https://sarabic.ae/20250713/الجيش-اللبناني-ينفي-دخول-مسلحين-إلى-بلاده-وانسحابه-من-مناطق-حدودية-في-البقاع-1102649818.html
الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع
الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع
سبوتنيك عربي
أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، "متابعة الوضع الأمني في الداخل، لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار". 13.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونفى الجيش اللبناني، في بيان له، ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، مؤكدا أن "الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب عن استعداد بلاده لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس، في مايو/ أيار الماضي، إن "فرنسا جاهزة لتسهيل إطلاق المفاوضات بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وهنا أود أن أقول إن جزءا مهما من تعاوننا يتمثل في تعزيز الجهود التي تسعى لمواجهة حزب الله ونفوذ إيران وأذرعها، ما يسهم في استقرار سوريا ولبنان".ووقّع وفدان سوري ولبناني، في 27 مارس/ آذار الماضي، في مدينة جدة السعودية، اتفاقا أمنيا برعاية سعودية، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.ورسمت الحدود بين سوريا ولبنان للمرة الأولى عام 1920، بينما كان البلدان آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، ولم تكن مطابقة للحدود المتعارف عليها حاليا، ومنذ استقلال لبنان عام 1943، وسوريا عام 1946، لم تحل الخلافات بينهما على ترسيم الحدود في مناطق عدة.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تنشب من حين إلى آخر توترات ومناوشات بإطلاق النار في بعض النقاط على الحدود السورية اللبنانية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على عمليات التسلل والتهريب من الجانب الآخر.
https://sarabic.ae/20250713/لبنان-قد-يعود-إلى-بلاد-الشام-جدل-في-العالم-العربي-بسبب-تصريح-المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا--1102646430.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع
أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، "متابعة الوضع الأمني في الداخل، لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار".
ونفى الجيش اللبناني، في بيان له، ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، مؤكدا أن "الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب عن استعداد بلاده لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري
للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس، في مايو/ أيار الماضي، إن "فرنسا جاهزة لتسهيل إطلاق المفاوضات بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وهنا أود أن أقول إن جزءا مهما من تعاوننا يتمثل في تعزيز الجهود التي تسعى لمواجهة حزب الله ونفوذ إيران وأذرعها، ما يسهم في استقرار سوريا ولبنان".
ووقّع وفدان سوري ولبناني، في 27 مارس/ آذار الماضي، في مدينة جدة السعودية، اتفاقا أمنيا برعاية سعودية، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.
ورسمت الحدود بين سوريا ولبنان للمرة الأولى عام 1920،
بينما كان البلدان آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، ولم تكن مطابقة للحدود المتعارف عليها حاليا، ومنذ استقلال لبنان عام 1943، وسوريا عام 1946، لم تحل الخلافات بينهما على ترسيم الحدود في مناطق عدة.
ووقّعت سوريا ولبنان، إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، للمرة الأولى منذ استقلالهما، واتفق البلدان آنذاك على تبادل فتح بعثات دبلوماسية لدى بعضهما بعضا.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تنشب من حين إلى آخر توترات ومناوشات بإطلاق النار في بعض النقاط على الحدود السورية اللبنانية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على عمليات التسلل والتهريب من الجانب الآخر.