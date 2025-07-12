https://sarabic.ae/20250712/موسكو-تنتقد-التصريحات-الفرنسية-والبريطانية-والألمانية-بشأن-عسكرة-أوروبا-1102626980.html
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، تصريحات السياسيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول "عسكرة أوروبا". 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T13:56+0000
2025-07-12T13:56+0000
2025-07-12T13:56+0000
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موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا
سبوتنيك عربي
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا
وأكد لافروف أن "موسكو ستأخذ مسار أوروبا نحو العسكرة في الاعتبار في جميع مجالات تخطيطها".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عسكرة الدول الغربية لها مخاطر على الاقتصاد الأوروبي، نظرا للحاجة الملحة للنظر في الداخل المحلي لإعادة البنية التحتية لحالتها، وعدم الهرولة وراء الخطط الأمريكية"، مشيرا إلى أن "أوروبا خسرت مواردها المهمة في ظل نقص الإمكانيات المادية، مما يعني أن مقابل زيادة العسكرة سيكون قطع المساعدات الاجتماعية".طهران ترفض أي نقاش حول برنامجها الصاروخيقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التهديد بفرض العقوبات على بلاده لا يجدي نفعا في التوصل لحل دبلوماسي للملف النووي.وأضاف أن تخلي بلاده عن البرنامج الصاروخي أمر مستحيل في ظل التهديد الأمريكي والإسرائيلي.ودعا عراقجي الدول الأوروبية إلى الامتناع عن تفعيل "آلية الزناد"، موضحا أن طهران تلتزم حتى اللحظة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.في هذا الإطار، يرى الباحث السياسي، منتظر العطية، أن "إيران مستعدة لأي هجوم إسرائيلي عليها"، مبينا أن "الرد حينها سيكون بحسب طبيعة الضربات".وشدد على أن "البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض لدى كل الجهات والمؤسسات الإيرانية، خاصة بعد ما جرى في الحرب مع إسرائيل".مقتل نحو 800 فلسطيني قرب مراكز المساعدات المدعومة من واشنطن و تل أبيب بغزة خلال 6 أسابيعذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أنه جرى تسجيل 798 حالة قتل على الأقل خلال الستة أسابيع الماضية في قطاع غزة، بالقرب من نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل وقرب قوافل تديرها منظمات إغاثة أخرى.وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمن ولوجستيات أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، متخطية إلى حد كبير أنظمة تقودها الأمم المتحدة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ذلك "يحمل دلالة خطيرة على مرحلة قادمة، تهدد فيها إسرائيل ليس فقط قطاع غزة، وإنما المنطقة بأسرها، كما تهدد مستقبل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تجد نفسها على المحك أمام لغة الغطرسة والقوة والدمار، وحسم الصراعات عن طريق القوة وليس القانون".العراق يرحب ببدء تسليم "العمال الكردستاني" للسلاح ويعتبره "خطوة مهمة"رحبت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم السلاح، واصفة إياها بـ"التطور المهم" الذي يعزز الاستقرار في المنطقة.وقالت الوزارة في بيان إنها "ترحب بالإعلان الصادر عن حزب العمال الكردستاني بشأن بدء عملية تسليم السلاح، والتي شهدت أولى خطواتها قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "كل الأطراف تدرك متغيرات الشرق الأوسط، ما أدى إلى قناعة بضرورة اتخاذ خطوات في اتجاه السلام، وهو الوسيلة الوحيدة لحصول الكرد على حقوقهم"، لافتا إلى أن "مستقبل حزب العمال يتوقف على بعض الخطوات داخل تركيا".اقتصاديا... ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيليةأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك بسبب الملاحقات القضائية التي يتعرض لها الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو".وفور تصريحات ترامب، تراجعت قيمة الريال البرازيلي بنسبة 2% مقابل الدولار، لتبلغ 5.56 ريالا للدولار الواحد.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "البرازيل تسعى لتعويض ذلك بفتح أسواق جديدة"، معربا عن اعتقاده أن "البرازيل لن ترضح لهذه الضغوط، لأن فرض واشنطن لهذه التعريفة على البرازيل له دوافع سياسية وليست اقتصادية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عالم سبوتنيك, روسيا, دونالد ترامب, أخبار البرازيل , аудио
عالم سبوتنيك, روسيا, دونالد ترامب, أخبار البرازيل , аудио
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا
انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، تصريحات السياسيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول "عسكرة أوروبا".
في هذا السياق، قال رئيس جمعية الحوار الدبلوماسي، سعيد بتروني، "إن محاولات نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، يهدف إلى اختراق الحدود الروسية".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عسكرة الدول الغربية لها مخاطر على الاقتصاد الأوروبي، نظرا للحاجة الملحة للنظر في الداخل المحلي لإعادة البنية التحتية لحالتها، وعدم الهرولة وراء الخطط الأمريكية"، مشيرا إلى أن "أوروبا خسرت مواردها المهمة في ظل نقص الإمكانيات المادية، مما يعني أن مقابل زيادة العسكرة سيكون قطع المساعدات الاجتماعية".
طهران ترفض أي نقاش حول برنامجها الصاروخي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التهديد بفرض العقوبات على بلاده لا يجدي نفعا في التوصل لحل دبلوماسي للملف النووي.
وأضاف أن تخلي بلاده عن البرنامج الصاروخي أمر مستحيل في ظل التهديد الأمريكي والإسرائيلي.
ودعا عراقجي الدول الأوروبية إلى الامتناع عن تفعيل "آلية الزناد"، موضحا أن طهران تلتزم حتى اللحظة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
في هذا الإطار، يرى الباحث السياسي، منتظر العطية، أن "إيران مستعدة لأي هجوم إسرائيلي عليها"، مبينا أن "الرد حينها سيكون بحسب طبيعة الضربات".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "خيارات طهران لتجنب الصدام يتم حلها تحت الطاولة"، مبينا أنه "لا توجد مؤشرات علنية لتفاوض مباشر بين الجانبين".
وشدد على أن "البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض لدى كل الجهات والمؤسسات الإيرانية، خاصة بعد ما جرى في الحرب مع إسرائيل".
مقتل نحو 800 فلسطيني قرب مراكز المساعدات المدعومة من واشنطن و تل أبيب بغزة خلال 6 أسابيع
ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أنه جرى تسجيل 798 حالة قتل على الأقل خلال الستة أسابيع الماضية في قطاع غزة
، بالقرب من نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل وقرب قوافل تديرها منظمات إغاثة أخرى.
وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمن ولوجستيات أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، متخطية إلى حد كبير أنظمة تقودها الأمم المتحدة.
في هذا السياق، قال المحامي و الحقوقي، محمد هدية، إن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة هي رسالة واضحة بأنه لا مكان للقانون ولا لأجهزة إنفاذ القانون ولا للأمم المتحدة في غزة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ذلك "يحمل دلالة خطيرة على مرحلة قادمة، تهدد فيها إسرائيل ليس فقط قطاع غزة، وإنما المنطقة بأسرها، كما تهدد مستقبل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تجد نفسها على المحك أمام لغة الغطرسة والقوة والدمار، وحسم الصراعات عن طريق القوة وليس القانون".
العراق يرحب ببدء تسليم "العمال الكردستاني" للسلاح ويعتبره "خطوة مهمة"
رحبت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم السلاح
، واصفة إياها بـ"التطور المهم" الذي يعزز الاستقرار في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إنها "ترحب بالإعلان الصادر عن حزب العمال الكردستاني بشأن بدء عملية تسليم السلاح، والتي شهدت أولى خطواتها قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق".
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، ياسين عزيز، إن "تسليم السلاح جرى بشفافية وسهولة"، معتبرا أنها "جزء من عملية السلام الذي انطلقت مع نداء عبد الله أوجلان، وضمن الوساطات التي تجريها بعض الأطراف".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "كل الأطراف تدرك متغيرات الشرق الأوسط، ما أدى إلى قناعة بضرورة اتخاذ خطوات في اتجاه السلام، وهو الوسيلة الوحيدة لحصول الكرد على حقوقهم"، لافتا إلى أن "مستقبل حزب العمال يتوقف على بعض الخطوات داخل تركيا".
اقتصاديا... ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية
، اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك بسبب الملاحقات القضائية التي يتعرض لها الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو".
وفور تصريحات ترامب، تراجعت قيمة الريال البرازيلي بنسبة 2% مقابل الدولار، لتبلغ 5.56 ريالا للدولار الواحد.
في هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد د. عمرو سليمان، إن "فرض تعريفات جمركية على كافة الدول خاصة الدول النامية، تؤثر سلبا على صادرات هذه الدول وقدراتها على النفاذ للأسواق".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "البرازيل تسعى لتعويض ذلك بفتح أسواق جديدة"، معربا عن اعتقاده أن "البرازيل لن ترضح لهذه الضغوط، لأن فرض واشنطن لهذه التعريفة على البرازيل له دوافع سياسية وليست اقتصادية".