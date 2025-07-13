ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي كارل ماركس ونيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية – عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250713/ليبيريا-تعلق-على-زلة-لسان-ترامب-بشأن-رئيسها--1102639121.html
ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها
ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها
سبوتنيك عربي
اعتبرت ليبيريا أن رئيسها جوزيف بواكاي، لم يشعر بالإهانة بسبب تعليق الرئس الأمريكي دونالد ترامب، حول طلاقته بلغته الأم، مشيرة إلى أن "بواكاي تشرّف بلقاء نظيره... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T05:47+0000
2025-07-13T05:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0d/1102638893_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bd50a4ef9e12b9687179bf20d5d1fb3d.jpg
وقالت سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا: "لم يكن هناك أي شعور بالإهانة"، مؤكدة "حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، المبنية على الاحترام المتبادل".وتحوّلت زلة لسان ترامب إلى مصدر للنقاش والدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما أشاد ترامب، بالرئيس بواكاي لإتقانه اللغة الإنجليزية، دون أن يدرك أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا.وسأله خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع 5 رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا: "لغتك الإنجليزية ممتازة، أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري، متصنّعًا ضحكة: "تلقيت تعليمي في وطني".وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، حيث اعتبر بعضهم أن ترامب سخر من رئيسهم، فيما رأى آخرون في زيارة بواكاي للبيت الأبيض "إنجازًا".
https://sarabic.ae/20220815/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-كبار-في-ليبيريا-بدعوى-الفساد-1066446192.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0d/1102638893_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_19c9989417376e0c610bcefc36d4a0b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ليبيريا تعلق على "زلة لسان" ترامب بشأن رئيسها

05:47 GMT 13.07.2025
© Getty Images / Win McNameeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد قمة مصغرة في البيت الأبيض مع خمسة رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد قمة مصغرة في البيت الأبيض مع خمسة رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Getty Images / Win McNamee
تابعنا عبر
اعتبرت ليبيريا أن رئيسها جوزيف بواكاي، لم يشعر بالإهانة بسبب تعليق الرئس الأمريكي دونالد ترامب، حول طلاقته بلغته الأم، مشيرة إلى أن "بواكاي تشرّف بلقاء نظيره الأمريكي، هذا الأسبوع".
وقالت سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا: "لم يكن هناك أي شعور بالإهانة"، مؤكدة "حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، المبنية على الاحترام المتبادل".
وتحوّلت زلة لسان ترامب إلى مصدر للنقاش والدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما أشاد ترامب، بالرئيس بواكاي لإتقانه اللغة الإنجليزية، دون أن يدرك أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا.
وسأله خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع 5 رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا: "لغتك الإنجليزية ممتازة، أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري، متصنّعًا ضحكة: "تلقيت تعليمي في وطني".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في ليبيريا بدعوى الفساد
15 أغسطس 2022, 16:11 GMT
وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، حيث اعتبر بعضهم أن ترامب سخر من رئيسهم، فيما رأى آخرون في زيارة بواكاي للبيت الأبيض "إنجازًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала