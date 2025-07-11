https://sarabic.ae/20250711/ويتكوف-إلى-الدوحة-للمفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-والاتحاد-الأوروبي-يعلن-اتفاقا-لزيادة-مساعدات-غزة-1102598951.html
ويتكوف إلى الدوحة للمفاوضات بين إسرائيل و"حماس".. والاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقا لزيادة مساعدات غزة
ويتكوف إلى الدوحة للمفاوضات بين إسرائيل و"حماس".. والاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقا لزيادة مساعدات غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، متفائل... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T13:46+0000
2025-07-11T13:46+0000
2025-07-11T13:46+0000
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ويتكوف إلى الدوحة للمفاوضات بين إسرائيل و"حماس".. والاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقا لزيادة مساعدات غزة
سبوتنيك عربي
ويتكوف إلى الدوحة للمفاوضات بين إسرائيل و"حماس".. والاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقا لزيادة مساعدات غزة
ويواصل وفدا "حماس" وإسرائيل جلسات تفاوض "صعبة ومعقدة" بالعاصمة القطرية الدوحة، شهدت تقدما ملحوظا، على صعيد بعض البنود، وطفيفا في بنود أخرى.ومن المتوقع وصول ويتكوف إلى الدوحة، للمشاركة في العمل على التوصل لاتفاق لوقف النار.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تسعى إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال 60 يوما من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لن يسمح لحركة "حماس" الفلسطينية بالبقاء في القطاع.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدور الأمريكي فعّال وقوي، ولديه القوة والقدرة للتأثير على القرار الإسرائيلي، علما بأن هناك مصلحة إسرائيلية لإنهاء هذه الحرب".الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لـ"زيادة مساعدات غزة"قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.وأضافت في بيان أن هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان".وكانت كالاس قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، نتيجة لـ"الوضع الكارثي" في القطاع.وأشارت كالاس إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أُعدت بالفعل، لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، من دون أن تسمي هذه الدولة، لكن أكثر من مصدر أكدوا أن الدولة المقصودة هي التشيك.وأشار أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، لذا استجابت تل أبيب للطلب الأوروبي، لأنها كانت ستتضرر لو أن الاتحاد الأوروبي نفذ ما حذر منه من عقوبات".لافروف يقول إنه ناقش قضية أوكرانيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد أنه استمع إلى مقترحات جديدة من روسياصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه ناقش قضية أوكرانيا، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، مؤكدا خلال الاجتماع على موقف روسيا بشأن تسوية النزاع.وأشار لافروف إلى أنه لم يناقش مع نظيره الأمريكي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما، يوم أمس الخميس.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن روسيا ستأخذ في الاعتبار مسار العسكرة المتبع في أوروبا، في جميع مجالات تخطيطها.وأكد لافروف وروبيو أهمية مواصلة الجهود لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وأن استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين قد يساعد في استعادة التعاون الأمريكي الروسي.قال الباحث في العلاقات الدولية، البشير الجويني، إن "أمريكا تحاول كسر الجمود الدبلوماسي، وإنهاء ما يمكن من المشاكل لحل الملف الأوكراني".وأكد أنه "لا يمكن التفاؤل كثيرا بالمقترحات التي يقدمها الجانب الأمريكي، خاصة مع السياسية التي ينتهجها الرئيس ترامب في إدارته للعلاقات الخارجية بشكل عام".مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحليةبحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، عددا من الاتفاقيات المتعلقة بمبادلة العملات والتسويات التجارية بالعملات المحلية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.كما تناول اللقاء إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب بحث فرص الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات الفنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له إلى القاهرة، شهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري.وشملت المذكرات توقيع اتفاق بين بنك قناة السويس وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية للاستثمارات، وشركة "CIPS" الصينية المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود، بهدف دعم استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.وتابع: "هذا يعني أن زيادة التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين وليس الصين فقط في تجمع "بريكس"، سينعكس بشكل إيجابي على إحداث نوع من أنواع التوازن في المعاملات في الميزان التجاري بين مصر وهذه الدول".
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عالم سبوتنيك, حركة حماس, إسرائيل, غزة, الصين, روسيا, аудио
عالم سبوتنيك, حركة حماس, إسرائيل, غزة, الصين, روسيا, аудио
ويتكوف إلى الدوحة للمفاوضات بين إسرائيل و"حماس".. والاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقا لزيادة مساعدات غزة
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه وفدا "حماس" وإسرائيل جلسات تفاوض بالدوحة.
ويواصل وفدا "حماس" وإسرائيل جلسات تفاوض "صعبة ومعقدة" بالعاصمة القطرية الدوحة، شهدت تقدما ملحوظا، على صعيد بعض البنود، وطفيفا في بنود أخرى.
ومن المتوقع وصول ويتكوف
إلى الدوحة، للمشاركة في العمل على التوصل لاتفاق لوقف النار.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تسعى إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال 60 يوما من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لن يسمح لحركة "حماس" الفلسطينية بالبقاء في القطاع.
قال استاذ العلاقات الدولية، الدكتور جمال الشلبي، "إن هناك رغبة جادة وحقيقية من قبل أمريكا ورئيسها، دونالد ترامب، الذي أعلن قبل فترة أنه سيعلن عن اتفاق بين إسرائيل و"حماس"، ولكن يبدو أن هناك بعض العقبات الخاصة والمتعلقة بالضمانات، وخاصة بعد مهلة الـ60 يوما المعروضة لوقف إطلاق النار، وهذا يدل على أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي يلقى موافقة الجميع".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدور الأمريكي فعّال وقوي، ولديه القوة والقدرة للتأثير على القرار الإسرائيلي، علما بأن هناك مصلحة إسرائيلية لإنهاء هذه الحرب".
الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لـ"زيادة مساعدات غزة"
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل
لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
وأضافت في بيان أن هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان".
وكانت كالاس قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، نتيجة لـ"الوضع الكارثي" في القطاع.
وأشارت كالاس إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أُعدت بالفعل، لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، من دون أن تسمي هذه الدولة، لكن أكثر من مصدر أكدوا أن الدولة المقصودة هي التشيك.
قال مدير مركز بروكسل للأبحاث، الدكتور رمضان أبو جزر، إن "ما حدث بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل ليس اتفاقا كما حاولت أن تصوره أورسولا فون دير لاين، وإنما هو موافقة إسرائيلية على طلبات أوربية سابقة بإدخال المساعدات"، لافتا إلى أن "بروكسل تبريء ذمتها، وتبرأ من التزاماتها القانونية والأخلاقية عما يحدث في غزة من إبادة، حسب وصف كايا كالاس".
وأشار أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، لذا استجابت تل أبيب للطلب الأوروبي، لأنها كانت ستتضرر لو أن الاتحاد الأوروبي نفذ ما حذر منه من عقوبات".
لافروف يقول إنه ناقش قضية أوكرانيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد أنه استمع إلى مقترحات جديدة من روسيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه ناقش قضية أوكرانيا، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، مؤكدا خلال الاجتماع على موقف روسيا بشأن تسوية النزاع
.
وأشار لافروف إلى أنه لم يناقش مع نظيره الأمريكي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما، يوم أمس الخميس.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن روسيا ستأخذ في الاعتبار مسار العسكرة المتبع في أوروبا، في جميع مجالات تخطيطها.
وأكد لافروف وروبيو أهمية مواصلة الجهود لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وأن استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين قد يساعد في استعادة التعاون الأمريكي الروسي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إنه استمع الى مقترحات جديدة بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها تناولت أفكارا حول "خارطة الطريق" لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
قال الباحث في العلاقات الدولية، البشير الجويني، إن "أمريكا تحاول كسر الجمود الدبلوماسي، وإنهاء ما يمكن من المشاكل لحل الملف الأوكراني".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "استمرار قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا أحد المكاسب المهمة، التي لا بد لها من الاستمرار في سبيل إيجاد الحلول المناسبة".
وأكد أنه "لا يمكن التفاؤل كثيرا بالمقترحات التي يقدمها الجانب الأمريكي، خاصة مع السياسية التي ينتهجها الرئيس ترامب في إدارته للعلاقات الخارجية بشكل عام".
مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية
بحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، عددا من الاتفاقيات المتعلقة بمبادلة العملات والتسويات التجارية بالعملات المحلية
، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تناول اللقاء إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب بحث فرص الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات الفنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.
وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له إلى القاهرة، شهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري.
وشملت المذكرات توقيع اتفاق بين بنك قناة السويس وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية للاستثمارات، وشركة "CIPS" الصينية المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود، بهدف دعم استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، إنه "يمكن الاعتماد على العملات المحلية بين مصر والصين، مع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع "بريكس" بالكامل، خاصة وأن تجمع "بريكس" يشكل 45 % من حجم سكان الكرة الأرضية".
وتابع: "هذا يعني أن زيادة التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين وليس الصين فقط في تجمع "بريكس"، سينعكس بشكل إيجابي على إحداث نوع من أنواع التوازن في المعاملات في الميزان التجاري بين مصر وهذه الدول".