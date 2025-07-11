https://sarabic.ae/20250711/في-كهف-تاريخي-مقاتلو-العمال-الكردستاني-يحرقون-أسلحتهم-وتركيا-تعلق-صور-وفيديو--1102593022.html
في كهف تاريخي.. مقاتلو "العمال الكردستاني" يحرقون أسلحتهم وتركيا تعلق.. صور وفيديو
في كهف تاريخي.. مقاتلو "العمال الكردستاني" يحرقون أسلحتهم وتركيا تعلق.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بالتزامن مع بدء عملية تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني، التي انطلقت اليوم الجمعة، أحرق 30 مقاتلًا من عناصر الحزب، بينهم 4 قادة، سلاحهم، في كهف قرب محافظة... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T11:15+0000
2025-07-11T11:15+0000
2025-07-11T11:15+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
نزع السلاح
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وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزب العمال الكردستاني بدء المرحلة الأولى من عملية تسليم سلاحه، ومن المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة".بالتوازي، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، في بيان صدر عقب البدء بالمرحلة الأولى من عملية تسليم سلاح حزب "العمال الكردستاني": "اليوم، اتخذت الخطوة الأولى لنزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتدمير أسلحتهم في إطار برنامج "تركيا بلا إرهاب".وشدد جليك على ضرورة "استكمال عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، وتدميرها، بالإضافة إلى تحديد هوية جميع فروعه وحلها في أسرع وقت ممكن".وتأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أُقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".
https://sarabic.ae/20250711/حزب-العمال-الكردستاني-يبدأ-تسليم-سلاحه-رسميا-بمشاركة-30-مقاتلا-1102582284.html
https://sarabic.ae/20250709/أردوغان-لن-نسمح-بتخريب-عملية-نزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-1102517105.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, نزع السلاح
العراق, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, نزع السلاح
في كهف تاريخي.. مقاتلو "العمال الكردستاني" يحرقون أسلحتهم وتركيا تعلق.. صور وفيديو
بالتزامن مع بدء عملية تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني، التي انطلقت اليوم الجمعة، أحرق 30 مقاتلًا من عناصر الحزب، بينهم 4 قادة، سلاحهم، في كهف قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزب العمال الكردستاني بدء المرحلة الأولى من عملية تسليم سلاحه
، ومن المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة".
وأشار المصدر إلى "قيام 30 مقاتلا من الحزب بحرق أسلحتهم في كهف قرب محافظة السليمانية شمالي العراق".
بالتوازي، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، في بيان صدر عقب البدء بالمرحلة الأولى من عملية تسليم سلاح حزب "العمال الكردستاني": "اليوم، اتخذت الخطوة الأولى لنزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتدمير أسلحتهم في إطار برنامج "تركيا بلا إرهاب
".
وبحسب جليك، "تعد هذه لحظة تاريخية في مسيرة تركيا، نحو التخلص من التهديد الإرهابي"، مشيرًا إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة على مستوى الدولة لتطبيق برنامج "تركيا بلا إرهاب" في جميع المناطق".
وشدد جليك على ضرورة "استكمال عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، وتدميرها، بالإضافة إلى تحديد هوية جميع فروعه وحلها في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق من اليوم، ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان
، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أُقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.
وأعلن الجناح المدني للحزب، الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.
وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى
، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".