأثير على أرض الواقع؟ بداية يقول د.محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية بالقاهرة، "أعتقد أن هناك تنسيق مستمر ما بين مصر وليبيا والسودان حول قضايا عدة لعل أبرزها بكل تأكيد مسألة تأمين الحدود والمسألة الخاصة أيضا بحفظ التوترات".تأمين الحدود وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الوضع الحالي في كل من ليبيا والسودان أنهما يشهدان عدة توترات سياسية داخلية، لو بدأنا بالسودان نجد أن هناك قلاقل في السودان ووجود الدعم السريع على مناطق حدودية، وبالتالي تأثيره ربما يمتد إلى بعض المناطق الحدودية في ليبيا، وكذلك الحال نجد أن مصر حريصة على الأمن فيها من خلال عدم دخول أيا من قوات الدعم السريع على الحدود، أو حتى شمال السودان على الحدود مع مصر". وتابع إسماعيل، "بالتالي المسألة بتأمين الحدود هي مسألة هامة جدا وهناك تنسيق كما أشرت سواء على الجانب الاستخباراتي أو الجانب الأمني ما بين مصر والسودان هذا جانب، الجانب الآخر يرتبط بالمسار السياسي الليبي، خاصة أن هناك مسار تدعمه مصر حاليا نحو استقرار ليبيا ونحو تدشين الاستحقاق الرئاسي والتشريعي في البلاد، خاصة بعد مرور أكثر من 14 عام دون وجود رئيس منتخب في ليبيا، وبالتالي تدعم مصر الاستقرار السياسي في ليبيا".الاستقرار السياسي وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إلى أن"الحال بالنسبة للسودان نجد أن مصر تدعم أيضا خريطة الاستقرار السياسي في السودان، خاصة وأن الحرب الدائرة في البلاد قد مر عليها فترة طويلة وأدت إلى كوارث كبيرة في مختلف مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية، بجانب تداعياتها المستقبلية وأيضا تداعياتها على الأمن الإقليمي". ولفت إسماعيل، إلى أن "مصر تسعى لحفظ الأمن في شرق القارة الإفريقية باعتبار أن كلا من السودان وليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وكذلك الأمن الأفريقي، وبالتالي كما أشرت هناك تنسيق مستمر بين الدول الثلاث". المثلث المشترك في المقابل يقول، المسؤول السابق في الحكومة السودانية، د.ربيع عبد العاطي، "ربما يكون لهذا اللقاء الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا له علاقة بالمثلث المشترك بين الأقطار الثلاثة، لأن أي إضطراب في هذه المنطقة الجغرافية أو وجود أي مليشيات غير نظامية بها، لا شك بأن فيه تهديدا على نحو بالغ من الخطورة على السلم و الأمن في تلك الدول، و لربما تكون هذه المنطقة مهوى للمرتزقة و العناصر الأرهابية". وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قد يسفر مثل هذا الإجتماع عن رؤى مشتركة تحول دون تحويل هذا المثلث إلى بؤرة تنطلق منها عناصر مسلحة تسبب وضعا مضطربا لن يكون بكل الأحوال في مصلحة شعوب تلك الدول، وإنما عاملا للذعر و الخوف و عدم الإستقرار".توقيت الاجتماع وحول توقيت اللقاء، يقول عبد العاطي، "يأتي اللقاء في هذا الوقت عقب الأحداث الأخيرة بالمثلث مما عجل انعقاده، مشيرا إلى أن وجود حفتر في هذا اللقاء ضروري جدا، إما لتبرئة نفسه بعد ما نسب له من إيواء وتدريب عناصر من الدعم السريع وقوات المرتزقة، أو لإقناعه بضرورة الإقلاع عما يفعل بسبب خطورته". وأكد عبد العاطي، أن الغرض من الاجتماع على ما يبدو هو الوصول إلى ما من شأنه الحفاظ على الأمن والسلم في الدول الثلاث والوعي بما يسببه مثل ما حدث من خطر ماحق ونتائج كارثية".المنطقة الاستراتيجية بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، "منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا هي منطقة استراتيجية لها اهمية قصوى، فهى معبر للتجارة الطبيعية في السلع والأغذية والوقود وغيرها وأيضا كانت معبر للتجارة الغير شرعية بالبشر وغيرها، وخلال الفترة الماضية كانت القوة المشتركة الداعمة للجيش تتلقى المعونات الغذائية والدوائية والوقود عبر هذه المنطقة، ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعل قوات الدعم السريع مستعينة بقوات ليبية قامت بعمل محاولة للاستيلاء على هذه المنطقة، نظرا لقلة قوات الجيش الموجودة هناك فالطرف الأساسي الذي كان يحمي المنطقة هو القوة المشتركة وليس الجيش السوداني".وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "عندما تقع منطقة المثلث تحت سيطرة الدعم السريع سوف يصبح لقوات الدعم السريع قدرة على تلقي الإمداد بصورة مباشرة من الجانب الليبي وبمنتهى السهولة، خاصة أن هناك تحالف مع الجانب الآخر، وتُصبح مهدد حقيقي لشمال دارفور، ولكن الأخطر من ذلك كله هو ما يتعلق بالولاية الشمالية المحاذية للحدود المصرية والتي كانت بعيدة جدا عن العمليات العسكرية طوال العامين الماضيين، وتصبح أيضا مهدد للمدن الرئيسية مثل مدينة دنقلا وحلفا وكثير من المدن التي ظلت آمنة طوال الفترة الماضية، لذلك تبرز هنا أهمية هذا المثلث بالنسبة للسودان وهي منطقة استراتيجية حساسة". وأشار ميرغني، إلى أن "منطقة المثلث يمكن أن تثير صراعات بين الدول، خاصة وأنها تُعد حدود مشتركة لثلاث دول، علاوة على أن المنطقة ليست مثلث واحد، بل هى مثلثان، المثلث الأول السودان ومصر وليبيا، والمثلث الثاني السودان وتشاد وليبيا وهما مثلثان متجاوران ومتلاصقين تماما، وخطورة هذه المنطقة أنها تسمح وبسهولة جدا للتنظيمات غير الشرعية خاصة التنظيمات الإرهابية أن تتمدد إلى المنطقة وتصبح بعد ذلك مهدد أمني للدول الثلاث أو الأربع، والذي يؤكد ما نقوله ، إن القوة الليبية الداعمة لحفتر التي جاءت إلى المنطقة، هي أصلا قوة من مجموعة إسلامية موجودة في منطقة الكفرة، وهي التي دعمت قوات الدعم السريع وساهمت معه في الاستيلاء على المنطقة، وهى قوة سنية تتبع لواحدة من الجماعات الإسلامية موجودة في هذه المنطقة وتنشط في المكان بصورة مستمرة، ولها قوات وقائد عام، وهي منظمة وتعتبر داعم لحفتر وليست جزء مباشر من جيش حفتر". ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، "مهاجمة قواتها للأراضي السودانية أو انحيازها لأحد طرفي النزاع"، قائلة إنها "مزاعم باطلة ورواية مكرّرة لا تمت للواقع بصلة، وهي محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدوّ خارجي افتراضي". وأكدت أنّها "لم ولن تكن يوما مصدر تهديد لجيرانها، وأنّها حريصة على استقرار المنطقة، وضبط حدودها ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر تنسيق أمني صارم ومحكم مع كافة دول الجوار". ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، "الجيش السوداني إلى عدم الزجّ باسمها في الصراع الدائر"، معتبرة أنه "أسلوب مكشوف لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان". وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها السودان رسميا إلى "تورط قوات الجيش الليبي" في أزمة بلاده، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250706/ما-الخطوات-القادمة-لمصر-والسودان-بعد-إعلان-إثيوبيا-اكتمال-سد-النهضة-ودعوتهما-لحضور-الافتتاح-1102412842.html
https://sarabic.ae/20250710/مصر-ترد-على-تصريحات-رجل-الأعمال-الإماراتي-خلف-الحبتور-1102560747.html
https://sarabic.ae/20250710/رصدت-استمرار-التحشيدات-البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدعو-لـالتهدئة-الفورية-1102540094.html
https://sarabic.ae/20250701/بعد-زيارة-البرهان-لمصر-هل-يشهد-السودان-هدنة-قريبة-بين-الجيش-والدعم-السريع؟-1102258901.html
https://sarabic.ae/20250708/هل-يؤدي-الصراع-على-السلطة-والثروة-بين-أطراف-جبهة-بورتسودان-إلى-فوضى-جديدة-في-السودان-1102500800.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090475229_207:0:826:464_1920x0_80_0_0_c863e436e2a7e548a29f566e46d8dc47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن

هل ينجح الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا في وضع حلول لتأمين الحدود؟

19:34 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 20:24 GMT 10.07.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
استضافت العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات الماضية اجتماعا ثلاثيا رفيع المستوى ضم مسؤولين من مصر والسودان وليبيا، ناقشت الوفود الثلاث خلال الاجتماع التحديات الأمنية المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة وسبل تعزيز التعاون، خاصة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المثلث المشترك بين الدول الثلاث.
هل ينجح هذا الاجتماع في وضع أسس على الأرض تمنع تدهور الأوضاع الأمنية والخلافات بين السودان وقوات حفتر المتهمة بدعم قوات حميدتي، أم أن الاجتماع سوف يمر كغيره دون أن يكون له تأثير على أرض الواقع؟
بداية يقول د.محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية بالقاهرة، "أعتقد أن هناك تنسيق مستمر ما بين مصر وليبيا والسودان حول قضايا عدة لعل أبرزها بكل تأكيد مسألة تأمين الحدود والمسألة الخاصة أيضا بحفظ التوترات".

تأمين الحدود

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الوضع الحالي في كل من ليبيا والسودان أنهما يشهدان عدة توترات سياسية داخلية، لو بدأنا بالسودان نجد أن هناك قلاقل في السودان ووجود الدعم السريع على مناطق حدودية، وبالتالي تأثيره ربما يمتد إلى بعض المناطق الحدودية في ليبيا، وكذلك الحال نجد أن مصر حريصة على الأمن فيها من خلال عدم دخول أيا من قوات الدعم السريع على الحدود، أو حتى شمال السودان على الحدود مع مصر".
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
ما الخطوات القادمة لمصر والسودان بعد إعلان إثيوبيا اكتمال "سد النهضة" ودعوتهما لحضور الافتتاح؟
6 يوليو, 15:21 GMT
وتابع إسماعيل، "بالتالي المسألة بتأمين الحدود هي مسألة هامة جدا وهناك تنسيق كما أشرت سواء على الجانب الاستخباراتي أو الجانب الأمني ما بين مصر والسودان هذا جانب، الجانب الآخر يرتبط بالمسار السياسي الليبي، خاصة أن هناك مسار تدعمه مصر حاليا نحو استقرار ليبيا ونحو تدشين الاستحقاق الرئاسي والتشريعي في البلاد، خاصة بعد مرور أكثر من 14 عام دون وجود رئيس منتخب في ليبيا، وبالتالي تدعم مصر الاستقرار السياسي في ليبيا".

الاستقرار السياسي

وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إلى أن"الحال بالنسبة للسودان نجد أن مصر تدعم أيضا خريطة الاستقرار السياسي في السودان، خاصة وأن الحرب الدائرة في البلاد قد مر عليها فترة طويلة وأدت إلى كوارث كبيرة في مختلف مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية، بجانب تداعياتها المستقبلية وأيضا تداعياتها على الأمن الإقليمي".
ولفت إسماعيل، إلى أن "مصر تسعى لحفظ الأمن في شرق القارة الإفريقية باعتبار أن كلا من السودان وليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وكذلك الأمن الأفريقي، وبالتالي كما أشرت هناك تنسيق مستمر بين الدول الثلاث".
رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
مصر ترد على تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
14:09 GMT

المثلث المشترك

في المقابل يقول، المسؤول السابق في الحكومة السودانية، د.ربيع عبد العاطي، "ربما يكون لهذا اللقاء الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا له علاقة بالمثلث المشترك بين الأقطار الثلاثة، لأن أي إضطراب في هذه المنطقة الجغرافية أو وجود أي مليشيات غير نظامية بها، لا شك بأن فيه تهديدا على نحو بالغ من الخطورة على السلم و الأمن في تلك الدول، و لربما تكون هذه المنطقة مهوى للمرتزقة و العناصر الأرهابية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قد يسفر مثل هذا الإجتماع عن رؤى مشتركة تحول دون تحويل هذا المثلث إلى بؤرة تنطلق منها عناصر مسلحة تسبب وضعا مضطربا لن يكون بكل الأحوال في مصلحة شعوب تلك الدول، وإنما عاملا للذعر و الخوف و عدم الإستقرار".

توقيت الاجتماع

وحول توقيت اللقاء، يقول عبد العاطي، "يأتي اللقاء في هذا الوقت عقب الأحداث الأخيرة بالمثلث مما عجل انعقاده، مشيرا إلى أن وجود حفتر في هذا اللقاء ضروري جدا، إما لتبرئة نفسه بعد ما نسب له من إيواء وتدريب عناصر من الدعم السريع وقوات المرتزقة، أو لإقناعه بضرورة الإقلاع عما يفعل بسبب خطورته".
وأكد عبد العاطي، أن الغرض من الاجتماع على ما يبدو هو الوصول إلى ما من شأنه الحفاظ على الأمن والسلم في الدول الثلاث والوعي بما يسببه مثل ما حدث من خطر ماحق ونتائج كارثية".
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
رصدت استمرار التحشيدات... البعثة الأممية في ليبيا تدعو لـ"التهدئة الفورية"
05:28 GMT

المنطقة الاستراتيجية

بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، "منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا هي منطقة استراتيجية لها اهمية قصوى، فهى معبر للتجارة الطبيعية في السلع والأغذية والوقود وغيرها وأيضا كانت معبر للتجارة الغير شرعية بالبشر وغيرها، وخلال الفترة الماضية كانت القوة المشتركة الداعمة للجيش تتلقى المعونات الغذائية والدوائية والوقود عبر هذه المنطقة، ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعل قوات الدعم السريع مستعينة بقوات ليبية قامت بعمل محاولة للاستيلاء على هذه المنطقة، نظرا لقلة قوات الجيش الموجودة هناك فالطرف الأساسي الذي كان يحمي المنطقة هو القوة المشتركة وليس الجيش السوداني".
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "عندما تقع منطقة المثلث تحت سيطرة الدعم السريع سوف يصبح لقوات الدعم السريع قدرة على تلقي الإمداد بصورة مباشرة من الجانب الليبي وبمنتهى السهولة، خاصة أن هناك تحالف مع الجانب الآخر، وتُصبح مهدد حقيقي لشمال دارفور، ولكن الأخطر من ذلك كله هو ما يتعلق بالولاية الشمالية المحاذية للحدود المصرية والتي كانت بعيدة جدا عن العمليات العسكرية طوال العامين الماضيين، وتصبح أيضا مهدد للمدن الرئيسية مثل مدينة دنقلا وحلفا وكثير من المدن التي ظلت آمنة طوال الفترة الماضية، لذلك تبرز هنا أهمية هذا المثلث بالنسبة للسودان وهي منطقة استراتيجية حساسة".
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
بعد زيارة البرهان لمصر.. هل يشهد السودان هدنة قريبة بين الجيش و"الدعم السريع"؟
1 يوليو, 16:20 GMT
وأشار ميرغني، إلى أن "منطقة المثلث يمكن أن تثير صراعات بين الدول، خاصة وأنها تُعد حدود مشتركة لثلاث دول، علاوة على أن المنطقة ليست مثلث واحد، بل هى مثلثان، المثلث الأول السودان ومصر وليبيا، والمثلث الثاني السودان وتشاد وليبيا وهما مثلثان متجاوران ومتلاصقين تماما، وخطورة هذه المنطقة أنها تسمح وبسهولة جدا للتنظيمات غير الشرعية خاصة التنظيمات الإرهابية أن تتمدد إلى المنطقة وتصبح بعد ذلك مهدد أمني للدول الثلاث أو الأربع، والذي يؤكد ما نقوله ، إن القوة الليبية الداعمة لحفتر التي جاءت إلى المنطقة، هي أصلا قوة من مجموعة إسلامية موجودة في منطقة الكفرة، وهي التي دعمت قوات الدعم السريع وساهمت معه في الاستيلاء على المنطقة، وهى قوة سنية تتبع لواحدة من الجماعات الإسلامية موجودة في هذه المنطقة وتنشط في المكان بصورة مستمرة، ولها قوات وقائد عام، وهي منظمة وتعتبر داعم لحفتر وليست جزء مباشر من جيش حفتر".
كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت في النصف الأول من يونيو/حزيران الماضي على منطقة المثلث الحدودية بين مصر والسودان وليبيا والتي تتمتع بأهمية استراتيجية وتجارية كبرى رغم بعدها في الصحراء، ومن جانبها اتهمت السلطات السودانية قوات حفتر بتقديم الدعم لحميتي، الأمر الذي نفاه الجانب الليبي وقتها.
ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، "مهاجمة قواتها للأراضي السودانية أو انحيازها لأحد طرفي النزاع"، قائلة إنها "مزاعم باطلة ورواية مكرّرة لا تمت للواقع بصلة، وهي محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدوّ خارجي افتراضي".
وأكدت أنّها "لم ولن تكن يوما مصدر تهديد لجيرانها، وأنّها حريصة على استقرار المنطقة، وضبط حدودها ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر تنسيق أمني صارم ومحكم مع كافة دول الجوار".
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
هل يؤدي الصراع على السلطة والثروة بين أطراف جبهة "بورتسودان" إلى فوضى جديدة في السودان؟
8 يوليو, 18:10 GMT
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، "الجيش السوداني إلى عدم الزجّ باسمها في الصراع الدائر"، معتبرة أنه "أسلوب مكشوف لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان".
وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها السودان رسميا إلى "تورط قوات الجيش الليبي" في أزمة بلاده، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان 2023.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала