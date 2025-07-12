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https://sarabic.ae/20250712/اتفاق-حاسم-في-باريس-دولة-جديدة-قد-تظهر-على-خريطة-العالم-1102629695.html
"اتفاق حاسم في باريس"... دولة جديدة قد تظهر على خريطة العالم
"اتفاق حاسم في باريس"... دولة جديدة قد تظهر على خريطة العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت الحركات السياسية المتنافسة في كاليدونيا الجديدة، خلال اجتماع في ضواحي باريس، توصلها إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشاء دولة جديدة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T15:58+0000
2025-07-12T16:21+0000
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وبحسب المقال الذي نشرته صحفية أمريكية، فإن الدولة الجديدة ستحمل اسم "كاليدونيا الجديدة" وستعتمد جزئيا على فرنسا. وكانت كاليدونيا الجديدة قد شهدت احتجاجات عنيفة في مايو/ أيار 2024، قادها مؤيدو الاستقلال من السكان الأصليين (شعب الكاناك)، ضد تعديل دستوري فرنسي مقترح يوسع حق التصويت ليشمل مهاجرين فرنسيين مقيمين على الجزر منذ أكثر من عشر سنوات. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل 14 شخصا وخسائر مادية تجاوزت مليار يورو.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبدى في يوليو/تموز الماضي انفتاحه على منح الإقليم وضعا جديدا، كما عقد لقاءات في سبتمبر مع ممثلين عن الجانبين في باريس. وعلى الرغم من أن 3 استفتاءات سابقة حول الاستقلال انتهت بفوز المعسكر الموالي لفرنسا، إلا أن التوترات السياسية والاجتماعية ظلت قائمة. يعكس الاتفاق الأخير تطورا لافتا، ويفتح الباب أمام احتمال ظهور دولة جديدة على خريطة العالم، وإن بقيت بعض تفاصيل التنفيذ والموافقة النهائية معلقة.إعلام: ماكرون يواجه كارثة حقيقية وإمبراطورية فرنسا إلى انهيار كاملإعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
https://sarabic.ae/20240515/فرنسا-تعلن-حالة-الطوارئ-في-كاليدونيا-الجديدة-بسبب-الاحتجاجات-1088861143.html
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أخبار فرنسا , العالم, حول العالم, إعلان دولة
أخبار فرنسا , العالم, حول العالم, إعلان دولة

"اتفاق حاسم في باريس"... دولة جديدة قد تظهر على خريطة العالم

15:58 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 16:21 GMT 12.07.2025)
© Photo / CC0 Creative Commonsالكرة الأرضية
الكرة الأرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Photo / CC0 Creative Commons
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أعلنت الحركات السياسية المتنافسة في كاليدونيا الجديدة، خلال اجتماع في ضواحي باريس، توصلها إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشاء دولة جديدة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام.
وبحسب المقال الذي نشرته صحفية أمريكية، فإن الدولة الجديدة ستحمل اسم "كاليدونيا الجديدة" وستعتمد جزئيا على فرنسا.

وينص الاتفاق على إنشاء جنسية مستقلة لـ"كاليدونيا الجديدة"، ونقل صلاحيات العلاقات الدولية إلى الدولة الجديدة، كما يجب أن تطرح الوثيقة للتصويت في البرلمان الفرنسي، بالإضافة إلى استفتاء شعبي في الجزر نفسها

قوات الشرطة الفرنسية تراقب المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
فرنسا تعلن حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بسبب الاحتجاجات
15 مايو 2024, 13:28 GMT
وكانت كاليدونيا الجديدة قد شهدت احتجاجات عنيفة في مايو/ أيار 2024، قادها مؤيدو الاستقلال من السكان الأصليين (شعب الكاناك)، ضد تعديل دستوري فرنسي مقترح يوسع حق التصويت ليشمل مهاجرين فرنسيين مقيمين على الجزر منذ أكثر من عشر سنوات. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل 14 شخصا وخسائر مادية تجاوزت مليار يورو.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبدى في يوليو/تموز الماضي انفتاحه على منح الإقليم وضعا جديدا، كما عقد لقاءات في سبتمبر مع ممثلين عن الجانبين في باريس. وعلى الرغم من أن 3 استفتاءات سابقة حول الاستقلال انتهت بفوز المعسكر الموالي لفرنسا، إلا أن التوترات السياسية والاجتماعية ظلت قائمة.
يعكس الاتفاق الأخير تطورا لافتا، ويفتح الباب أمام احتمال ظهور دولة جديدة على خريطة العالم، وإن بقيت بعض تفاصيل التنفيذ والموافقة النهائية معلقة.
إعلام: ماكرون يواجه كارثة حقيقية وإمبراطورية فرنسا إلى انهيار كامل
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
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