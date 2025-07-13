الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع

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القطيعة بين الآباء والأبناء
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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صدى الحياة
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
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مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع
الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع
سبوتنيك عربي
أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، "متابعة الوضع الأمني في الداخل، لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار". 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T11:48+0000
2025-07-13T11:48+0000
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ونفى الجيش اللبناني، في بيان له، ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، مؤكدا أن "الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب عن استعداد بلاده لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس، في مايو/ أيار الماضي، إن "فرنسا جاهزة لتسهيل إطلاق المفاوضات بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وهنا أود أن أقول إن جزءا مهما من تعاوننا يتمثل في تعزيز الجهود التي تسعى لمواجهة حزب الله ونفوذ إيران وأذرعها، ما يسهم في استقرار سوريا ولبنان".ووقّع وفدان سوري ولبناني، في 27 مارس/ آذار الماضي، في مدينة جدة السعودية، اتفاقا أمنيا برعاية سعودية، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.ورسمت الحدود بين سوريا ولبنان للمرة الأولى عام 1920، بينما كان البلدان آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، ولم تكن مطابقة للحدود المتعارف عليها حاليا، ومنذ استقلال لبنان عام 1943، وسوريا عام 1946، لم تحل الخلافات بينهما على ترسيم الحدود في مناطق عدة.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تنشب من حين إلى آخر توترات ومناوشات بإطلاق النار في بعض النقاط على الحدود السورية اللبنانية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على عمليات التسلل والتهريب من الجانب الآخر.
https://sarabic.ae/20250713/لبنان-قد-يعود-إلى-بلاد-الشام-جدل-في-العالم-العربي-بسبب-تصريح-المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا--1102646430.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش اللبناني ينفي دخول مسلحين إلى بلاده وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع

11:48 GMT 13.07.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، "متابعة الوضع الأمني في الداخل، لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار".
ونفى الجيش اللبناني، في بيان له، ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، مؤكدا أن "الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب عن استعداد بلاده لتسهيل إطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان حول ترسيم الحدود المشتركة بينهما.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في باريس، في مايو/ أيار الماضي، إن "فرنسا جاهزة لتسهيل إطلاق المفاوضات بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، وهنا أود أن أقول إن جزءا مهما من تعاوننا يتمثل في تعزيز الجهود التي تسعى لمواجهة حزب الله ونفوذ إيران وأذرعها، ما يسهم في استقرار سوريا ولبنان".
ووقّع وفدان سوري ولبناني، في 27 مارس/ آذار الماضي، في مدينة جدة السعودية، اتفاقا أمنيا برعاية سعودية، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين.
الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
لبنان قد يعود إلى "بلاد الشام"... جدل في العالم العربي بسبب تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا
10:36 GMT
ورسمت الحدود بين سوريا ولبنان للمرة الأولى عام 1920، بينما كان البلدان آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، ولم تكن مطابقة للحدود المتعارف عليها حاليا، ومنذ استقلال لبنان عام 1943، وسوريا عام 1946، لم تحل الخلافات بينهما على ترسيم الحدود في مناطق عدة.

ووقّعت سوريا ولبنان، إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، للمرة الأولى منذ استقلالهما، واتفق البلدان آنذاك على تبادل فتح بعثات دبلوماسية لدى بعضهما بعضا.

ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تنشب من حين إلى آخر توترات ومناوشات بإطلاق النار في بعض النقاط على الحدود السورية اللبنانية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على عمليات التسلل والتهريب من الجانب الآخر.
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