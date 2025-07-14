https://sarabic.ae/20250714/وزير-الري-المصري-يحذر-من-خطر-داهم-على-السودان-بشأن-سد-النهضة-1102662989.html

وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة

وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة

سبوتنيك عربي

حذر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، من المخاطر التي يمكن أن تحدث مع بدء تشغيل سد النهضة الإثيوبي وخاصة على السودان ، مشيرا إلى أن مصر... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T05:59+0000

2025-07-14T05:59+0000

2025-07-14T05:59+0000

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وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة سبوتنيك عربي وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة

وأشار إلى أن مصر تواجه محاولات إثيوبيا لتكوين "جبهة دول منبع ضد دولتي المصب أو دولة المصب الأخيرة"، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات جيدة بباقي دول حوض النيل.وكشف عن التنسيق مع السودان في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن التواصل قائم على أعلى المستويات، لا سيما وأن مصالح البلدين "متلاقية" في مواجهة الضرر الناتج عن السد.وأوضح أن السودان الأكثر تضررا من مصر في بعض الحالات نظرا لقربه من السد، قائلا: "السودان يتأثر بالسد في بعض الحالات أكثر من مصر، لأن مصر لديها عدد أيام تستطيع اتخاذ رد فعل أمام التصرفات العشوائية من الفتح أو الإغلاق العشوائي، لكن السودان أمامه 100 كيلو.. وتصله المياه بعد قائق أو سويعات قليلة، فأي خطأ متعمد أو غير متعمد من الجانب الإثيوبي لا قدر الله ممكن يهدم سد الروصيرص".قال أستاذ العلوم السياسية، محمد سالمان، إن "سد النهضة مبالغ في حجمه، بما يعني أن الهدف من إنشائه يضر بدول المصب، ولا صلة له بالتنمية، ووسيلة للهيمنة المائية".ولفت سالمان إلى أن "القاهرة تعاملت بحكمة مع الملف الإثيوبي، وكان لا بد أن تظهر سياستها الخشنة".جهود أفريقية من رؤساء سابقين غربي أفريقيا لاحتواء التوتر قبل انتخابات كوت ديفوار الرئاسيةتعهّد رؤساء دول سابقين في منطقة غرب أفريقيا بدعم دولة كوت ديفوار في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في محاولة منهم لخفض التوتر في البلاد قبل الانتخابات المرتقبة.وتزامن هذا التعهد مع وجود بعثة انتخابية يقودها كل من الرئيس البنيني السابق، بوني يايي، ونظيره النيجيري، غودلاك جوناثان، والرئيس الأسبق لمفوضية "إيكواس"، محمد بن شمباس.وبدأت مهمة هذه البعثة من 7 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، إذ التقى نائب رئيس الدولة الحالي، ومدير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورئيس المجلس الدستوري، ورؤساء الأحزاب السياسية ومرشحيهم.وفي بيان ختامي للبعثة، قال بوني يايي، إن منتدى حكماء غرب أفريقيا يؤكد التزامه بمرافقة كوت ديفوار طوال العملية الانتخابية، وتقديم مساعيه الحميدة كلما دعت الحاجة لذلك، بهدف الوصول إلى توافق وتعزيز صمود الديمقراطية.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تصريح الرئيس الحالي فتح سجال بين السلطة والمعارضة حول شفافية العملية الانتخابية وحياد مؤسسات الدولة"، مبينا أن "هناك عدة ملفات مرتبطة بالانتخابات، منها حياد لجنة الانتخابات، ونزاهة المحكمة الدستوية، وتسجيل الناخبين، وتراكم خيبات أمل المواطنين من الملف الاقتصادي".الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقياتدخل العلاقات بين المغرب والصين، مرحلة جديدة عبر تطوير ممر تجاري واعد اقتصاديا واستثماريا، يعتمد مسار نقل جديد متعدد الوسائط اللوجستية، ومن المقرر أن يربط بين قطبين اقتصادين مهمين وهما تشنغدو الصينية، وطنجة المغربية.وانطلق قطار شحن من مدينة شينغدو الصينية متوجها إلى المغرب عبر أوروبا، في إطار ربط لوجستي جديد يعزز تدفقات التجارة بين الصين وأفريقيا، وذلك ضمن مشروع تطوير محور شينغدو – أوروبا – أفريقيا".ويحمل القطار اللوجيستي منتجات غذائية من إقليم سيتشوان الصيني في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، وسيمر القطار عبر بولندا وألمانيا قبل أن يصل إلى ميناء برشلونة بإسبانيا، حيث ستنقل البضائع بحرا إلى المغرب".ويمثل هذا الخط الجديد أول ربط مباشر بين قطار صيني – أوروبي، والنقل البحري في البحر الأبيض المتوسط عبر برشلونة، ما يمهد لإطلاق خدمات منتظِمة إلى طنجة والدار البيضاء".واعتبرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها "شراكة هامة للاقتصاد المغربي والصادرات الأفريقية وكذالك الصينية"، مبينة أن "الممر يقلّص زمن وصول المنتجات إلى أفريقيا والصين بأكثر من 15 يوما، مما يخفض تكاليف النقل عبر السكك الحديدية، وأيضا عن طريق البحر إلى ميناء طنجة المتوسط".

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