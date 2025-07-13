https://sarabic.ae/20250713/ليبيريا-تعلق-على-زلة-لسان-ترامب-بشأن-رئيسها--1102639121.html
ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها
ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها
سبوتنيك عربي
اعتبرت ليبيريا أن رئيسها جوزيف بواكاي، لم يشعر بالإهانة بسبب تعليق الرئس الأمريكي دونالد ترامب، حول طلاقته بلغته الأم، مشيرة إلى أن "بواكاي تشرّف بلقاء نظيره... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T05:47+0000
2025-07-13T05:47+0000
2025-07-13T05:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقالت سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا: "لم يكن هناك أي شعور بالإهانة"، مؤكدة "حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، المبنية على الاحترام المتبادل".وتحوّلت زلة لسان ترامب إلى مصدر للنقاش والدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما أشاد ترامب، بالرئيس بواكاي لإتقانه اللغة الإنجليزية، دون أن يدرك أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا.وسأله خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع 5 رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا: "لغتك الإنجليزية ممتازة، أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري، متصنّعًا ضحكة: "تلقيت تعليمي في وطني".وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، حيث اعتبر بعضهم أن ترامب سخر من رئيسهم، فيما رأى آخرون في زيارة بواكاي للبيت الأبيض "إنجازًا".
https://sarabic.ae/20220815/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-كبار-في-ليبيريا-بدعوى-الفساد-1066446192.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها
اعتبرت ليبيريا أن رئيسها جوزيف بواكاي، لم يشعر بالإهانة بسبب تعليق الرئس الأمريكي دونالد ترامب، حول طلاقته بلغته الأم، مشيرة إلى أن "بواكاي تشرّف بلقاء نظيره الأمريكي، هذا الأسبوع".
وقالت سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا: "لم يكن هناك أي شعور بالإهانة"، مؤكدة "حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، المبنية على الاحترام المتبادل".
وتحوّلت زلة لسان ترامب إلى مصدر للنقاش والدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما أشاد ترامب، بالرئيس بواكاي لإتقانه اللغة الإنجليزية، دون أن يدرك أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا.
وسأله خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع 5 رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا: "لغتك الإنجليزية ممتازة، أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري
، متصنّعًا ضحكة: "تلقيت تعليمي في وطني".
وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، حيث اعتبر بعضهم أن ترامب سخر من رئيسهم، فيما رأى آخرون في زيارة بواكاي للبيت الأبيض "إنجازًا".